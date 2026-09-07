Esattamente come previsto, Xiaomi ha presentato ufficialmente in Cina il suo nuovo smartphone pieghevole: si tratta di Xiaomi 18 Fold ed è un nuovo modello Android nel formato “wide”, particolarmente caro ai produttori in questo periodo (in vista di iPhone Fold). Scopriamo insieme tutti i dettagli, tra specifiche tecniche, design, prezzi e disponibilità.

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Xiaomi 18 Fold è ufficiale in Cina: formato “wide”, chip Xring O3 e memorie LPDDR5X/6

Samsung Galaxy Z Fold8 ha un nuovo sfidante, per il momento confinato alla Cina: parliamo di Xiaomi 18 Fold, nuovo smartphone pieghevole con formato “wide” appena presentato in patria. Il nuovo componente della famiglia mette a disposizione uno schermo esterno AMOLED da 5,38 pollici a risoluzione 1712 x 1168 con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 300 Hz, luminosità fino a 4000 nit e vetro Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0, affiancato da uno schermo interno pieghevole AMOLED da 7,58 pollici a risoluzione 2364 x 1672 con refresh rate fino a 120 Hz, touch sampling rate fino a 240 Hz e luminosità fino a 4000 nit.

Il design è arrotondato su tutti i lati quando il dispositivo è aperto, mentre da chiuso presenta un angolo “interno” più netto, come visibile subito dalle immagini. Le colorazioni previste sono tre, e sono denominate (tradotte) Nishino Red, Warm Gold-White e Black. Il nuovo smartphone è dotato di una struttura in lega di alluminio abbinata al vetro Xiaomi Dragon Crystal Glass 3.0. Per il meccanismo di chiusura, il produttore ha utilizzato la sua cerniera “Dragon Bone” di nuova generazione, insieme a una struttura a doppio strato in vetro ultrasottile (UTG) combinata con materiali isolanti organici flessibili. C’è poi una Ceramic Limited Edition (in 1500 unità) realizzata con nitruro di silicio, pensata per offrire un peso ridotto e al contempo aumentare la durezza superficiale.

Come preannunciato, il cuore di Xiaomi 18 Fold è costituito dal SoC Xiaomi Xring O3 a 3 nm (TSMC) deca-core con clock fino a 4,35 GHz. Il nuovo chipset di punta della casa cinese può spingersi fino a oltre 5 milioni di punti su AnTuTu e promette importanti miglioramenti rispetto alla generazione precedente: sono indicati aumenti del 60% nelle prestazioni multi-core, con una riduzione del consumo energetico del 25% in condizioni di carico medio e basso, e aumenti dell’85% delle prestazioni grafiche (con una riduzione del 64% del consumo energetico).

In più, per la prima volta può essere abbinato a memorie LPDDR6 (nelle specifiche configurazioni). Lo smartphone viene infatti proposto in quattro configurazioni, con l’aggiunta dell’ulteriore variante Ceramic Limited Edition (solo 16 GB – 1 TB):

12 GB di RAM LPDDR5X e 256 GB di memoria interna UFS 4.1

12 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.1

16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB di memoria interna UFS 4.1

16 GB di RAM LPDDR6 e 1 TB di memoria interna UFS 4.1

A livello fotografico, il nuovo pieghevole integra in tutto cinque sensori, in collaborazione con Leica: nella parte esterna trova posto con un’ampia e sporgente camera bar una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 MP (con OIS), sensore ultra-grandangolare da 50 MP e teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3,5x (con OIS), mentre con i fori negli schermi sono state integrate due fotocamere da 16 MP per selfie e videochiamate.

La batteria al silicio-carbonio arriva a 6000 mAh (con densità energetica di 920 Wh/L) e supporta la ricarica rapida cablata da 67 W e la ricarica wireless da 50 W.

Specifiche tecniche di Xiaomi 18 Fold: display interno AMOLED da 7,58 pollici a risoluzione 2364 x 1672 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 4000 nit

display esterno AMOLED da 5,38 pollici a risoluzione 1712 x 1168 con refresh rate fino a 120 Hz e luminosità fino a 4000 nit

SoC Xiaomi Xring O3 a 3 nm (TSMC) deca-core con clock fino a 4,35 GHz

12 o 16 GB di RAM LPDDR5X o LPDDR6 e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna UFS 4.1

tripla fotocamera posteriore Leica con sensore principale da 200 MP (f/1.7, 23 mm, OIS), ultra-grandangolare da 50 MP (f/2.4) e teleobiettivo periscopico da 50 MP (f/2.8, OIS, zoom ottico 3,5x)

fotocamere anteriori (uno per schermo) da 16 MP (f/2.2)

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, UWB, infrarossi, porta USB-C

sensore di impronte digitali laterale

certificazione IP58 e IP59 contro acqua e polvere

batteria da 6000 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W e ricarica wireless da 50 W

sistema operativo: Xiaomi HyperOS 4

dimensioni e peso: 117,8 x 83,6 x 10,68 mm (chiuso), 117,8 x 163,8 x 5,02 mm (aperto), 219 g

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Xiaomi 18 Fold arriva con HyperOS 4 e diverse funzionalità pensate per sfruttare al meglio il formato pieghevole, tra multitasking e intelligenza artificiale. Saremo in grado di approfondire il tutto quando e se vedremo lo smartphone arrivare a livello globale.

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Prezzi e uscita di Xiaomi 18 Fold

Xiaomi 18 Fold è già disponibile in preordine in Cina, con vendite previste a partire dal 10 settembre 2026. I prezzi consigliati sono i seguenti:

12-256 GB a 10.999 yuan (circa 1411 euro al cambio attuale)

12-512 GB a 11.999 yuan (circa 1540 euro)

16-512 GB a 12.999 yuan (circa 1670 euro)

16 GB LPPDR6 e 1 TB a 14.999 yuan (circa 1925 euro)

16 GB LPDDR6 e 1 TB Ceramic Limited Edition a 15.999 yuan (circa 2052 euro)

Per il momento non ci sono indicazioni riguardanti il lancio a livello globale, ma nel caso si parlerà di prezzi più alti (e molto probabilmente di un numero inferiore di configurazioni). Continuate a seguirci perché vi terremo aggiornati.