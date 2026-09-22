Sky annuncia un’importante novità per le sue offerte mobile: nasce infatti il nuovo Sky Mobile, che da ora sarà gestito direttamente da Sky con soluzioni in 5G combinabili con l’ultrabroadband di Sky WiFi e con la ricca offerta di contenuti TV. Ora, parliamo a tutti gli effetti di un operatore mobile virtuale (MVNO), con nuove offerte attive a partire da domani, 23 settembre.

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Il nuovo Sky Mobile è ora gestito direttamente da Sky

Sky Mobile è nato nel novembre 2023 in seguito all’accordo con Swisscom, azienda elvetica che in Italia controlla il 100% di Fastweb, che ha portato a inizio 2024 all’esordio delle prime offerte “powered by Fastweb“. Quest’oggi, Sky lancia il nuovo Sky Mobile e rafforza la sua offerta per migliorare l’esperienza dei clienti: ora si tratta di un vero e proprio operatore mobile virtuale (MVNO), e Sky gestirà direttamente la propria offerta mobile. Rimane comunque l’infrastruttura Fastweb + Vodafone per la rete.

Il nuovo Sky Mobile dà ai nuovi clienti un’opportunità in più per scegliere Sky e offre ulteriore valore a chi lo ha già scelto negli anni, grazie a condizioni vantaggiose. L’offerta mobile si potrà combinare sia con l’ultrabroadband di Sky Wifi sia con la ricca offerta di contenuti di sport, cinema e intrattenimento, tutto con la promessa di un ottimo rapporto qualità-prezzo. La combinazione che prevede TV, mobile e Wifi partirà infatti da 35,90 euro al mese per 18 mesi.

Da domani, chi non è ancora cliente Sky potrà accedere a due diversi piani, entrambi con 5G, minuti illimitati e un prezzo a partire da 7,90 euro al mese: Sky Mobile Maxi, con 150 giga, e Sky Mobile Ultra, con 250 giga (illimitati per i clienti che insieme a Sky Mobile sceglieranno anche Sky TV o Sky Wifi).

Chi è già cliente Sky potrà scegliere tra Sky Mobile Maxi (con 250 giga invece di 150) e Sky Mobile Ultra con giga illimitati e fino a 6 mesi di piano in regalo (a seconda degli anni trascorsi in Sky). Anche gli attuali clienti Sky Mobile powered by Fastweb avranno la possibilità di scegliere il nuovo Sky Mobile.

“Il lancio del nuovo Sky Mobile segna un passo importante nella nostra strategia di crescita“, ha dichiarato Andrea Duilio, Amministratore Delegato di Sky Italia. “Come operatore MVNO ora possiamo offrire soluzioni modulate intorno alle esigenze dei clienti e condizioni vantaggiose per chi ci ha scelto da tempo, valorizzando la relazione costruita negli anni. È un’evoluzione naturale che ci permette di consolidare il nostro ruolo come partner ideale delle famiglie, con un’offerta sempre più completa e distintiva sul mercato, che unisce una proposta ricca di contenuti esclusivi, un’esperienza di visione unica che integra le principali app e una connettività fissa e mobile con performance eccellenti“.

Le offerte del nuovo Sky Mobile

Sky Mobile Maxi : nuovi clienti : minuti illimitati, 200 SMS e 150 giga in 5G a 7,90 euro al mese; già clienti : minuti illimitati, 200 SMS e 250 giga in 5G a 7,90 euro al mese.

: Sky Mobile Ultra : nuovi clienti : minuti illimitati, 200 SMS e 250 giga in 5G a 9,90 euro al mese; già clienti : minuti illimitati, 200 SMS e giga illimitati in 5G a 9,90 euro al mese (con 6 mesi gratis per i clienti Sky da almeno 6 anni o 2 mesi gratis per i clienti Sky da meno di 6 anni).

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I clienti Sky TV che vogliono aggiungere all’abbonamento sia Sky Mobile sia Sky WiFi possono accedere ai due servizi a 20,90 euro al mese per i primi 6 mesi.

Sono inoltre previste offerte combinate con giga e minuti illimitati anche per chi non è ancora cliente Sky: