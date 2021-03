Conoscere la copertura Iliad nella zona dove si abita è importante, prima ancora di scegliere quale tra le offerte disponibili sia la più conveniente. Non è un caso che, in previsione di un passaggio da un altro operatore, gli utenti comuni si chiedono come prende Iliad nella città in cui vivono. A questi poi si aggiunge la clientela business, che ha interesse a sapere se ci sono o meno problemi di ricezione del segnale all’estero.

Sono domande comprensibili, legate allo status di operatore telefonico relativamente nuovo in Italia, sebbene dall’estate 2018 ad oggi di acqua sotto i ponti ne sia passata. Riguardo a ciò, per spiegare la “rivoluzione” portata dal gruppo francese nel nostro Paese, è sufficiente citare il dato delle utenze al 30 dicembre 2020: oltre 7,2 milioni.

Ma torniamo ora al focus della nostra guida, cioè come verificare la copertura Iliad, in modo da prendere una decisione corretta e consapevole.

Come verificare la copertura Iliad

Il modo più semplice per la verifica della copertura Iliad è offerto dalla mappa messa a disposizione dall’operatore telefonico sul sito ufficiale iliad.it. Se vuoi conoscere, ad esempio, la disponibilità della tecnologia 4G/4G+ nel tuo comune, togli il segno di spunta accanto alle voci 3G e 2G, quindi ingrandisci la mappa posizionata accanto, cercando di selezionare con esattezza il punto in cui abiti: se è colorato di rosso significa che sei raggiunto dal segnale 4G/4G+, se invece la zona non è colorata significa che non è coperta dal servizio.

Ricapitolando, ecco la procedura per verificare la copertura del segnale Iliad:

Collegati al sito ufficiale Iliad Effettua uno scroll verso il basso fino a I tuoi servizi Seleziona l’opzione Verifica copertura Togli il segno di spunta accanto alle voci Visualizza la disponibilità del servizio 3G / 2G per considerare solo la tecnologia 4G Controlla sulla mappa la presenza del colore rosso sulla tua zona

Importante: nel caso la tua zona risulti bianca non significa che Iliad non funziona, ma che quell’area geografica non è coperta dalle antenne indipendenti dell’operatore telefonico francese. In questo caso, per garantire il servizio ai suoi clienti, Iliad si appoggia all’infrastruttura della rete Wind Tre. Potresti dunque trovare utile verificare anche la copertura Wind Tre direttamente a questo link.

Se, invece, desideri restare aggiornato sulle coperture Iliad attraverso un sito indipendente, ti suggeriamo di collegarti al portale nPerf, che oltre a misurare la qualità della connessione Internet offre anche una panoramica sulla copertura rete dei principali operatori telefonici in Italia. A questo indirizzo è riportata la mappa di copertura della rete mobile Iliad per i servizi 2G, 3G, 4G e 5G aggiornata in tempo reale. Nello specifico, le aree coperte dal 4G sono colorate di arancione, rosso scuro in presenza del 4G+, mentre i pallini viola indicano la presenza del 5G.

Elenco città raggiunte dal 5G Iliad

È innegabile che, più passa il tempo, maggiore è l’interesse degli utenti per la rete di telefonia mobile di quinta generazione, in grado di assicurare notevoli vantaggi in termini prestazionali rispetto alla tecnologia 4G. Lo si evince anche dal numero crescente di smartphone compatibili con il nuovo standard, all’inizio riservato soltanto ai telefoni di fascia alta.

E visto che lo abbiamo citato più di una volta, chiudiamo questa breve guida spiegando come vedere la copertura Iliad 5G. Per riuscirci, collegati al sito iliad.it e clicca su Verifica copertura a fondo pagina, dopodiché si aprirà una nuova schermata intitolata Copertura, con all’interno l’elenco dei comuni già raggiunti dal 5G di Iliad.

Ecco la lista completa delle città dove Iliad garantisce la copertura di rete 5G:

Alessandria

Bari

Bologna

Brescia

Cagliari

Como

Ferrara

Firenze

Genova

La Spezia

Latina

Messina

Milano

Modena

Padova

Perugia

Pesaro

Pescara

Piacenza

Prato

Ravenna

Reggio Calabria

Reggio Emilia

Roma

Torino

Verona

Vicenza

Come specificato sul sito ufficiale, si tratta di una lista provvisoria, destinata ad arricchirsi nel corso dei prossimi mesi quando l’operatore francese sarà in grado di offrire una copertura di rete più capillare in tutta la nostra nazione.

Nota: dato il numero limitato di città raggiunte dal 5G Iliad, la mappa presente sul sito non riporta alcuna indicazione in merito alla nuova tecnologia, destinata nel prossimo futuro a soppiantare il 4G.

