La verifica della copertura TIM è un’azione che di solito si compie in previsione di un passaggio a TIM da un altro operatore e, contestualmente, la sottoscrizione di una nuova offerta per la linea fissa o mobile. Pur trattandosi dell’operatore telefonico principale presente sul territorio nazionale, in alcuni comuni è possibile che vengano riscontrati dei problemi. Questo accade soprattutto nelle località più isolate, dove il livello di copertura non può essere uguale a quello registrato nei grandi centri abitati, con quest’ultimi già raggiunti dalla tecnologia 5G.

Il più delle volte, però, lo strumento di controllo della copertura di rete TIM viene usato da chi intende effettuare l’upgrade della linea fissa, passando dall’obsoleta ADSL alla fibra o a un’offerta FWA (Fixed Wireless Access). Lo stesso discorso vale in ambito mobile, considerati i passi in avanti compiuti dal 5G TIM nel corso degli ultimi mesi e dai tanti nuovi modelli di smartphone compatibili con lo standard che soppianterà nel breve termine la rete 4G.

Per questo motivo, abbiamo pensato di preparare una guida per aiutarti a verificare la copertura TIM nella zona in cui abiti, così da avere tutti gli strumenti a disposizione per compiere la migliore scelta possibile. Inoltre, il nostro approfondimento ti sarà utile per capire quale tra le offerte TIM per la casa o per il cellulare sia la più idonea: se hai già un’idea chiara sul tipo di promozione che vorresti attivare, clicca su uno degli argomenti presenti nell’indice, altrimenti prosegui la lettura con il primo capitolo dedicato alla fibra.

Copertura TIM: verifica fibra

La fibra di TIM è una delle soluzioni più gettonate tra i clienti della linea fissa che desiderano vedere su più schermi in contemporanea contenuti video quali film, serie TV, partite di calcio e altri eventi in diretta. Per verificare la copertura della fibra TIM nella zona in cui vivi vai alla pagina Verifica la copertura con fibra ottica, ADSL o FWA del sito tim.it (clicca qui), inserisci il nome del tuo comune, l’indirizzo e il numero civico dove risiedi, quindi clicca sul tasto Prosegui per avviare la verifica.

Nota: se vuoi mantenere il tuo numero aggiungi il segno di spunta accanto a Voglio mantenere il mio numero (di default la spunta è attivata accanto all’opzione Voglio attivare una nuova linea fissa).

Dopo pochi secondi si aprirà una nuova pagina, contenente i risultati della verifica. In alto a sinistra comparirà la tecnologia TIM che copre la tua abitazione. Se è raggiunta dalla fibra, avrai a disposizione tre soluzioni:

Fibra – Fibra fino a 1 Giga

– Fibra fino a 1 Giga XDSL – Internet veloce fino a 200 Mega

– Internet veloce fino a 200 Mega FWA – Internet veloce fino a 40 o a 100 Mega

La migliore tra le tre è la prima, in quanto i cavi in fibra ottica arrivano fino all’abitazione. Questo si traduce in un vantaggio sia in termini di velocità, con la possibilità di navigare fino a 1 Giga, che di stabilità. È anche vero però che, al momento, soltanto poco più di un centinaio di comuni godono della copertura della banda ultralarga di TIM. Per sapere se il tuo comune rientra tra questi guarda l’elenco completo a questo indirizzo, cliccando sul link “oltre 140 comuni, scopri quali”.

La tecnologia XDSL, nota anche con l’acronimo FTTC (Fiber to the Cabinet), permette invece di raggiungere una velocità di navigazione fino a 200 Mega. Molto dipende dalla distanza tra la centralina su strada (dove arrivano i cavi in fibra) e la casa del cliente, raggiunta invece dal cavo in rame. In questo caso, ti consigliamo di controllare la velocità stimata sia in download che in upload, oltre al dato sulla latenza: per farlo, clicca sul link Velocità stimata, appena sotto il rettangolo intitolato Attiva subito l’offerta.

Sempre dalla stessa pagina puoi procedere con l’attivazione dell’offerta, con i costi ricorrenti e le eventuali spese una tantum indicate nel box posizionato a destra. Tutto quello che ti occorre è un documento d’identità non scaduto, un indirizzo email, un numero di cellulare e una carta di pagamento. Per confermare l’attivazione clicca sul bottone rosso Continua, oppure chiama il numero verde 800.125.818 per ricevere assistenza da un operatore qualificato.

