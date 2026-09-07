Torniamo ad occuparci di OpenFit, progetto open source che punta a replicare gratuitamente alcune delle caratteristiche più interessanti incluse nell’abbonamento Google Health Premium.

Si tratta di un progetto che ha come obiettivo quello di consentire agli utenti di analizzare in modo più approfondito i dati raccolti da Fitbit Air senza la necessità di sottoscrivere il piano premium proposto da Google.

Nelle scorse ore il suo sviluppatore ha annunciato su Reddit che l’applicazione ha cambiato nome, che diventa BARO e può essere scaricata sia dal Google Play Store che dall’App Store.

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OpenFit ora si chiama BARO e sbarca sugli store mobile

Così come viene spiegato dallo sviluppatore, il nome BARO deriva dall’idea di una sorta di vero e proprio barometro per il corpo.

Rispetto a OpenFit sono cambiati il nome e il logo ma non lo scopo: l’app è stata pensata per fornire ai dati di Fitbit Air la profondità di informazioni su sonno e recupero, riunendo in un unico posto i dati sul sonno, sul recupero, sullo sforzo, sulla frequenza cardiaca, sullo stress, sull’attività, sul peso, sulle tendenze a lungo termine e sull’età fisiologica.

A distinguere BARO dalle altre alternative a Fitbit è che l’app è stata sviluppata come complemento nativo dell’ecosistema Google Health, con la possibilità di sfruttarla anche per avviare, aggiungere e modificare attività, monitorare la propria frequenza cardiaca in tempo reale, correggere i dati del sonno e aggiornare altri dati sanitari supportati direttamente dall’app, il tutto gratuitamente (senza abbonamenti o metriche bloccate).

Lo sviluppatore ci tiene a precisare che i dati sanitari di Fitbit vanno direttamente da Google Health a BARO sul proprio telefono.

Queste sono le principali funzionalità dell’app:

Visualizzare una panoramica giornaliera della salute

Esplorare le fasi del sonno, la loro tempistica e le tendenze

Monitorare passi, allenamenti, frequenza cardiaca, HRV e tempo nelle zone di attività fisica

Confrontare i valori recenti con la tua cronologia

Registrare check-in nel diario e piani personali

Registrare i dati relativi al peso corporeo o monitorare le tendenze del peso

Creare una scheda di condivisione quando lo desideri

Attivare una notifica opzionale di riepilogo mattutino locale

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate scaricare questa applicazione, non dovete fare altro che cliccare sul seguente badge che vi porterà sulla pagina dedicata sul Google Play Store: