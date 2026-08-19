Solo poche ore fa vi abbiamo parlato di Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati Google e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, per via di due nuove funzionalità in fase di sviluppo che dovrebbero presto arrivare nell’app.

Oggi torniamo ad occuparci dell’app perché sono emerse nuove evidenze riguardo una funzionalità che è in fase di sviluppo già dalla seconda parte del mese di luglio e che permetterà agli utenti di oscurare i dati sensibili (o comunque parti personalizzate) di una immagine.

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Ecco lo strumento Redact in azione su Google Foto

Sappiamo da qualche settimana che Google sta lavorando per aggiungere un nuovo strumento a Google Foto che andrà permetterà all’app di pareggiare i conti con altre gallerie multimediali concorrenti, come quella Samsung o quella di OPPO, che offrono già una funzionalità di oscuramento dei dati sensibili presenti in una immagine.

La versione 7.89.0.966319819 dell’app, in rollout già da qualche giorno, nasconde notevoli passi in avanti legati allo strumento Redact (da noi potrebbe chiamarsi “Oscuramento”) che verrà aggiunto alla sezione “Segni e linee” dell’editor delle immagini, tra le voci “Evidenziatore” e “Testo”.

In precedenza, nonostante risultasse “attivabile”, lo strumento non funzionava. Adesso, lo strumento sembra essere pienamente funzionante (e praticamente pronto per il rilascio), nonostante non risulti ancora disponibile per gli utenti e non vi siano indicazioni su quando il rilascio possa avvenire (via Android Authority).

Redact consentirà agli utenti di scegliere tre diverse tipologie di motivo per “oscurare” i dati sensibili o parti di una immagine: mosaico (piccoli blocchi di pixel), mosaico leggero (blocchi di pixel più grandi) e sfocatura (una sorta di rumore “statico”); a prescindere dalla tipologia, l’utente potrà ampliare o ridurre le dimensioni del tratto.

Lo strumento non funziona “automaticamente” ma è l’utente a dovere scorrere il dito sulla parte dell’immagine che desidera oscurare. Una volta che l’utente ha “oscurato” una parte dell’immagine, potrà annullare o ripetere l’operazione appena (o ripristinare l’immagine originale) dall’apposito menù presente in basso (tra i pulsanti “Annulla” e “Conferma modifiche”). Il seguente video mostra lo strumento in azione.

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Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).