Copertura TIM: verifica FWA

Dedichiamo ora un capitolo a parte sulla tecnologia FWA, nonostante sia direttamente collegato all’argomento fibra. Per la verifica della copertura FWA TIM vai alla pagina Verifica la copertura con fibra ottica, ADSL o FWA del portale tim.it, inserisci il comune in cui abiti, l’indirizzo e il numero civico, quindi clicca sul tasto Prosegui per avviare il controllo. Trascorsi pochi secondi si aprirà una nuova finestra, dove comparirà la copertura di rete presente nell’area indicata e l’offerta a essa associata.

Come vedi, la procedura di verifica è la stessa di quella già vista per la fibra. Abbiamo però voluto dedicarle una sezione tutta sua perché rappresenta una novità (tra virgolette). Infatti, a differenza della fibra FTTH (Fiber to the Home) e FTTC (Fiber to the Cabinet), la FWA prevede l’arrivo dei cavi in fibra ottica fino a una stazione radio mobile (chiamata anche BTS, Base Transceiver Station), da dove poi il collegamento fino all’abitazione del cliente viene completato dalla rete 4G/4G+ dell’operatore.

Da una parte, la tecnologia fibra misto radio è più lenta rispetto alla più comune fibra misto rame, dal momento che assicura una velocità in download fino a 40 Mega o fino a 100 Mega. Dall’altra, è anche l’unica soluzione per ottenere la copertura della fibra nelle aree dove sono assenti le due tecnologie più performanti, vale a dire la FTTH e la FTTC. Se è la prima volta che ne senti parlare, ti invitiamo ad approfondire ulteriormente l’argomento alla pagina Scopri la rete TIM: qui trovi tutto quello da sapere sulle differenze tra ciascuna delle quattro tecnologie disponibili, inclusa l’ADSL di cui parleremo ora.

Copertura TIM: verifica ADSL

Da molti viene definita una tecnologia obsoleta, ma è pur vero che nell’ultimo trimestre 2020 il 39,1% degli accessi diretti da rete fissa sono stati effettuati tramite ADSL (fonte Osservatorio AGCOM, ne abbiamo parlato in questo articolo). Si tratta di una percentuale in forte calo rispetto agli anni precedente, vero, ma è un dato comunque indicativo in merito al tema del digital divide che affligge il nostro Paese. In merito a ciò, concedici una piccola digressione: qui puoi leggere il nostro manifesto al Giornalismo Responsabile, pensiamo infatti serva anche un’informazione vera e corretta per ridurre il divario digitale.

Chiusa questa parentesi, torniamo al focus della nostra guida. Per effettuare la verifica della copertura ADSL TIM collegati al sito tim.it, clicca sul link Verifica Copertura sotto Strumenti veloci (a fondo pagina), inserisci il comune, l’indirizzo e il numero civico dove abiti, infine pigia sul tasto Prosegui. Si aprirà dopo pochi secondi una nuova schermata con il riepilogo dell’offerta migliore per la tua casa, in base alla tecnologia a disposizione nell’area indicata in precedenza.

Se la sola copertura disponibile è rappresentata dall’ADSL, visualizzerai un bollino rosso riportante la lettera R (Rame). Come puoi intuire da quanto letto qui sopra, è la meno performante di tutte, non solo sul piano della velocità ma anche dal punto di vista della stabilità. La stessa TIM ci tiene a precisare le prestazioni del collegamento ADSL dipendono essenzialmente da due fattori: il primo è la distanza tra la casa e la centrale telefonica, il secondo la qualità dei cavi. Puoi comunque verificare la velocità stimata in download e upload cliccando sul link Velocità stimata.

Importante: una volta attivata l’offerta per la linea fissa, se la velocità reale dovesse essere inferiore al valore minimo previsto dalla Carta Servizi potrai in qualsiasi momento procedere con il recesso dalla linea gratuitamente. Puoi leggere i valori indicati da TIM a questo indirizzo (file PDF, pagina 21, dati aggiornati a gennaio 2021).

Copertura TIM: verifica 5G

In questa seconda parte del nostro approfondimento parleremo della copertura di rete TIM per la linea mobile, iniziando proprio dallo standard di quinta generazione destinato nel prossimo futuro a mandare in soffitta il 4G. Per verificare la copertura del 5G TIM vai alla pagina Reti Veloci TIM 5G del sito tim.it (clicca qui), seleziona l’opzione Città, quindi spostati con le freccia verso destra per scorrere l’elenco dei comuni già raggiunti.

