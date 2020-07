Il 2020 vedrà l’arrivo di alcune nuove tecnologie di ricarica rapida da parte di OPPO e IQOO, rispettivamente da 125 W e da 120 W, e in molti si stanno chiedendo se questo livello di tensione potrebbe in qualche modo avere un impatto negativo sulla batteria degli smartphone. Secondo quanto dichiarato da OPPO a seguito del lancio della nuova serie di soluzioni di ricarica rapida, la capacità della batteria dovrebbe scendere all’80% dopo 800 cicli di carica/scarica completi sfruttando la ricarica a 125 W.

80% di capacità residua dopo 800 cicli

In altre parole, gli utenti che porteranno la batteria allo 0% molto spesso, potrebbero perdere 1/5 della capacità totale dopo 800 cicli. Il deterioramento potrebbe assumere dei contorni meno gravosi per gli utenti che invece eviteranno di portare a zero la batteria prima di ricaricarla tramite la ricarica rapida a 125 W.

Il valore dichiarato da OPPO è molto differente da quello relativo ai dati comunicati dall’azienda circa la ricarica rapida a 65 W, dove la batteria di uno smartphone dovrebbe riuscire a conservare il 91% del suo potenziale di carica dopo 800 cicli. È quindi evidente che l’alto amperaggio (12,5 A) della ricarica rapida a 125 W potrebbe avere un effetto piuttosto marcato sulla batteria, cosa che potrebbe spingere gli utenti a fare affidamento alle altre soluzioni da 50 e 110 W annunciate da OPPO un paio di giorni fa.

Cosa ne pensate di questi dati? Sfruttereste la ricarica rapida a 125 W nonostante tutto? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.