Tra i punti di forza di Xiaomi Mi 10 Ultra vi è senza dubbio il supporto alla ricarica rapida a 120 W ma anche il sistema a 50 W in modalità wireless consente allo smartphone di ottenere risultati decisamente apprezzabili: ci riferiamo alla possibilità di ricaricare la sua batteria da 4.500 mAh in appena 40 minuti.

Il produttore ha pubblicato una lunga spiegazione su come funziona questa tecnologia, il cui “segreto” è rappresentato dal cambio della disposizione delle pompe di carica tra la bobina e la batteria: invece del layout tradizionale con due pompe di carica in serie, Xiaomi le ha messe in parallelo, migliorando così l’efficienza della conversione della tensione.

La soluzione usata per la ricarica wireless di Xiaomi Mi 10 Ultra

Inoltre Xiaomi ha utilizzato pompe di carica di nuova generazione con un’efficienza del 98,5% (quelle precedenti arrivano invece al 97%), collegate alla batteria con materiale a base di grafene altamente conduttivo per ridurre ulteriormente le perdite.

Anche sulla bobina Xiaomi ha lavorato molto, puntando su un design che aiuta a concentrare il campo magnetico e a ridurre ulteriormente le perdite.

Inoltre, lo smartphone è in comunicazione costante con il caricabatterie, in modo da regolare la sua corrente di uscita per una ricarica ottimale.

E se vi state chiedendo quali siano i miglioramenti della soluzione ideata da Xiaomi in termini di velocità, la tabella sopra raffronta i tempi di ricarica di Xiaomi Mi 10 Ultra con il sistema da 40 W di Huawei P40 Pro+: 40 minuti contro 75 minuti per arrivare al 100%.