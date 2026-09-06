Nei giorni scorsi il team di sviluppatori di Nothing ha dato il via alla fase beta aperta di Nothing OS 5.0, la versione dell’interfaccia personalizzata di questo brand basata su Android 17, il cui rilascio a livello globale è in programma a partire dalla metà del prossimo mese.

Ma il produttore è già al lavoro sulle successive versioni della sua interfaccia e nelle ultime ore ha fornito qualche interessante anticipazione sui propri programmi.

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Primi dettagli su Nothing OS 5.1 e 6.0

Attraverso un post sul forum ufficiale, il team di sviluppatori di Nothing ha voluto fornire agli utenti un interessante approfondimento su come procedono i lavori di ottimizzazione di Nothing OS 5.0, anticipando anche qualche dettaglio sulle versioni successive dell’interfaccia.

In particolare, Nothing OS 5.1, il cui sviluppo è già stato avviato, rappresenterà un aggiornamento meno importante ma non mancheranno alcune interessanti novità, come ad esempio la possibilità per gli utenti di rimappare Essential Key, funzionalità richiesta da tempo con insistenza dalla community.

Ben più corposo sarà l’aggiornamento a Nothing OS 6.0, per il quale una parte del team di sviluppatori di questo produttore si è già messa al lavoro, anche se per il suo rilascio bisognerà avere pazienza sino al prossimo anno.

In particolare, il team di Nothing precisa che in una prima fase verranno ascoltati gli utenti (ciò attraverso vari canali), così da provare a capire quali sono i punti di forza di Nothing OS e quali gli aspetti da migliorare, quali sono le loro aspettative nei confronti di questo brand e cosa sarà possibile offrire grazie alla costante evoluzione della tecnologia. Soltanto dopo questa prima fase verranno stabilite le priorità dell’aggiornamento.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al post pubblicato dal produttore.