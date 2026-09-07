Continuiamo a seguire con interesse i lavori di ottimizzazione di One UI 9, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata di Samsung che, dopo il suo esordio su Samsung Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 e Galaxy Z Fold8 Ultra, si appresta a sbarcare sugli altri device dell’azienda coreana.

Nei giorni scorsi il produttore ha avviato il programma beta per vari dispositivi, inclusi quelli delle serie Samsung Galaxy S25 e Galaxy S24 e pare che tra le novità introdotte per essi ve ne sia anche una che potrebbe garantire un miglioramento dell’autonomia.

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Scoperta un’altra novità di One UI 9

Stando a quanto è stato riportato da un utente su Reddit, con One UI 9 sulla serie Samsung Galaxy S25 vengono introdotte tre nuove frequenze di aggiornamento del display, ossia 20 Hz, 26,67 Hz e 40 Hz, che si vanno ad aggiungere alle altre già supportate (10 Hz, 30 Hz, 40 Hz, 48 Hz, 60 Hz, 80 Hz e 120 Hz).

Grazie a queste tre nuove frequenze supportate, lo schermo dello smartphone dovrebbe adattarsi meglio alle diverse esigenze dell’interfaccia, garantendo agli utenti dei miglioramenti per quanto riguarda la durata della batteria e la fluidità dell’interfaccia utente.

La medesima aggiunta è stata notata anche sulla serie Samsung Galaxy S24 con la prima versione beta di One UI 9:

Ricordiamo che una maggiore disponibilità di opzioni di frequenza di aggiornamento dà allo smartphone la possibilità di scegliere un’impostazione di visualizzazione ottimale, che sia in grado di garantire un equilibrio tra la fluidità visiva e la durata della batteria, offendo agli utenti un’esperienza sempre piacevole e risparmiando al tempo stesso energia.

Per il rilascio della versione stabile di One UI 9 per questi smartphone ci sarà da avere pazienza sino alla fine dell’anno.