Samsung Italia annuncia oggi il rilascio ufficiale della One UI 9 basata su Android 17 per un numero crescente di dispositivi della gamma Galaxy. Si parte da Samsung Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra, anche se allo stato attuale la distribuzione non è ancora di fatto partita a livello internazionale.

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Samsung Italia annuncia il rilascio della One UI 9…

A distanza di qualche giorno dal comunicato rilasciato in altri Paesi (e che in alcuni annunciava più nel dettaglio il calendario di rilascio), arriva anche in Italia l’annuncio di Samsung riguardante il lancio della One UI 9 basata su Android 17. Come ormai saprete, la release ha fatto il suo debutto nella versione stabile su Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Ultra e Galaxy Z Flip8, ed è poi arrivata su Galaxy S26 FE con il suo esordio: l’aggiornamento arriverà a partire da Galaxy S26, Galaxy S26+ e Galaxy S26 Ultra, che hanno già assaggiato la nuova versione durante la (lunga) fase beta.

Samsung ne approfitta per fare un resoconto delle principali novità in arrivo insieme alla One UI 9 tramite l’aggiornamento. Tra le nuove funzioni c’è My FanCam, che permette di seguire automaticamente il soggetto selezionato durante la registrazione video, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura e ricalibrando in modo intelligente il video in base al movimento, così da creare contenuti subito pronti per la condivisione.

Ci sono poi le Schede generative e modificabili di Now Brief, che aiutano gli utenti a scegliere cosa visualizzare nei riepiloghi quotidiani. Con la One UI 9 c’è la possibilità di utilizzare appositi prompt per creare le proprie schede personalizzate, scegliendo una categoria e quindi selezionando o descrivendo il contenuto che si vuole includere. Arriva anche Garanzia e assistenza, la nuova sezione che riunisce servizi di assistenza, diagnostica e protezione del dispositivo direttamente nel menu Impostazioni. Gli utenti possono ora verificare la copertura della garanzia sui dispositivi mobile connessi, eseguire autodiagnosi, visualizzare stime di riparazione, gestire Samsung Care+ o prenotare assistenza ufficiale in pochi tocchi.

Samsung porta pure miglioramenti per le funzionalità già familiari, come Now nudge (può mostrare suggerimenti tempestivi e contestuali in un numero maggiore di momenti dell’esperienza Galaxy), Creative Studio (che ora suggerisce idee per la generazione di immagini sulla base di eventi imminenti rilevanti), Interprete (nuova visualizzazione per conversazione, che consente agli utenti di seguire meglio le conversazioni tradotte; traduzioni più rapide in Modalità conversazione e riproduzione più veloce con Galaxy Buds), Scansione documenti (ora si possono digitalizzare materiali complessi con meno regolazioni manuali) e Registratore vocale (riepiloghi in un formato più chiaro e strutturato).

Lato sicurezza e privacy, Samsung vuole aiutare gli utenti a comprendere meglio quando qualcosa può richiedere attenzione e rendere più semplice intervenire. Security Brief porta su Now Brief aggiornamenti riguardanti sicurezza e privacy (come avvisi relativi a malware, app da fonti sconosciute e autorizzazioni non necessarie), aiutando gli utenti a individuare prima potenziali criticità e a capire quando è necessario intervenire.

Gli Avvisi sulla privacy avanzati utilizzano l’AI on-device per individuare potenziali rischi per la privacy, inclusi tentativi non necessari di accesso alle autorizzazioni in background, offrendo agli utenti maggiore consapevolezza su come vengono utilizzate le loro informazioni. Questa funzione è (o sarà) disponibile su Galaxy S26, Galaxy S26 Ultra, Galaxy S25, Galaxy S25 FE, Galaxy S24, Galaxy S24 FE, Galaxy S23, Galaxy S23 FE, Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Fold8, Galaxy Flip8, Galaxy Fold7, Galaxy Flip7, Galaxy Fold6, Galaxy Flip6, Galaxy Fold5, Galaxy Flip5, Galaxy Tab S11 Ultra, Galaxy Tab S11, Galaxy Tab S10 Ultra, Galaxy Tab S10 Plus, Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9 Plus e Galaxy Tab S9.

In più, il Rivelamento truffe si estende a ulteriori Paesi (Giappone, Canada e India), portando la protezione contro potenziali chiamate fraudolente a un numero ancora maggiore di utenti Galaxy.

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…ma l’aggiornamento non è ancora in rollout

Nonostante l’annuncio da parte di Samsung Italia, nel momento in cui stiamo scrivendo non è ancora stata avviata la distribuzione dell’aggiornamento alla One UI 9 per la serie Galaxy S26 in Italia o a livello internazionale (per ora il rollout riguarda solamente la Corea del Sud).

Visto quanto annunciato nei giorni scorsi, è possibile che il produttore abbia riscontrato qualche intoppo: l’update potrebbe spuntare da un momento all’altro, ma non è da escludere che possa arrivare con una settimana di ritardo (dal 28 settembre 2026). Non sappiamo se questo porterà a uno slittamento per tutti gli altri modelli coinvolti: probabilmente lo sapremo nelle prossime ore, con il rilascio o meno dell’aggiornamento in Corea per la serie Galaxy S25.

Continuate a seguirci perché vi terremo al corrente di tutti gli sviluppi. Vi ricordiamo che per verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti sul vostro Samsung Galaxy potete passare dalle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Cerca aggiornamenti”.