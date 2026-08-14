Google Foto, la galleria multimediale predefinita degli smartphone targati Google e sempre più diffusa sugli smartphone Android che non integrano un’app proprietaria, è sempre stato un vero e proprio cantiere aperto pur non disponendo di una versione beta.

Nel mese di giugno erano emersi i lavori in corso per un nuovo strumento IA pensato per cambiare il “mood” di una foto e, a quanto pare, il rollout di questo strumento è appena iniziato. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Google Foto accoglie il nuovo strumento creativo “Moods”

Come anticipato in apertura, su Google Foto è partito il rollout di un nuovo strumento creativo potenziato dall’intelligenza artificiale, chiamato Moods (non sappiamo ancora come verrà tradotto in italiano, dato che letteralmente significa “Stati d’animo”).

Avevamo già sentito parlare di questo strumento nel mese di giugno, quando era ancora in fase di sviluppo, e avevamo già scoperto che il suo scopo è consentire agli utenti di cambiare l’atmosfera di una foto per donarle uno stile un po’ retrò con pochi e semplici tap.

Il nuovo strumento Moods, come potrete notare dalla seguente immagine diffusa su X da Artem Russakovskii (fondatore di APKMirror), viene inserito all’interno della griglia degli strumenti creativa della scheda Crea (nella versione che gode delle modifiche emerse a inizio mese) ed è accompagnato da un’icona che ricorda la pellicola di una macchina fotografica analogica.

Oltre all’immagine precedente, il post su X di Russakovskii contiene altre tre immagine che mettono in mostra i “filtri” disponibili per cambiare mood alle immagini e una schermata che mostra la possibilità di regolare l’intensità del filtro. I filtri, come emerso a giugno, sono otto (di seguito trovate nome e descrizione):

Airy minimalist – Illuminazione pulita e un’estetica raffinata e minimalista

– Illuminazione pulita e un’estetica raffinata e minimalista Crisp 35mm – Ispirato alla fotografia classica su pellicola con contrasto bilanciato

– Ispirato alla fotografia classica su pellicola con contrasto bilanciato 2000’s Cinema – Correzione del colore ispirata al cinema con sottili variazioni tonali

– Correzione del colore ispirata al cinema con sottili variazioni tonali Rich textures – Esalta la profondità e i dettagli per un aspetto più consistente

– Esalta la profondità e i dettagli per un aspetto più consistente Pink Digicam – Un look nostalgico da fotocamera digitale con una delicata tinta rosa

– Un look nostalgico da fotocamera digitale con una delicata tinta rosa Retro Contrast – Ombre intense abbinate a colori audaci

– Ombre intense abbinate a colori audaci Night Light – Effetti di luce soffusa pensati per le scene serali

– Effetti di luce soffusa pensati per le scene serali 2000’s Night – Colori intensi da vita notturna combinati con grana in stile digitale

Sotto al post di Russakovskii, in risposta a uno dei commenti che chiedeva se questa novità fosse esclusiva dei Pixel o degli utenti statunitensi, Shimrit Ben-Yair (vicepresidente di Google Foto) ha confermato che questo nuovo strumento è in fase di rollout graduale per tutti gli utenti Android (quindi su scala globale).

Pur senza fornire maggiori informazioni sulle tempistiche effettive (ma dicendo che avrebbe diffuso un aggiornamento quando lo strumento sarebbe stato disponibile su larga scala), la dirigente ha lasciato intendere che, in futuro, Moods arriverà anche nella versione per iOS di Google Foto.

Segui Google su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Come scaricare o aggiornare l’app

Per scaricare o aggiornare l’app Google Foto su un dispositivo Android, basterà raggiungere la pagina dedicata all’app sul Google Play Store (tramite tap sul badge sottostante) ed eventualmente effettuare un tap su “Installa” (qualora non l’abbiate installata) o su “Aggiorna” (qualora vi segnali la presenza di un aggiornamento).