Huawei Watch Fit 5 è il modello più accessibile della nuova serie Fit, quello che condivide gran parte della base hardware con il fratello maggiore Fit 5 Pro ma rinuncia ad alcuni materiali premium e a una manciata di funzionalità per posizionarsi su una fascia di prezzo più contenuta. Resta uno smartwatch ibrido con forma rettangolare, leggero, casual e con un focus equilibrato su sport, salute e funzioni smart. La novità interessante è che, rispetto allo scorso anno, il rapporto con la versione Pro si è fatto ancora più stretto: vediamo nel dettaglio cosa offre e a chi conviene davvero.

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Design e qualità costruttiva

L’estetica riprende quella del modello dello scorso anno, con linee morbide e quella forma rettangolare che ormai è diventata un tratto distintivo della serie all’interno del catalogo Huawei. Le cornici sono leggermente più spesse rispetto al Pro (2 mm contro 1,8 mm) e lo screen-to-body ratio si ferma al 79%, valori comunque ottimi che lasciano spazio a un display da 1,82 pollici con ottima leggibilità. Cambia anche il vetro: qui troviamo un cristallo di litio-alluminio-silicato completamente piatto, una scelta che da una parte facilita l’applicazione di pellicole protettive ma dall’altra non offre la stessa resistenza ai graffi del cristallo di zaffiro montato sul Pro.

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I materiali della cassa sono diversi: lega di alluminio e cover posteriore in plastica. Manca quindi la lunetta in titanio del Pro, ma in compenso il peso scende a soli 27 grammi, un valore davvero contenuto che lo rende quasi impalpabile al polso. Anche le dimensioni sono leggermente più compatte: 42,9 x 38,2 x 9,5 mm, con uno spessore identico al Pro. Il cinturino può essere in nylon o in fluoroelastomero.

Il display AMOLED ha una risoluzione di 480 x 408 pixel e una luminosità di picco di 2500 nits: meno dei 3000 del Pro, ma più che sufficienti per leggere lo schermo all’aperto anche con sole pieno. Nell’uso quotidiano la differenza è apprezzabile soltanto in situazioni di luce molto forte; in tutti gli altri contesti i due display si comportano in modo molto simile.

Scheda tecnica e differenze rispetto al Pro

Watch Fit 5 si presenta come una versione più essenziale del Pro, ma ciò che colpisce è quanto sia vicino al fratello maggiore sotto il profilo della sensoristica core. Entrambi montano lo stesso modulo cardio aggiornato a 6 LED + 6 PD, hanno la stessa batteria da 471 mAh e condividono il sistema operativo. Le differenze principali sono concentrate sui materiali (alluminio invece di titanio, vetro standard invece di zaffiro), su alcuni sensori specifici (manca quello per la temperatura cutanea, manca la possibilità di registrare un ECG, manca la rigidità arteriosa) e su alcune attività sportive avanzate, in particolare il golf, l’apnea profonda e i waypoint personalizzabili nel trail running.

Quest’anno, in particolare, il rapporto con il Pro è ancora più conveniente rispetto alla generazione precedente: chi non ha bisogno delle funzioni di monitoraggio della salute più avanzate o delle attività sportive specialistiche trova in Fit 5 sostanzialmente lo stesso prodotto a un prezzo inferiore.

Caratteristica Fit 5 Fit 5 Pro Dimensioni 42,9 x 38,2 x 9,5 mm 44,5 x 40,8 x 9,5 mm Peso 27 g 30,4 g Display 1,82″ AMOLED, 480×408, 2500 nits 1,92″ AMOLED, 480×408, 3000 nits Screen-to-body 79% 83% Vetro Litio-alluminio-silicato Cristallo di zaffiro 2.5D Cassa Lega di alluminio (100% riciclato) Alluminio aerospaziale + lunetta in titanio Batteria 471 mAh 471 mAh Autonomia tipica 7 giorni (fino a 10 in uso leggero) 7 giorni (fino a 10 in uso leggero) Ricarica rapida wireless No Sì (60 minuti) Sensore temperatura cutanea No Sì ECG No Sì Rigidità arteriosa No Sì Analisi onda di polso (CE) Sì Sì Modalità Golf No Sì (oltre 17.000 campi) Apnea fino a 40 m No Sì Trail running con waypoint No (manca distanza al marker) Sì Pagamenti NFC (Curve Pay) Sì Sì

Funzioni sportive: corsa, ciclismo e nuove metriche

Per quanto riguarda lo sport Watch Fit 5 si comporta benissimo nelle attività più diffuse e copre oltre 100 modalità sportive. Il riconoscimento automatico di camminata, corsa e ciclismo funziona bene, e per la corsa abbiamo a disposizione una marea di metriche sia per principianti (frequenza cardiaca in tempo reale, ritmo, calorie, distanza) sia per chi cerca qualcosa di più scientifico, come la potenza in corsa e la capacità di corsa singola, indicatori che si riferiscono al volume di allenamento effettivo dei muscoli.

