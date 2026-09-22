Torniamo ad occuparci di Riduzione mal d’auto (“Motion Assist” in inglese), funzione annunciata da Google come parte dell’Android Drop di settembre 2026 che punta a combattere il fenomeno della cinetosi (o mal d’auto) che alcuni utenti soffrono durante l’utilizzo dello smartphone in auto.
La funzione è in rollout già dall’inizio del mese ma, nelle ultime ore, il colosso di Mountain View ha sostanzialmente annunciato un rollout su scala più ampia tra le novità del più recente bollettino settimanale dell’aggiornamento di sistema di settembre 2026. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.
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Riduzione mal d’auto è in rollout per tutti su Android 17
Dopo una lunghissima fase di sviluppo dietro le quinte, a fine agosto Google ha iniziato a distribuire in sordina Riduzione mal d’auto, una nuova funzione di Android 17 che inizialmente era nota come Motion Cues e che, in soldoni, punta a combattere il fenomeno della cinetosi.
Dopo una prima distribuzione circoscritta, a inizio mese Big G ha ampliato la disponibilità di questa funzione ma abbiamo dovuto attendere qualche settimana in più prima del rilascio su tutti i dispositivi supportati.
Tra le note di rilascio che accompagnano la versione 26.37 (datata 21 settembre 2026) di Google Play Services, ovvero l’app che governa i servizi Google sui dispositivi Android certificati, è citata proprio Riduzione mal d’auto.
Sicurezza ed emergenza
- [Phone] Con questo aggiornamento, riduzione mal d’auto può contribuire ad alleviare la sensazione di malessere con forme visive sottili che si muovono in sincronia con lo spostamento di un veicolo.
Google ha inoltre messo a punto una pagina sul portale del supporto dedicata a Riduzione mal d’auto che spiega sostanzialmente tutto ciò che c’è da sapere sulla funzionalità per ridurre la cinetosi, inclusa la sua disponibilità (che si conferma limitata ad Android 17):
Per utilizzare la riduzione mal d’auto, devi avere un dispositivo Android con Android 17 o versioni successive e Google Play Services aggiornato.
La funzione contro la cinetosi in pillole
Quando abilitata, questa funzione si avvia in automatico quando rileva che l’utente si trova su un veicolo in movimento (auto, autobus o treno) per contribuire a ridurre la sensazione di malessere (anche se Big G specifica che il risultato non è garantito).
Dalla pagina dedicata a Riduzione mal d’auto (percorso “Impostazioni > Servizi Google > Tutti i servizi > Riduzione mal d’auto“) è possibile aggiungere il riquadro al pannello delle impostazioni rapide o personalizzare l’aspetto della griglia di forme in movimento che compare in sovrimpressione.
Gli utenti possono modificare il colore delle forme (tra cinque opzioni) la forma delle forme (tra le opzioni cerchio, quadrato, pentagono e rombo), il livello di opacità (tramite un cursore) o, in alternativa, scegliere l’opzione “Randomizzazione” (fa cambiare colore e forma continuamente ogni manciata di secondi).
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Come aggiornare l’app legata ai servizi Google
Per verificare che sul vostro smartphone Android (dotato dei servizi Google) sia installata l’ultima versione disponibile dell’app Google Play Services, vi basterà raggiungere la pagina dedicata dell’app sul Google Play Store tramite il badge sottostante e, eventualmente, effettuare un tap su “Aggiorna”.
L’applicazione non può essere trovata tramite ricerca sullo store e, di norma, viene aggiornata automaticamente su tutti gli smartphone del robottino verde (che contano sui servizi offerti dal colosso di Mountain View).