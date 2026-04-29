Come da programma, Motorola ha appena presentato in Italia quattro nuovi smartphone, tre pieghevoli e uno “tradizionale”, protagonisti di infiniti rumor nelle ultime settimane: sono ufficiali Motorola Razr 70, Razr 70 Plus, Razr 70 Ultra e Moto G87.

La famiglia di pieghevoli a conchiglia, per la prima volta dalle nostre parti, presenta un “attacco a tre punte”, con l’inedito modello Plus. Lo smartphone “tradizionale”, invece, punta a conquistare i fan della famiglia Moto G con soluzioni molto interessanti, anche sul comparto fotografico. Andiamo a scoprire tutti i dettagli, inclusi i prezzi per il mercato italiano.

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Motorola Razr 70

Partiamo da Motorola Razr 70, pieghevole che sostanzialmente rappresenta un leggero aggiornamento del predecessore diretto Razr 60 già a partire dal set di colorazioni disponibili, sempre prelevate dal catalogo PANTONE.

Lo smartphone, al pari dei due fratelli maggiori, è realizzato con una cerniera rinforzata in titanio e gode della certificazione IP48. A protezione del display esterno troviamo Gorilla Glass Victus. Nella zona posteriore, a seconda della colorazione, abbiamo finiture soft luxe, in acetato e in tessuto che rendono premium la sensazione offerta.

Il display esterno è da 3,63 pollici, leggermente più grande rispetto a quello presente sul modello 2025, mentre frontalmente abbiamo un display Extreme AMOLED da 6,9 pollici con risoluzione Full HD+ in 22:9, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 3.000 nit. Sono presenti altoparlanti stereo con tecnologia Dolby Audio.

Motorola Razr 70 ruota attorno al Dimensity 7450X di MediaTek, versione leggermente potenziata del SoC integrato sul modello 2025, affiancato da 8 o 12 GB di memoria RAM e da 128, 256 o 512 GB di spazio di archiviazione. Il comparto connettività è molto completo. La batteria è da 4.800 mAh e, oltre ad offrire 36 ore di autonomia, supporta la ricarica cablata a 30 W e la ricarica wireless a 15 W.

Il comparto fotografico prevede tre fotocamere in tutto: esternamente, all’interno di due oblò ritagliati nel cover display, troviamo due sensori da 50 megapixel (principale e ultra-grandangolare/macro); internamente, troviamo un sensore da 32 megapixel.

Il punto di forza di Motorola Razr 70, un po’ come tutti i modelli della serie, risiede nelle posizioni Flex View che consentono agli utenti di trasformare lo smartphone in un treppiede: scatti di gruppo a mani libere, angolazioni di riprese creative, selfie con qualità superiore sfruttando il comparto fotografico principale dal cover display. In aggiunta, quest’anno ci sono alcune novità che debuttano su tutti i modelli:

rotazione per lo zoom in modalità videocamera (con una rotazione del polso, gli utenti possono effettuare zoom avanti e indietro durante la registrazione video, con l’IA che identifica i soggetti ed effettua zoom mirati)

(con una rotazione del polso, gli utenti possono effettuare zoom avanti e indietro durante la registrazione video, con l’IA che identifica i soggetti ed effettua zoom mirati) scatto di gruppo (l’IA cattura più fotogrammi e fa sì che nessuno dei soggetti abbia gli occhi chiusi)

(l’IA cattura più fotogrammi e fa sì che nessuno dei soggetti abbia gli occhi chiusi) stile personale (apprende automaticamente le preferenze di modifica degli utenti in base alle regolazioni apportate alle foto nella galleria)

(apprende automaticamente le preferenze di modifica degli utenti in base alle regolazioni apportate alle foto nella galleria) allineamento cornice (permette agli utenti di bloccare l’inquadratura perfetta, passare il telefono a un altro utente che dovrà seguire una guida per ottenere la foto perfetta)

(permette agli utenti di bloccare l’inquadratura perfetta, passare il telefono a un altro utente che dovrà seguire una guida per ottenere la foto perfetta) filigrane creative (Smart Colour Watermark per abbinare i colori in maniera intelligente e Filigrana FIFA World Cup per personalizzare le foto in modo da celebrare l’amore per il gioco)

(Smart Colour Watermark per abbinare i colori in maniera intelligente e Filigrana FIFA World Cup per personalizzare le foto in modo da celebrare l’amore per il gioco) ultra HDR ottimizzato per Instagram (migliora la gamma dinamica negli scatti effettuati sia con l’app Fotocamera che con la fotocamera integrata in Instagram).

I Motorola Razr 70 dispongono poi di tutte le potenzialità di modifica di Google Foto, inclusa la nuova funzione Guardaroba (per digitalizzare gli armadi degli utenti, identificare gli articoli presenti nella galleria e creare abbinamenti di outfit). Il sistema operativo è Android 16, personalizzato in maniera non troppo invasiva dalla Hello UX.

Sul fronte intelligenza artificiale, abbiamo la suite moto ai che offre funzioni come Aggiornami (fornisce un riepilogo personalizzato delle notifiche più importanti), Prossima Mossa (offre suggerimenti utili e proattivi), le funzionalità di Gemini (e Gemini Live), le funzionalità di Copilot (per migliorare la produttività) e le funzioni di Perplexity (per la ricerca con riassunti istantanei e approfondimenti).

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Motorola Razr 70.

Dimensioni (da chiuso): 88,08 x 73,99 x 15,85 mm

x x Dimensioni (aperto): 171,30 x 73,99 x 7,25 mm

x x Peso: 188 grammi

Certificazione: IP48

Display esterno: Extreme AMOLED da 3,63″ (1.056 x 1.066 pixel), 90 Hz , 1.700 nit (picco)

da (1.056 x 1.066 pixel), , (picco) Display interno: Extreme AMOLED da 6,9″ (1.080 x 2.640 pixel), 120 Hz , 3.000 nit (picco)

da (1.080 x 2.640 pixel), , (picco) SoC: MediaTek Dimensity 7450X (4 nm)

(4 nm) Memorie: 8/12 GB (RAM, LPDDR5X) + 128/256/512 GB (archiviazione)

(RAM, LPDDR5X) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 50 MP ultra-wide) Fotocamera interna: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.4 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 4.800 mAh , ricarica cablata a 30 W , ricarica wireless a 15 W

, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: Android 16 con Hello UX

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Motorola Razr 70, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Immagini dello smartphone

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Motorola Razr 70 Plus

Al centro della gamma, si pone il nuovo Motorola Razr 70 Plus, dispositivo che si avvicina più al modello Ultra (di cui parleremo poco sotto) che al modello base e, in generale, riprende gran parte dei concetti espressi dal Razr 50 Ultra del 2024.

Lo smartphone è realizzato con gli stessi materiali del modello base, eccezion fatta per l’unica finitura PANTONE Mountain View che presenta una finitura jacquard ispirata alla tessitura, e mutua da esso anche il comparto fotografico.

Il display esterno diventa più grande, da 4 pollici, e abilita un livello d’interazione ancora superiore con lo smartphone, anche da chiuso. Il display interno, invece, diventa più fluido (165 Hz) e supporta Dolby Vision. La piattaforma Snapdragon Sound, affiancata da Dolby Atmos, cura un suono profondo e spaziale.

Cuore pulsante di Motorola Razr 70 Plus è lo Snapdragon 8s Gen 3 di Qualcomm, SoC di fascia alta non più recentissimo che comunque offre tanta potenza di calcolo, anche e soprattutto in ottica IA. Al suo fianco troviamo 12 GB di memoria RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, oltre a un comparto connettività super completo.

La batteria è da 4.500 mAh e, oltre a offrire 31 ore di autonomia, supporta la ricarica cablata a 45 W e la ricarica wireless a 15 W. Questo è il più sottile tra i tre modelli.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Motorola Razr 70 Plus.

Dimensioni (da chiuso): 88,09 x 73,99 x 15,32 mm

x x Dimensioni (aperto): 171,42 x 73,99 x 7,09 mm

x x Peso: 189 grammi

Certificazione: IP48

Display esterno: Extreme AMOLED da 4,0″ (1.080 x 1.272 pixel), 165 Hz , 2.400 nit (picco)

da (1.080 x 1.272 pixel), , (picco) Display interno: Extreme AMOLED da 6,9″ (1.080 x 2.620 pixel), 165 Hz , 3.000 nit (picco)

da (1.080 x 2.620 pixel), , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm)

(4 nm) Memorie: 12 GB (RAM, LPDDR5X) + 256 GB (archiviazione)

(RAM, LPDDR5X) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 50 MP ultra-wide) Fotocamera interna: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 6e , Bluetooth 5.4 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 4.500 mAh , ricarica cablata a 45 W , ricarica wireless a 15 W

, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: Android 16 con Hello UX

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Motorola Razr 70 Plus, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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Motorola Razr 70 Ultra

Al top della nuova gamma di pieghevoli a conchiglia della Casa Alata si colloca Motorola Razr 70 Ultra, dispositivo che eredita gran parte della scheda tecnica (a partire dal SoC) dal predecessore Razr 60 Ultra, ma punta ad estremizzarne alcuni concetti per alzare l’asticella.

Il SoC rimane lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm come sul modello 2025 e, ancora una volta, è affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da 256/512 GB o 1 TB di spazio di archiviazione. Il comparto connettività rimane super completo e attuale.

Motorola Razr 70 Ultra offre la batteria più tecnologica (silicio-carbonio) e capiente della famiglia con 5.000 mAh di capacità: questi garantiscono oltre 36 ore di autonomia con una singola carica e, in caso di necessità, possono essere ricaricati via cavo a 68 W o in modalità wireless a 30 W.

Dal punto di vista della qualità costruttiva, qua abbiamo una finitura in alcantara con goffratura e una finitura in legno. Il display esterno, che rimane da 4 pollici come sul modello Plus, è protetto da Corning Gorilla Glass Ceramic. Il display interno è più grande, da 6,96 pollici, più definito (risoluzione 1,5K in 22:9), più luminoso (5.000 nit di picco), supporta lo spazio colore a 10 bit.

Il punto di forza di Motorola Razr 70 Ultra risiede però nel comparto fotografico. Pur proponendo ancora una volta due sensori da 50 megapixel, la fotocamera principale si affida a un sensore LOFIC di nuova generazione, in grado di catturare fino a 6 volte in più per quanto concerne la gamma dinamica (migliorando la resa di luci e ombre).

Gran parte dei miglioramenti, inoltre, passano da una pipeline di elaborazione migliorata che investe anche l’obiettivo ultra-grandangolare/macro e la fotocamera interna da 50 megapixel. Gli utenti possono registrare video con Dolby Vision e realizzare contenuti con colori fedeli alla realtà “validati” da PANTONE.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Motorola Razr 70 Ultra.

Dimensioni (da chiuso): 88,12 x 73,99 x 15,69 mm

x x Dimensioni (aperto): 171,48 x 73,99 x 7,19 mm

x x Peso: 199 grammi

Certificazione: IP48

Display esterno: Extreme AMOLED da 4,0″ (1.080 x 1.272 pixel), 165 Hz , 3.000 nit (picco)

da (1.080 x 1.272 pixel), , (picco) Display interno: Extreme AMOLED da 6,96″ (1.224 x 2.992 pixel), 165 Hz , 5.000 nit (picco)

da (1.224 x 2.992 pixel), , (picco) SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12/16 GB (RAM, LPDDR5X) + 256/512 GB o 1 TB (archiviazione)

(RAM, LPDDR5X) + o (archiviazione) Fotocamera posteriore: doppia (50 MP principale + 50 MP ultra-wide)

(50 MP principale + 50 MP ultra-wide) Fotocamera interna: 50 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , NFC , GPS , USB-C

, , , , , Lettore delle impronte digitali: sì (montato lateralmente)

(montato lateralmente) Batteria: 5.000 mAh , ricarica cablata a 68 W , ricarica wireless a 30 W

, ricarica cablata a , ricarica wireless a Sistema operativo: Android 16 con Hello UX

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Motorola Razr 70 Ultra, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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Motorola Moto G87

Andando oltre rispetto agli smartphone pieghevoli, la Casa Alata ha presentato anche il nuovo smartphone tradizionale di fascia media Motorola Moto G87, pensato per configurarsi come “flagship” della serie Moto G, erede dell’apprezzatissimo Moto G86.

Lo smartphone è realizzato con il solito design familiare degli smartphone Motorola, il giusto compromesso tra estetica premium (incluse le colorazioni PANTONE) e accorgimenti per migliorare la durata nel tempo: abbiamo le certificazioni IP66, IP68 e IP69, vengono soddisfatti i requisiti dello standard MIL-STD-810H (resistenza a cadute fino a 1,2 metri di altezza).

Posteriormente, all’interno della solita isola quadrata sporgente in blocco dalla scocca (e ad essa raccordata sinuosamente), troviamo il sistema fotografico più avanzato mai proposto su un Moto G che offre lunghezze focali equivalenti da 13, 24, 35 e 50 mm: il sensore principale da 200 megapixel è stabilizzato otticamente e gode della tecnologia Ultra Pixel che migliora la sensibilità alla luce.

La risoluzione del sensore consente di ottenere uno zoom digitale 2x senza perdite. Il secondo sensore è un ultra-grandangolare da 8 megapixel. Il terzo sensore si preoccupa di registrare informazioni sulla luce ambientale per regolare i colori. Abbiamo poi funzioni IA come Cattura Automatica del Sorriso e la Modalità Ritratto e gli strumenti di modifica di Google Foto.

Frontalmente, invece, è presente una fotocamera da 32 megapixel, incastonata in un piccolo foro circolare e centrato che interrompe il generosissimo display Extreme AMOLED da 6,78 pollici con risoluzione 1,5K, refresh rate a 120 Hz e luminosità di picco a 5.000 nit. Sul fronte multimediale, abbiamo poi l’audio stereo con Dolby Atmos e certificazione Hi-Res Audio.

Motorola Moto G87 ruota attorno al Dimensity 6400 di MediaTek, un passo indietro rispetto al Dimensity 7300 (a 4 nm) presente sul modello di precedente generazione. Il SoC è affiancato da 8 o 12 GB di RAM e da 256 o 512 GB di spazio di archiviazione e abilita un comparto connettività molto completo.

Lo smartphone debutta con a bordo Android 16, personalizzato anche in questo caso con la Hello UX. A chiudere il pacchetto troviamo una batteria da 5.200 mAh con supporto alla ricarica cablata a 30 W.

Specifiche tecniche dello smartphone

Di seguito riportiamo le specifiche chiave del nuovo Motorola Moto G87.

Dimensioni: 164,58 x 77,37 x 7,38 mm

x x Peso: 183 grammi

Certificazioni: IP66/IP68/IP69 + MIL-STD-810H

+ Display: Extreme AMOLED da 6,78″ (1.272 x 2.772 pixel), 120 Hz , 5.000 nit (picco)

da (1.272 x 2.772 pixel), , (picco) SoC: MediaTek Dimensity 6400 (6 nm)

(6 nm) Memorie: 8/12 GB (RAM) + 256/512 GB (archiviazione)

(RAM) + (archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla (200 MP principale + 8 MP ultra-wide + luce ambientale)

(200 MP principale + 8 MP ultra-wide + luce ambientale) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.4 , NFC , GPS , USB-C (USB 2.0)

, , , , , (USB 2.0) Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Batteria: 5.200 mAh , ricarica a 30 W

, ricarica a Sistema operativo: Android 16 con Hello UX

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di Motorola Moto G87, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

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Disponibilità e prezzi dei Motorola Razr 70 e di Moto G87

Arrivati alla fine, non ci resta che parlare di disponibilità e prezzi sul mercato italiano dei nuovi smartphone, pieghevoli e non, appena presentati dalla Casa Alata.

Motorola Razr 70 sarà disponibile in Italia, presso rivenditori selezionati, a partire da 999 euro nelle due colorazioni PANTONE Hematite e PANTONE Sporting Green

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Motorola Razr 70 Plus sarà disponibile in Italia, da MediaWorld e sul sito ufficiale di Motorola, al prezzo di 1.199 euro nella sola colorazione PANTONE Mountain View

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Motorola Razr 70 Ultra sarà disponibile in Italia, su Amazon e sul sito ufficiale di Motorola, a partire da 1.499 euro nelle due colorazioni PANTONE Orient Blue (finitura in alcantara) e PANTONE Cocoa Wood

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