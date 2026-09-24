Torniamo ad occuparci di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati Google (e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria).

Il colosso di Mountain View ha appena fatto un recap delle ultime funzionalità (principalmente in ottica IA) che sono state aggiunte all’app: andiamo a scoprire di cosa si tratta, inclusi i dettagli di una funzione che è tutta nuova, e, soprattutto, dove sono disponibili.

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Google Foto: ecco le cinque aggiunte più recenti

Tramite un breve post sul blog ufficiale, come anticipato in apertura, Google ha sfruttato la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno per andare a fare un recap delle ultime funzionalità aggiunte a Google Foto (tra di esse vi è una novità assoluta).

Le vacanze estive sono finite e la tua libreria di foto è piena. Ecco cinque aggiornamenti di Google Foto che ti aiuteranno a valorizzare al meglio i tuoi ricordi.

Funzione “Foto” di Gemini Spark

La prima “novità” protagonista di questo recap è l’integrazione in Gemini Spark (una versione agentica di Gemini), annunciata dal colosso di Mountain View all’inizio del mese di settembre.

Seleziona, migliora la luminosità e condividi i migliori ritratti di famiglia di un weekend fuori porta con un semplice comando, utilizzando la funzione Foto di Gemini Spark .

L’assistente può individuare foto e video sulla base di soggetti, luoghi, date o eventi specifici e può anche selezionare gli scatti migliori, eliminando dalla selezione eventuali duplicati, creare nuovi album (con inserimento automatico delle immagini correlate), intervenire direttamente sui contenuti (migliorando rapidamente la qualità degli scatti, applicando correzioni o creando collage e immagini stilizzate).

Disponibilità: solo per gli abbonati ai piani Google AI Pro e AI Ultra negli Stati Uniti.

Funzione “Guardaroba”

La seconda protagonista è la funzione Guardaroba, presentata nel mese di aprile (con il lancio dei Motorola Razr 70) e in distribuzione già da giugno, che si preoccupa di analizzare la galleria dell’utente, identificare abiti e accessori indossabili presenti nelle varie foto, trasformare tutti questi elementi nelle opzioni di una sorta di inventario digitale.

Crea il tuo guardaroba digitale perfetto con Wardrobe, che cataloga automaticamente i vestiti presenti nelle tue foto e ti permette di provare virtualmente nuovi look.

All’interno della raccolta dedicata, gli utenti possono accedere alla sezione Articoli (con i singoli capi identificati dall’IA) e alla sezione Outfit (dove i singoli capi potranno essere combinati tra loro). Una versione digitale dell’utente (una sorta di avatar) potrà quindi provare gli abbinamenti.

Disponibilità: per tutti gli utenti Android e iOS “idonei” negli Stati Uniti, in India e in Brasile.

C’è il debutto del nuovo strumento creativo “Moods”

Passiamo ora a una “vera novità”, annunciata da Google poche ore fa tramite un post dedicato sul portale di supporto ma già discussa sulle nostre pagine nel mese di agosto (perché risultava in distribuzione già allora): su Google Foto debutta il nuovo strumento creativo “Moods”.

Con Moods, dona alle tue foto un look nostalgico e d’ispirazione vintage . Modifica le immagini con stili che si adattano in modo intelligente, come pellicola 35 mm, fotocamera digitale anni 2000 e molto altro.

Questo nuovo strumento creativo sarà disponibile, come di consueto, all’interno della scheda Crea: gli utenti potranno in questo modo cambiare l’atmosfera di una foto per donarle uno stile un po’ retrò con pochi e semplici tap scegliendo tra vari preset.

Disponibilità: in fase di implementazione su scala globale per tutti gli utenti Android.

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Arrivano quindici nuovi modelli per lo strumento “Remix”

Andando oltre, Google ha annunciato l’arrivo di 15 nuovi modelli per la funzione Remix, quella che consente di ricreare le foto sfruttando l’IA con pochi, semplici, tap.

Trasforma i ricordi di tutti i giorni in momenti da red carpet, biglietti d’auguri fantasiosi, scatti da cabina fotografica e molto altro con 15 nuovi modelli Remix.

Disponibilità: per tutti gli utenti Android e iOS di maggiore età ma solo in alcuni Paesi (non è disponibile in Italia).

Migliorano gli strumenti “Segni e linee” dell’editor delle foto

L’ultima novità è qualcosa di cui abbiamo sentito parlare più volte nelle ultime settimane. Sapevamo che l’editor delle immagini di Google Foto fosse in attesa di grossi miglioramenti per gli strumenti Segni e linee.

Prova lo strumento di annotazione migliorato, che ti offre una penna oscurante per sfocare le informazioni sensibili, cursori di spessore precisi per schizzi personalizzati e nuovi font per dare risalto al tuo testo.

Google ha aggiunto il nuovo strumento oscuramento per consentire agli utenti di “oscurare” i dati sensibili o parti di una immagine con tre diverse tipologie di modello: mosaico (piccoli blocchi di pixel), mosaico leggero (blocchi di pixel più grandi) e sfocatura (una sorta di rumore “statico”).

In aggiunta, il colosso di Mountain View ha migliorato gli strumenti già esistenti, Penna, Evidenziatore e Testo, con nuove possibilità come la regolazione delle dimensioni del tratto, una palette di colori più ampia e nuovi font.

Disponibilità: in fase di implementazione su scala globale per tutti gli utenti Android.

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Come scaricare o aggiornare l’app di Google Foto

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).