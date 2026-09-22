Il team di sviluppatori di Xiaomi continua a lavorare all’ottimizzazione della nuova versione dell’interfaccia personalizzata dell’azienda cinese: stiamo parlando di HyperOS 4.

La scorsa settimana il colosso cinese ha avviato il rilascio a livello globale della versione beta di HyperOS 4 per i primi modelli supportati e nelle ultime ore l’elenco dei dispositivi per i quali è disponibile la nuova interfaccia si è allungato.

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Nuovi modelli di Xiaomi ricevono HyperOS 4 Beta

Nel secondo gruppo di dispositivi troviamo in particolare quattro smartphone di fascia alta. Ecco modelli e versioni software:

Xiaomi 15

Global: OS4.0.0.7.XOCMIXM

EEA: OS4.0.0.9.XOCEUXM

Xiaomi 15 Ultra

Global: OS4.0.0.6.XOAMIXM

EEA: OS4.0.0.6.XOAEUXM

Xiaomi 17T

EEA: OS4.0.0.7.XPTEUXM

Xiaomi 17T Pro

EEA: OS4.0.0.6.XPSEUXM

Il popolare produttore non ha ancora reso noto se il programma beta verrà esteso ad altri dispositivi mentre per i modelli commericalizzati in Cina Xiaomi ha già avviato il rilascio della versione stabile (quantomento per diversi device di fascia alta, con altri destinati a ricevere l’aggiornamento entro la fine di questo mese).

Pare che il team di sviluppatori di Xiaomi non si stia concentrando tanto sull’estensione della versione beta globale per un maggior numero di dispositivi quanto sull’avvio del rilascio della versione stabile.

Ricordiamo che tra le principali novità di HyperOS 4 troviamo miglioramenti per quanto riguarda la gestione della RAM e i tempi di avvio delle applicazioni, l’effetto grafico Soft Light Glass (combina luce diffusa, sfumature e strati traslucidi), maggiori possibilità di personalizzazione, la possibilità di ridimensionare le cartelle, un nuovo orologio dinamico nella schermata di blocco e il rinnovamento di diverse app di sistema, con layout ottimizzati e modernizzati.