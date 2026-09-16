Nella serata di ieri, Google ha rilasciato sui Pixel il nuovo aggiornamento mensile con Android 17 QPR1 e ha annunciato le funzioni che compongono il Pixel Drop di settembre 2026.

Più in generale, nell’ultimo periodo il colosso di Mountain View ha implementato sui suoi Pixel svariate novità che, dopo un periodo di rilascio circoscritto, stanno ora raggiungendo tutti gli utenti. Andiamo quindi a fare un bel recap.

Segui TuttoAndroid su Google Discover

Sui Pixel sono in rollout tante novità

Nonostante si sia fatto attendere una decina di giorni in più del previsto, alla fine Android 17 QPR1 è arrivato su tutti i Pixel supportati (da Pixel 6 in avanti) assieme alle patch di sicurezza di settembre 2026.

In fin dei conti, le novità della versione del sistema operativo in sé non sono tantissime ma è indubbio che l’arrivo di QPR1 abbia “sbloccato” una serie di funzioni attese o già in distribuzione (lenta) sugli smartphone Made by Google.

Tutte le funzioni di cui parleremo di seguito, stando alla disponibilità riscontrata da noi e alle segnalazioni in rete, sono disponibili per la quasi totalità degli utenti in possesso di un Pixel compatibile. Alcune di esse sono già disponibile anche su dispositivi di altri brand aggiornati ad Android 17.

Continua l’attività

Partiamo da Continua l’attività, nuovo servizio cross-device che è sostanzialmente il concretizzarsi della funzionalità Continue on che sfrutta la nuova API Handoff di Android 17.

Al percorso “Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Servizi cross-device” (o alternativamente “Impostazioni > Servizi Google > Tutti i servizi > Servizi cross-device”), oltre alle già esistenti voci Trasmissione delle chiamate e Condivisione di internet, è presente proprio la nuova voce Continua l’attività.

Avevamo già parlato di questa funzione la scorsa settimana in occasione dell’avvio del rollout ma, rispetto ad allora, è stata aggiunta una nuove opzione per “sincronizzare” l’ecosistema:

Attività – “Continua da dove avevi interrotto sui tuoi dispositivi”

– “Continua da dove avevi interrotto sui tuoi dispositivi” App – “Usa le tue app su tutti i tuoi dispositivi”

– “Usa le tue app su tutti i tuoi dispositivi” Notifiche – “Sincronizza le notifiche tra i tuoi dispositivi”

– “Sincronizza le notifiche tra i tuoi dispositivi” Condivisione di file e contenuti multimediali – “Accedi ai tuoi file su tutti i tuoi dispositivi”

– “Accedi ai tuoi file su tutti i tuoi dispositivi” Non disturbare – “Sincronizza Non disturbare tra i tuoi dispositivi”

Poco sopra abbiamo parlato di ecosistema perché questa funzione sarà il collante tra gli smartphone, i tablet e i Googlebook, i notebook Android del nuovo corso che saranno pre-ordinabili dal 21 settembre prossimo. Continua l’attività non è un’esclusiva dei Pixel ma è in rollout per tutti coloro che hanno un dispositivo aggiornato ad Android 17.

Tocca per condividere

Passiamo poi a Tocca per condividere, una funzione annunciata da Google in occasione del lancio dei Pixel 11. Già da allora sapevamo che il rollout fosse stato avviato su tutti i Pixel ancora supportati e, dopo un primo rollout circoscritto, la funzione sembra avere raggiunto tutti gli utenti con Android 17 QPR1.

Questa funzione fa parte di Quick Share e può essere attivata o disattivata (anche se risulta attiva per impostazione predefinita) al percorso “Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Quick Share > Tocca per condividere“.

In soldoni, la funzione permette di condividere dati di contatto o altri contenuti semplicemente sovrapponendo la parte superiore di uno smartphone a quella dell’altro. In realtà basta mettere i due smartphone vicini per sfruttare la funzionalità.

Punto di controllo (momento di pausa)

Pause Point, che da noi diventa Punto di controllo (ma poi all’interno della sezione dedicata viene chiamato anche “Momento di pausa”), è una funzione della suite Benessere digitale che è stata annunciata durante il The Android Show | I/O Edition dello scorso maggio e ha fatto il suo debutto sui Pixel 11.

Con il Pixel Drop di settembre 2026, Google l’ha portata su tutti i Pixel ancora supportati e il rollout è avvenuto lato server subito dopo l’aggiornamento mensile con Android 17 QPR1. Nel caso in cui non l’abbiate ricevuta, vi consigliamo di provare a fare un “Forza interruzione” sull’app Benessere digitale.

Tornando alla funzione, al percorso “Impostazioni > Benessere digitale”, nella sezione “Modi per mettere da parte il telefono”, è stata aggiunta la nuova voce Punto di controllo:

Il punto di controllo imposta un breve ritardo all’apertura delle app che ti distraggono, per aiutarti a trasformare le abitudini inconsce in scelte intenzionali.

Alcune parti della pagina non sono ancora tradotte in italiano, sintomo della probabile natura in beta di questa funzionalità. A ogni modo, gli utenti dovranno abilitare l’interruttore Usa il momento di pausa e selezionare le app su cui esso opera per poterne sfruttare i benefici.

Effettuando un tap su Seleziona app, gli utenti troveranno un utile consiglio (“È meglio cominciare con una app e aggiungerne altre nel tempo“) e potranno scegliere quali app sottoporre al Punto di controllo (sotto il nome di ogni app è presente l’indicazione su quanto tempo sia stata già usata nell’arco della giornata).

Oltre a selezionare le app su cui agisce Punto di controllo, gli utenti possono anche scegliere quali abilitare tra le cinque tipologie di Momento di pausa disponibili:

Respira – Segui la guida alla respirazione Suggerisce di fare un bel respiro (espira, inspira) prima di aprire l’app.

– Segui la guida alla respirazione Ricorda – Riguarda i tuoi momenti speciali Suggerisce di dare uno sguardo a dei ricordi fotografici prima di aprire l’app. Alla prima visualizzazione, questo specifico “momento di pausa” mostra delle immagini predefinite ma dalle impostazioni è possibile aggiungere foto dalla galleria per far sì che vengano mostrati effettivi ricordi.

– Riguarda i tuoi momenti speciali Devia – Passa a un’app preferita Suggerisce di aprire un’altra app al posto di quella che può fungere da distrazione. Viene proposta un’altra app più “sana” ma, in alternativa, gli utenti possono aggiungere le proprie app preferite.

– Passa a un’app preferita Pianifica – Imposta un limite di tempo per le sessioni Suggerisce di impostare un timer di utilizzo dell’app per fare in modo che questa si chi chiuda allo scadere del timer.

– Imposta un limite di tempo per le sessioni Rifletti – Fermati un istante e definisci il tuo obiettivo Suggerisce spunti di riflessione chiedendo all’utente per quale motivo stia aprendo l’app che potrebbe fungere da distrazione.

– Fermati un istante e definisci il tuo obiettivo

Riduzione mal d’auto

L’ultima novità di questa rassegna delle funzioni in rollout per i dispositivi Made by Google è Riduzione mal d’auto, funzione annunciata da Google come parte dell’Android Drop di settembre 2026 e della quale vi abbiamo già parlato quando è iniziato il rollout (non solo sui Pixel).

Questa nuova funzione, disponibile al percorso “Impostazioni > Servizi Google > Riduzione mal d’auto” o, in alternativa, come riquadro nel pannello delle impostazioni rapide, si avvia in automatico quando rileva che l’utente si trova su un veicolo in movimento (auto, autobus o treno) per contribuire a ridurre la sensazione di malessere (anche se Big G specifica che il risultato non è garantito). L’utente può personalizzare colore, forma e opacità delle forme in movimento.

Queste funzioni sono già disponibili per gli utenti Pixel

Queste funzioni, che arrivano principalmente lato server e poggiano su aggiornamenti già distribuiti in precedenza per le app o i servizi di sistema coinvolti, sono già disponibili per gli utenti Pixel.

Nel caso in cui disponiate di un Pixel compatibile e già aggiornato ad Android 17 QPR1 dovrete semplicemente avere un po’ di pazienza perché la situazione potrebbe sbloccarsi a brevissimo.

Siamo invece ancora in attesa di vedere altre due funzioni sui Pixel, presentate tra le novità del Pixel Drop di settembre 2026: parliamo dei miglioramenti al widget Pixel VIP di Google Contatti e i nuovi pacchetti di temi a tema Harry Potter.