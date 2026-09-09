Durante il Google I/O di quest’anno, svoltosi lo scorso maggio, Google ha offerto maggiori informazioni sulla funzionalità Continue on di Android 17, basata sulla nuova API Handoff introdotta nel mese di febbraio con la Beta 1.

A distanza di alcuni mesi, e con Android 17 QPR1 e Pixel Drop di settembre 2026 alle porte, pare che il colosso di Mountain View abbia iniziato a distribuire questa funzione, parte dei Servizi cross-device, ai primi utenti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

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C’è una novità in rollout tra i Servizi cross-device

Come anticipato in apertura, Google ha iniziato a distribuire (almeno agli utenti Pixel) una delle potenzialità più attese di Android 17, concretizzarsi della funzionalità Continue on che sfrutta la nuova API Handoff.

Al percorso “Impostazioni > Dispositivi connessi > Preferenze di connessione > Servizi cross-device” (o alternativamente “Impostazioni > Servizi Google > Tutti i servizi > Servizi cross-device”), oltre alle già esistenti voci Trasmissione delle chiamate e Condivisione di internet, è in fase di distribuzione la nuova voce Continua l’attività.

Continua l’attività Continua le attività e accedi ad app, contenuti multimediali e notifiche su tutti i tuoi dispositivi.

“Continua l’attività” è il concretizzarsi di Handoff su Android 17

Handoff è un insieme di funzionalità che poggia su una API omonima di Android 17 (livello API 37) che venne annunciata da Google lo scorso febbraio ed era così descritta:

Consente all’utente di avviare un’attività dell’app su un dispositivo Android e trasferirla su un altro dispositivo Android. Handoff viene eseguito in background sul dispositivo dell’utente e richiama le attività disponibili sugli altri dispositivi vicini dell’utente tramite vari punti di accesso, come il launcher e la barra delle applicazioni, sul dispositivo ricevente.

Quando poi al Google I/O venne presentata la funzione Continue on, appariva chiaro che i lavori di sviluppo, iniziati già alla fine del 2024, fossero passati al livello successivo. Abbiamo poi dovuto attendere altri 3 mesi dal rilascio di Android 17 affinché la funzione si facesse vedere.

Alla prima apertura, Continua l’attività chiede all’utente di terminare la configurazione consentendo all’app di sistema Servizi cross-device di “riprodurre in streaming funzionalità di sistema e app tra il tuo smartphone e i tuoi dispositivi“.

Ultimata la configurazione, la pagina dedicata a Continua l’attività consente agli utenti di scegliere quali opzioni attivare tra le quattro disponibili:

Attività – “Continua da dove avevi interrotto sui tuoi dispositivi”

– “Continua da dove avevi interrotto sui tuoi dispositivi” App – “Usa le tue app su tutti i tuoi dispositivi”

– “Usa le tue app su tutti i tuoi dispositivi” Notifiche – “Sincronizza le notifiche tra i tuoi dispositivi”

– “Sincronizza le notifiche tra i tuoi dispositivi” Condivisione di file e contenuti multimediali – “Accedi ai tuoi file su tutti i tuoi dispositivi”

La funzione “Continua l’attività” non sembra ancora operativa

Anche attivando tutte e quattro le opzioni disponibili, non siamo riusciti a sfruttare attivamente Continua l’attività e ciò potrebbe suggerire che Big G non abbia ancora completato la procedura di implementazione.

Resta poi da capire se tutto ciò sia pensato per funzionare anche tra smartphone e smartphone o se, come potenzialmente suggerito dalle anteprime fornite da Google nella documentazione ufficiale, servano uno smartphone e un tablet (o un futuro Googlebook) con Android 17.

Quando il tutto verrà attivato, gli utenti saranno in grado di avviare un’attività su un dispositivo e continuarla su un altro, di utilizzare le proprie app su tutti i dispositivi, di ricevere le notifiche sincronizzate su tutti i dispositivi e di accedere ai file di un dispositivo anche sugli altri dispositivi, un po’ come avviene già nell’ecosistema Apple.

In conclusione segnaliamo che, almeno per il momento, il rollout (lato server) sembra piuttosto limitato: noi abbiamo ricevuto questa nuova potenzialità solo su un Pixel 6 con la versione stabile di Android 17 e la versione beta dei Google Play Services e dell’app Cross-Device Services; non è ancora chiaro quando possa avvenire il rollout su larga scala.