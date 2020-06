Tramite un breve comunicato, pubblicato sui canali social ufficiali, Google annuncia la disponibilità della beta 1.5 di Android 11 per i Pixel 2, 3, 3a e 4, gli unici ancora supportati.

Ad appena una settimana dal rilascio della beta 1, dunque, arriva un minor update, come il numero di versione suggerisce, per Android 11 con lo scopo di sistemare alcuni fastidiosi bug riscontrati nella precedente versione.

Novità di Android 11 beta 1.5

Come detto poc’anzi, questa nuova release di Android 11 beta porta con sé solamente alcuni miglioramenti per le prestazioni e la stabilità, null’altro. Non ci sono novità, né grafiche e né funzionali, di alcun tipo. Per i più curiosi, il changelog è il seguente:

General

Devices no longer crash (reboot) while using gesture navigation to switch apps in different orientations while rotating the device at the same time.

On Pixel 3 and 3a, users setting up devices after reset can now activate a pSim service if the phone is currently using an eSIM service.

Fixed issues that users were having when using contactless payments through Google Pay.

Bluetooth

The system no longer incorrectly enforces the Bluetooth privileged permission for RemoveBond. This resolves issues that could affect pairing, unpairing, and bond reset flows for Bluetooth devices, such as for Forget Watch on Wear OS device

Come scaricare e installare Android 11 beta 1.5

Siamo giunti alla fine e cioè al punto più importante: come scaricare e installare la beta 1.5 di Android 11. Innanzitutto è necessario avere uno smartphone fra Google Pixel 2, Google Pixel 2 XL, Google Pixel 3, Google Pixel 3 XL, Google Pixel 3a, Google Pixel 3a XL, Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, gli unici compatibili per ora, e poi seguire uno dei metodi messi a disposizione da Google, fra Programma beta, factory image, pacchetti OTA e flash tool.