Huawei annuncia quest’oggi in Cina un nuovo smartphone sorprendente. Il nome è HUAWEI Pura X View e condivide il medesimo formato “wide” di HUAWEI Pura X e Pura X Max (così come di Samsung Galaxy Z Fold8): la novità risiede nel fatto che in questo caso non si tratta di uno smartphone pieghevole. Scopriamo insieme il nuovo modello con display 16:9,5.

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HUAWEI Pura X View è ufficiale con un particolare formato 16:9,5

HUAWEI Pura X View è stato annunciato in queste ore in Cina, ma il produttore non ha ancora svelato tutte le specifiche tecniche e le caratteristiche complete. Sappiamo che il nuovo particolare smartphone mette a disposizione un display 16:9,5 a risoluzione 2232 x 1320 con luminosità fino a 6500 nit, bordi sottilissimi (1,05 mm, con rapporto schermo-corpo che arriva al 96,1%) e PWM dimming fino a 2160 Hz. Su Weibo si vocifera che lo smartphone offra un pannello OLED da 6,39 pollici e il SoC Kirin 9030S, ma per il momento Huawei non ha diffuso questi dettagli.

Non è dunque stato svelato ufficialmente il chipset del nuovo modello, ma comunque sappiamo che potrà contare su 12 GB di RAM e su 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna a seconda della configurazione. A bordo una tripla fotocamera posteriore integrata attraverso un barra orizzontale, ma purtroppo non abbiamo i dettagli sui sensori presenti (50 MP per il principale, secondo i rumor).

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Huawei è riuscita a integrare un’enorme batteria da 7000 mAh in uno spessore di appena 6,68 mm, senza intaccare troppo il peso (si arriva a 201 grammi).

Le specifiche tecniche annunciate di HUAWEI Pura X View: display 16:9,5 a risoluzione 2232 x 1320 con luminosità fino a 6500 nit

12 GB di RAM

256 GB, 512 GB o 1 TB di memoria interna

batteria da 7000 mAh

sistema operativo: HarmonyOS 7

spessore di 6,68 mm, peso di 201 g

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HUAWEI Pura X View arriverà con HarmonyOS 7 come sistema operativo, presumibilmente con funzionalità pensate per sfruttare il più ampio formato “wide”. Per il momento questi sono tutti i dettagli ufficiali svelati dal produttore.

Registrazioni aperte in Cina e preordini vicini, ma per ora niente prezzo

In Cina è già possibile riservarsi un’unità di HUAWEI Pura X View attraverso il sito ufficiale, scegliendo tra quattro colorazioni e tre configurazioni (12-256 GB, 12-512 GB e 12 GB – 1 TB). I veri e propri preordini partiranno però tra qualche giorno, il 28 agosto 2026: probabilmente a quel punto sarà diffuso anche il prezzo di vendita.

Molto difficile che questo particolare modello si allarghi a livello globale e arrivi da noi, ma ne sapremo di più nei prossimi giorni.