Al momento, i comuni coperti dalla rete 5G di TIM sono:

Roma

Milano

Torino

Napoli

Benevento

Bologna

Firenze

Genova

Brescia

Monza

Sanremo

Ferrara

Livigno

Cortina

Selva di Val Gardena

L’obiettivo di TIM è estendere la copertura in 5G “alle principali città, destinazioni turistiche e distretti industriali” entro il 2021. Invece, l’estensione completa del nuovo standard della telefonia mobile è prevista per il 2025.

Se hai interesse quindi a navigare alla velocità del 5G, prima di tutto verifica che il tuo comune figuri nell’elenco qui sopra o quello riportato sul sito tim.it (link qui sopra). In caso positivo, dovrai poi disporre di uno smartphone in grado di supportare la nuova connettività: su TuttoTech trovi la lista dei migliori smartphone 5G aggiornata mese dopo mese.

Copertura TIM: verifica 4G

Come anticipato nel precedente paragrafo, il 5G rappresenta sì il futuro, ma non ancora il presente. Dunque, a meno che tu non abbia la residenza in un grande centro abitato o presso una rinomata destinazione turistica, per il momento dovrai accontentarti di navigare in 4G o 4G+. Per verificare la copertura 4G di TIM nell’area dove abiti vai alla pagina Copertura Mobile (clicca qui), inserisci il nome del comune nel box di ricerca sotto la mappa, quindi clicca su Cerca per avviare la verifica.

Dopo un paio di secondi il sistema restituirà il risultato della ricerca tramite l’apertura di una piccola finestra, contenente il nome del comune e la lista dei servizi disponibili (e quelli non disponibili).

TIM informa che in Italia oltre il 99% della popolazione è già raggiunta dalla rete 4G, “per garantire ai propri clienti di navigare sempre ad alte velocità”. Pur non raggiungendo le stesse percentuali, è largamente diffusa anche la rete 4G Plus, mentre è presente in misura inferiore la 4.5G, l’alternativa più performante rispetto al 5G. Questi i numeri riportati sul sito tim.it relativi alle due tecnologie appena citate:

4G Plus (fino a 300 Mega): copertura in 560 comuni

4G Plus (fino a 225 Mega): copertura in 2.515 comuni

4.5G (fino a 700 Mega): copertura in 8 comuni

4.5G (fino a 500 Mega): copertura in 4 comuni

Copertura TIM all’estero

Con la sua rete mobile TIM è presente sia in Italia che all’estero. Sia per esigenze di lavoro sia in previsione di un viaggio, puoi verificare la copertura della rete TIM all’estero seguenti questa semplice procedura:

Vai sul sito tim.it Clicca su Fisso e Mobile Seleziona Estero dal menu a tendina che si apre Pigia sul bottone Scopri posizionato sotto l’intestazione All’Estero Clicca sull’opzione Scopri i Paesi coperti dal 4G oppure su Scopri i Paesi coperti dal 5G

La nuova pagina conterrà l’elenco di tutte le nazioni coperte dalla rete 4G o 5G di TIM, dovrai soltanto accertarti che nella lista sia presente anche il Paese che intendi visitare per piacere o motivi di lavoro. In caso positivo, dai un’occhiata a una delle offerte TIM disponibili (l’articolo viene aggiornato mese per mese con le eventuali nuove lanciate dall’operatore).

Chi garantisce la migliore copertura tra TIM, Vodafone, WindTre e Iliad?

Non è semplice rispondere a questa domanda, anche perché innanzitutto si dovrebbe distinguere tra copertura di rete fissa e mobile. Inoltre, non sempre garantire una maggiore copertura significa offrire un servizio altrettanto valido, sia in termini di velocità in download e upload sia per un discorso legato alla stabilità di connessione.

Se vuoi comunque farti un’idea più precisa su quale operatore offra una copertura superiore rispetto agli altri, le risorse che trovi linkate qui sotto dovrebbero esserti d’aiuto:

Nota: Iliad ha stipulato un accordo commerciale con OpenFiber, grazie al quale dovrebbe essere in grado già da quest’anno (si parla dell’estate 2021) di entrare nel mercato della rete fissa, offrendo servizi di connettività a banda ultralarga e a banda larga.

Conclusioni

La nostra guida sulla verifica della copertura TIM termina qui. Sullo stesso argomento, ti invitiamo a prendere in considerazione anche gli altri due nostri approfondimenti: