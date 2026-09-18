Continuiamo a seguire con interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di Google volto al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti.
L’ultimo esempio in tal senso è quello che ci arriva da Google Foto, per la cui applicazione pare sia in lavorazione un nuovo sistema studiato per rendere più semplice la condivisione di un album.
Segui TuttoAndroid su Google Discover
Una comoda modifica per Google Foto
L’app Google Foto lo scorso anno si è arricchita della possibilità di condividere un album attraverso un codice QR ma, dato che non è consentito il suo download direttamente sul telefono, il colosso di Mountain View consiglia agli utenti di fare uno screenshot.
Stando a quanto emerge dalla versione 7.93.0 di Google Foto, gli sviluppatori lavorano ad un’interfaccia aggiornata per la condivisione degli album che include opzioni per copiare o scaricare direttamente il codice QR.
A seguire l’attuale interfaccia (a sinistra) e quella che potrebbe essere introdotta a breve (a destra):
In pratica, una volta abilitata la modifica in questione, gli utenti dovrebbero visualizzare i pulsanti “Copia” e “Scarica” a forma di pillola appena sotto il codice: se si seleziona “Copia” è possibile incollarlo in un’app di messaggistica mentre se si tocca “Scarica” si salva una copia del codice QR sul dispositivo.
Al momento non si sa quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti.
Sempre a proposito di Google Foto, il colosso statunitense ha iniziato ad implementare una scheda aggiornata per le Raccolte, con la possibilità di riordinare i vari elementi in base alle proprie preferenze.
Potete scaricare le varie versioni di Google Foto man mano che vengono rilasciate dagli sviluppatori da APK Mirror (trovate la pagina dedicata seguendo questo link) oppure dal Google Play Store attraverso il seguente badge: