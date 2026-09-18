Come abbiamo visto, Samsung sta per interrompere l’integrazione con OneDrive di Microsoft, cambiando il modo in cui gli utenti Galaxy possono sincronizzare foto e video. Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi, all’interno dell’app Galleria di Samsung sta iniziando a comparire il supporto alla sincronizzazione con Google Foto.

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La sincronizzazione di Google Foto si fa vedere nella Galleria Samsung: ecco come funziona

A partire dal 30 settembre 2026 non sarà più possibile accedere alla funzione di sincronizzazione di foto e video con OneDrive, anche se chi lo desidera potrà comunque proseguire attivando il Backup fotocamera nell’app OneDrive stessa. I contenuti già sincronizzati non andranno persi, ma resteranno normalmente disponibili all’interno dell’app ufficiale di Microsoft.

Al posto del servizio della casa di Redmond è in arrivo quello Google, come anticipato nei giorni scorsi. La sincronizzazione con Google Foto sta iniziando a farsi vedere all’interno della Galleria di Samsung, partendo dalla versione 15.9.01.7. Sincronizzando l’app Galleria con l’account Google, sarà possibile salvare automaticamente foto e video del dispositivo e accedere a questi contenuti multimediali sincronizzati su tutti i dispositivi Samsung e all’interno di Google Foto. A condividere gli screenshot qui in basso è il solito IceUniverse.

La casa di Mountain View ha anche pubblicato una pagina di supporto che spiega qualche dettaglio in più sul funzionamento. In base a quanto riportato, sono richiesti almeno Android 13 e un account personale (niente Workspace): inoltre vengono specificate alcune limitazioni sui contenuti multimediali visualizzabili e sulle funzionalità disponibili. Le immagini e i video sincronizzati da Galleria Samsung non funzionano infatti con Ricordi e Momenti chiave, così come con Album Live e con la Ricerca. Effettuando modifiche a una foto sincronizzata, queste vengono salvate e sottoposte a backup. A seconda dell’app utilizzata, potrebbero essere visualizzate sia la versione originale sia quella modificata.

La funzione di sincronizzazione permette di selezionare album e cartelle specifiche, e i singoli contenuti vengono salvati nella loro qualità originale. Naturalmente, il tutto andrà a intaccare lo spazio di archiviazione cloud dell’account Google, esattamente come avviene con Google Foto. Insomma, se già avete abilitato la sincronizzazione con l’account Google attraverso l’app Google Foto, probabilmente questa novità non modificherà le vostre abitudini.

Se avete già la versione 15.9.01.7 della Galleria di Samsung (e la versione più recente di Gallery Cloud Sync), dovreste trovare la nuova sincronizzazione con Google selezionando “Menu > Impostazioni” all’interno dell’app.