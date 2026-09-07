Avevamo già visto il REDMAGIC Magnetic Cooler 6 Pro comparire in bundle con la Golden Saga Limited Edition dello scorso gennaio; ora Nubia porta lo stesso tipo di accessorio su un pubblico più ampio, lanciando in Cina il Magnetic Phone Cooler Neo, commercializzato però con il nome decisamente più simpatico di Ice Cream Cooler.

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Un design dalla forma particolare

Il branding a tema gelato deriva direttamente dal design del dispositivo: la scocca quadrata dai bordi arrotondati è realizzata in un materiale opaco color panna, con macchioline casuali pensate per ricordare l’aspetto di un biscotto alla vaniglia.

Il cooler misura 25 mm di spessore e pesa 90 g, dimensioni piuttosto standard per un accessorio magnetico di questo tipo.

All’interno, il dispositivo eredita direttamente l’hardware di raffreddamento del RedMagic Cooler 8 Pro: una piastra termoelettrica TEC da 36 x 36 mm, un dissipatore in alluminio forgiato a freddo e una piastra di diffusione del calore, anch’essa in alluminio.

Il cooler assorbe fino a 25 W di potenza, e secondo Nubia l’hardware è in grado di raggiungere temperature fino a -18°C, abbassando la temperatura del dispositivo fino a 60 gradi durante attività intense come il gaming, la ricarica rapida o l’uso all’aperto.

Per gestire il calore, il cooler utilizza una ventola a sette pale capace di girare fino a 6.000 giri al minuto; il flusso d’aria è progettato per uscire dalla parte superiore e inferiore dell’unità ed evita cosi di soffiare aria calda sulle mani quando si tiene il telefono in orizzontale. Nella modalità più silenziosa, la ventola opera a 33 dB.

Quattro modalità, senza bisogno di alcuna app

Il cooler non richiede alcuna applicazione per essere utilizzato: sul lato sono presenti pulsanti fisici per passare tra quattro modalità di raffreddamento, Silenziosa, Potente, Overclock e Controllo Temperatura. Il dispositivo integra un chip dedicato che gestisce automaticamente la temperatura quando si seleziona quest’ultima modalità.

Gli stessi pulsanti controllano anche una luce RGB circolare sul retro, permettendo di scorrere tra alcuni effetti luminosi di base oppure di spegnere completamente le luci.

Per l’aggancio al telefono, il cooler si affida a un anello magnetico; Nubia peraltro include comunque nella confezione un set di attacchi a clip, così da poterlo utilizzare anche su smartphone privi di magneti integrati.

La scocca dispone inoltre di un attacco filettato standard da 1/4 di pollice, che permette di montare il cooler direttamente su un treppiede o su un supporto per livestreaming.

Vale la pena ricordare come il sotto-brand REDMAGIC di Nubia abbia costruito negli anni una solida reputazione proprio sui sistemi di raffreddamento per smartphone da gaming: dalle prime ventole interne montate già sui modelli RedMagic 3S e RedMagic 6, capaci di raggiungere oltre 500.000 punti su AnTuTu grazie anche al raffreddamento a liquido, fino ai più recenti cooler esterni della gamma REDMAGIC, pensati per essere applicati magneticamente al retro del telefono durante le sessioni di gioco più intense.

L’Ice Cream Cooler rappresenta quindi l’ultima evoluzione di quella stessa filosofia, questa volta proposta con un design decisamente più giocoso e un prezzo pensato per un pubblico più ampio rispetto ai soli appassionati di gaming phone di fascia alta.

Prezzo e disponibilità

Il Nubia Magnetic Phone Cooler Neo sarà in vendita dal 10 settembre su JD.com; il prezzo standard è fissato a 159 yuan, circa 20 euro, ma al lancio sarà proposto scontato a 99 yuan, circa 12 euro.