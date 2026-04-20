Come previsto, quella di oggi è una giornata importante in casa Huawei: l’evento della casa cinese ha infatti mostrato le tanto attese novità anticipate durante le scorse settimane, tra le quali troviamo anche HUAWEI Pura X Max. Il nuovo smartphone pieghevole in formato “wide” si prospetta un bel concorrente per il primo iPhone pieghevole e il Galaxy Wide Fold di Samsung, in arrivo durante l’estate. Scopriamolo insieme.

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HUAWEI Pura X Max è ufficiale con doppio schermo e un formato particolare

Oltre alla serie HUAWEI Pura 90, quest’oggi la casa cinese ha presentato ufficialmente un ulteriore smartphone: parliamo di HUAWEI Pura X Max, nuovo modello pieghevole proposto in un formato “wide”. Non si tratta del primo dispositivo di questo tipo in casa Huawei, considerando HUAWEI Pura X, ma questo successore risulta più grande e completo.

Il nuovo smartphone propone un particolare formato che risulta una sorta di “mix” tra un modello a libro e un modello in stile “flip”, ossia a conchiglia: dispone infatti di un display esterno da 5,4 pollici, pensato per le operazioni più rapide, e di un display interno pieghevole da 7,7 pollici, con formato “wide”. Entrambi i pannelli sono LTPO 2.0 con refresh rate variabile da 1 a 120 Hz, offrono alte risoluzioni (1848 x 1264 pixel il primo e 2584 x 1828 pixel il secondo) e un PWM Dimming a 1440 Hz. Lo schermo supporta il pennino M-Pen 3 Mini, con gesture, microfono integrato e pulsante smart.

La struttura integra diversi miglioramenti strutturali rispetto alla precedente generazione, volti ad aumentare durata e resistenza: in base a quanto riferito dal produttore, troviamo una cerniera di nuova concezione che migliora le resistenza alle cadute del 33%, e uno schermo pieghevole a triplo strato, con il quale il vetro ultrasottile è stato abbinato a uno strato di supporto in fibra di carbonio; la combinazione aumenta la resistenza agli urti del 50% e la resistenza alla compressione del 20%. Ci si “ferma” alle certificazioni IP58 e IP59, che promettono una parziale protezione contro la polvere, oltre che una protezione alle immersioni in acqua dolce.

Il cuore di Pura X Max è il SoC Kirin 9030 Pro, affiancato da 12 o 16 GB di RAM e da 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Lato connettività non mancano Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS e NFC, mentre non risulta a quanto pare disponibile il 5G (nella scheda tecnica ufficiale non viene menzionato). Le versioni Collector’s Edition, che corrispondono a quelle dotate di 16 GB di RAM, offrono anche le comunicazioni satellitari.

Il comparto fotografico include un totale di cinque fotocamere: nella parte esterna troviamo una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandagolare da 12,5 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom 3,5x; per i selfie sono presenti due fori nei rispettivi schermi con sensori da 8 MP. Il sistema è supportato dal software XMAGE di Huawei.

La batteria arriva a 5300 mAh, e supporta la ricarica rapida cablata da 66 W, la ricarica rapida wireless da 50 W e la ricarica wireless inversa.

Specifiche tecniche di HUAWEI Pura X Max display principale OLED LTPO 2.0 da 7,7 pollici a risoluzione 2584 x 1828 con refresh rate da 1 a 120 Hz e PWM Dimming a 1440 Hz

display esterno OLED LTPO 2.0 da 5,4 pollici a risoluzione 1848 x 1264 con refresh rate da 1 a 120 Hz e PWM Dimming a 1440 Hz

SoC Kirin 9030 Pro

12 o 16 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna

fotocamere principali: sensore da 50 MP RYYB (f/1.4-4.0, OIS), sensore ultra-grandangolare da 12,5 MP RYYB (f/2.2) e teleobiettivo da 50 MP (zoom ottico 3.5x, f/2.2, OIS)

fotocamere selfie: sensori da 8 MP (f/2.2 per la fotocamera interna e f/2.4 per quella esterna)

connettività 4G (con eSIM), Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, GPS, NFC, comunicazioni satellitari (solo versioni da 16 GB di RAM), USB Type-C

certificazioni IP58 e IP59

batteria da 5300 mAh con ricarica rapida cablata da 66 W, ricarica wireless da 50 W e ricarica wireless inversa

sistema operativo: HarmonyOS 6.1

dimensioni e peso: 166,5 x 120 x 5,2 mm (aperto), 85 x 120 x 11,2 mm (chiuso), 229 g

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HUAWEI Pura X Max viene proposto con HarmonyOS 6.1. Naturalmente, questo significa niente Google Play Store e niente servizi Google, ma a bordo trovano comunque spazio diverse funzionalità di intelligenza artificiale, con il nuovo Xiaoyi Smart Brain e la soluzione Xiaoyi Companion AI. In tal senso Huawei ha collaborato con numerose applicazioni di terze parti per integrare queste funzioni IA, tra cui Amap, Zhihu, Didi Chuxing, Baidu Maps, DingTalk, Baidu e Xuexitong.

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Prezzi e disponibilità del nuovo pieghevole

HUAWEI Pura X Max è disponibile da oggi in Cina in preordine nelle colorazioni Midnight Black, Zero White, Interstellar Blue, Olive Gold e Vibrant Orange, con vendite effettive in partenza il prossimo 25 aprile. I prezzi consigliati sono i seguenti:

12-256 GB a 10.999 yuan (circa 1371 euro al cambio attuale)

12-512 GB a 11.999 yuan (circa 1496 euro)

16-512 GB a 12.999 yuan (circa 1620 euro)

16 GB – 1 TB a 13.999 yuan (circa 1745 euro)

Cifre non esattamente “popolari”, che sarebbero inevitabilmente destinate a salire in caso di commercializzazione globale. Per il momento non sono state diffuse indicazioni in tal senso, ma continueremo a monitorare la situazione.