Se state valutando un cambio di operatore oppure volete attivare un’offerta solo dati, sappiate che in casa WINDTRE sono disponibili due nuove proposte: la prima è una tariffa tutto incluso pensata per chi effettua la portabilità da specifici operatori, mentre la seconda mette a disposizione più di 100 giga a velocità massima. In entrambi i casi, il prezzo è di 5,99 euro al mese. In aggiunta c’è anche una terza offerta pensata per chi desidera giga illimitati: vediamo di che si tratta e come attivare le offerte.

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Si parte da 5,99 euro al mese per queste offerte WINDTRE

Se siete clienti Iliad, CoopVoce o PosteMobile e volete cambiare operatore, WINDTRE vi propone l’offerta 200 GIGA, che include tutto quello che serve a 5,99 euro al mese. La proposta include minuti illimitati di chiamate verso tutti (secondo le “solite” condizioni di uso corretto), 50 SMS verso tutti e 200 giga Full Speed (con 5G fino a 2 Gbps, dunque), con in più 9 giga extra per il traffico dati in Unione Europea.

L’attivazione è gratuita e prevede anche l’eventuale utilizzo di una eSIM al posto della SIM tradizionale (se il vostro smartphone risulta compatibile). Questa offerta è valida solo per chi effettua la portabilità, ma se invece volete attivare un nuovo numero potete valutare la proposta “Special Edition”: potete avere Giga illimitati fino a 10 Mbps, 200 giga Full Speed, 16,4 giga extra in UE, minuti illimitati e 200 SMS a 10,99 euro al mese, sempre con attivazione gratuita. In entrambi i casi il pagamento può avvenire con carta di credito, IBAN, PayPal o rinnovo manuale.

Se vi serve solo la connessione dati, potete valutare l’offerta 110 GIGA di WINDTRE: offre 110 giga di traffico dati in Full Speed (fino a 2 Gbps), 9 giga extra in Unione Europea e possibilità di rinnovo automatico (con addebito diretto sul metodo di pagamento scelto) o di rinnovo manuale. Anche qui l’attivazione è gratuita, con spedizione SIM in tutta Italia in 2 giorni lavorativi, o in alternativa con eSIM. Questa offerta è attivabile fino al 15 novembre 2026 seguendo il link qui in basso.