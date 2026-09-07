Il mercato degli smartphone nel formato “wide” è in fermento: mentre mancano ormai poche ore alla presentazione del primo iPhone pieghevole e in Cina viene ufficializzato Xiaomi 18 Fold, Huawei rilascia maggiori dettagli sul suo modello “wide”, ma non pieghevole (per quello c’è già HUAWEI Pura X Max). HUAWEI Pura X View ha ora non solo una scheda tecnica completa, ma anche indicazioni sui prezzi e una data di uscita. Andiamo a scoprire tutto.

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HUAWEI Pura X View ora è veramente ufficiale: ecco le specifiche complete

HUAWEI Pura X View è stato annunciato il mese scorso, ma privo dei dettagli completi. Il produttore non aveva infatti svelato tutte le specifiche tecniche: sapevamo che si tratta di un modello particolare, caratterizzato da uno schermo dal formato “wide” (ma non pieghevole), e solo una parte della scheda tecnica.

In base a quanto svelato in precedenza, il dispositivo mette a disposizione un display 16:9,5 a risoluzione 2232 x 1320 con luminosità fino a 6500 nit, bordi sottilissimi (1,05 mm, con rapporto schermo-corpo che arriva al 96,1%) e PWM dimming fino a 2160 Hz. Può contare su 12 GB di RAM e su 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna (a seconda della configurazione), e su una tripla fotocamera posteriore integrata attraverso un barra orizzontale. Huawei è riuscita a integrare un’enorme batteria da 7000 mAh in uno spessore di appena 6,68 mm, senza intaccare troppo il peso (si arriva a 201 grammi).

Questo era tutto quello che sapevamo, almeno fino ad ora. Huawei ha infatti annunciato il resto delle specifiche, entrando maggiormente nei dettagli. HUAWEI Pura X View offre un pannello OLED da 6,39 pollici con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 300 Hz e 1,07 miliardi di colori, protetto dal vetro Kunlun Glass. A muovere il sistema ci pensa il SoC Kirin 9030S, affiancato dai sopra citati 12 GB di RAM e da un massimo di 1 TB di storage interno.

La tripla fotocamera posteriore è composta da un sensore principale RYYB da 200 MP (con OIS), un sensore ultra-grandangolare da 8 MP e da un teleobiettivo periscopico da 50 MP (con OIS)

Le specifiche tecniche di HUAWEI Pura X View: display OLED 16:9,5 da 6,39 pollici a risoluzione 2232 x 1320 con luminosità fino a 6500 nit

SoC Kirin 9030S

12 GB di RAM e 256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (f/1.8, OIS), ultra-grandangolare da 8 MP (f/2.2) e teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/2.6, OIS, zoom ottico 3,7x)

fotocamera anteriore da 50 MP (f/2.4)

connettività 5G (con eSIM), Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, porta USB-C

certificazione IP68 contro acqua e polvere

batteria da 7000 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W e wireless da 50 W

sistema operativo: HarmonyOS 7

dimensioni e peso: 144,1 x 87 x 6,68 mm, 201 g

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HUAWEI Pura X View è in arrivo con HarmonyOS 7, con funzionalità pensate per sfruttare il più ampio formato “wide”. A bordo c’è la versione aggiornata di Huawei Share, con la quale è possibile inviare foto, video e altri file anche a utenti che non si trovano nelle vicinanze.

Prezzi e uscita di HUAWEI Pura X View

HUAWEI Pura X View sarà disponibile in Cina a partire dal 9 settembre 2026 nelle colorazioni Shadow Red, Linen Gray, Zero White e Phantom Black. Nel Paese saranno proposte tre configurazioni ai seguenti prezzi consigliati:

12-256 GB a 5999 yuan (circa 770 euro al cambio attuale)

12-512 GB a 6999 yuan (circa 900 euro)

12 GB – 1 TB a 8499 yuan (circa 1090 euro)

Per il momento il produttore non ha fornito informazioni riguardanti il possibile lancio a livello globale. Torneremo a parlarne in caso di novità.