I dati raccolti dal’1 al 31 maggio 2020 ci permettono di scoprire la classifica AnTuTu per quanto riguarda gli smartphone Android performanti e di fascia media e i migliori dispositivi iOS nella top 10.

Device performanti e di fascia media

Xiaomi Mi 10 Pro è lo smartphone più performante attualmente presente sul mercato secondo AnTuTu che, con un punteggio pari a 590.838, supera di poco il secondo in classifica: Redmi K30 Pro con 586.004 punti. Subito sotto il terminale di Redmi troviamo poi OnePlus 8 Pro con 581.794 punti, di poco superiore a quello raggiunto invece da Xiaomi Mi 10 in quarta posizione.

Bene la gamma Samsung Galaxy S20 che si piazza in quindi, sesta, ottava e decima posizione rispettivamente con Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (519.975 punti), Samsung Galaxy S20+ 5G (513.184 punti), Samsung Galaxy S20+ (506.204 punti) e Samsung Galaxy S20 5G (500.503 punti). Come sempre la classifica degli smartphone performanti vede la presenza degli ultimi SoC di Qualcomm con Snapdragon 865 e Snapdragon 855+, mentre Exynos 990 è presente solo sul 40% degli smartphone in classifica.

Per quanto riguarda la classifica dei migliori 10 smartphone Android di fascia media, al primo posto troviamo Redmi K30 5G con 317.540 punti. A seguire è presente Huawei Nova 7i con 310.227 punti e Redmi Note 8 Pro con 291.785 punti. In quarta e quinta posizione si piazza invece Realme con gli smartphone Realme 6 (290.700 punti) e Realme 6 Pro (284.437 punti), mentre in decima troviamo Realme XT.

Anche nella fascia media i SoC di Qualcomm la fanno da padrone, con qualche timida comparsa invece di MediaTek e Kirin.

Device iOS in top 10 su AnTuTu

Venendo ai dispositivi iOS nella classifica top 10 di AnTuTu, non sono presenti poi chissà quali cambiamenti rispetto a quelle dei mesi scorsi, ad eccezione dell’arrivo di iPhone SE 2020 al nono posto. La classifica è popolata dei dispositivi muniti dell’applicazione AnTuTu Benchmark V8 utilizzata nel periodo che va dal’1 al 31 maggio 2020.

Nelle prime tre posizioni troviamo gli stessi dispositivi visti nella classifica di marzo, ovvero iPad Pro di quarta e terza generazione. Il primo, il modello da 12,9 pollici, nella configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di storage ha raggiunto un punteggio pari a 720.440, mentre l’iPad Pro di terza generazione da 12.9 pollici con SoC A12X Bionic solo 704.577 punti.

Gli iPhone entrano in classifica solo a partire dal quinto posto dove, con 520.670 punti, troviamo iPhone 11 Pro Max. In sesta e settima posizione troviamo invece iPhone 11 Pro (504.427 punti) e iPhone 11 (493.498 punti); il piccolo iPhone SE 2020 si piazza invece solo in nona posizione, di poco sopra all’iPad Mini 5, con un punteggio di 462.532.