Una delle novità più interessanti è la suite dedicata al ciclismo, ereditata direttamente dai modelli top di gamma. Anche su Fit 5 troviamo FTP virtuale, potenza virtuale istantanea e cadenza virtuale, oltre alla compatibilità con misuratori di potenza Bluetooth: caratteristica importante, perché la stragrande maggioranza degli smartwatch a questa fascia di prezzo non offre nemmeno la metà di queste funzioni. Lo smartphone può inoltre fungere da ciclocomputer in collegamento con l’orologio, mostrando in tempo reale velocità, frequenza cardiaca, distanza e percorso su mappa.

Il GPS dual-band si comporta molto bene, con una precisione paragonabile a quella dei migliori smartwatch ibridi della casa, sufficiente per qualsiasi utilizzo amatoriale. Durante una sessione sportiva con GPS attivo e schermo acceso il consumo di batteria è di circa 5-6% all’ora, valore che si traduce in circa 24 ore di autonomia continuativa con tracciamento in trail running.

Rispetto al Pro nel comparto sportivo alcune attività più specifiche: golf, diving libero fino a 40 metri e nel trail running non sono disponibili i waypoint personalizzabili con distanza stimata al marker successivo, una funzione che resta esclusiva della versione Pro. Per la maggior parte degli utenti si tratta comunque di mancanze irrilevanti o comunque ampiamente giustificate dalla differenza di prezzo tra i due modelli. I dati raccolti vengono salvati in Huawei Health e possono essere sincronizzati con piattaforme di terze parti come Strava, Komoot, URUNN, RacePace e Intervals.icu, garantendo flessibilità a chi ha già un proprio ecosistema di allenamento consolidato.

Funzioni benessere e mini workout

Sul fronte benessere Fit 5 offre un pacchetto molto completo, anche se non al livello del Pro. Troviamo il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca con il modulo aggiornato a 6 LED, la misurazione dell’SpO2, il rilevamento dello stress, l’analisi del sonno con monitoraggio delle anomalie respiratorie e l’analisi dell’onda di polso per il rilevamento di fibrillazione atriale e battiti prematuri.

Quel che manca, in confronto alla versione Pro, è il sensore per la temperatura cutanea, l’elettrocardiogramma e la misurazione della rigidità arteriosa. Sono funzioni utili soprattutto per chi cerca un monitoraggio cardiovascolare più approfondito; per un uso generico la sensoristica disponibile è più che sufficiente. L’app Huawei Health rimane uno dei punti forti dell’ecosistema, e la mini app Health Insight offre una panoramica organica del proprio stato di salute, segnalando eventuali anomalie rispetto ai valori abituali. Acquistando lo smartwatch è incluso 1 mese di Huawei Health+, l’abbonamento per piani di allenamento personalizzati e contenuti per il benessere.

Tra le novità più simpatiche e in realtà sorprendentemente utili ci sono i 30 mini workout guidati direttamente dal polso, con animazioni che mostrano esercizi rapidi di mobilità per spalle, collo, polsi, caviglie e altri distretti del corpo. Sono sequenze brevi ma se si lavora molto seduti diventano un vero invito a muoversi: noi li abbiamo apprezzati proprio perché qualcuno (in questo caso l’orologio) ricorda di alzarsi e guida nell’esecuzione di esercizi che da soli si tende sempre a rimandare.

Funzioni smart, pagamenti NFC e batteria

La novità più importante in ambito smart è l’arrivo dei pagamenti NFC tramite Curve Pay. Caricando le proprie carte sull’app è possibile pagare direttamente con l’orologio, una bella comodità.

Si possono leggere e rispondere alle notifiche con una mini tastiera oppure con risposte preimpostate, ma soltanto se associato a uno smartphone Android: con iOS la funzione di risposta non è disponibile, e questa rimane la principale limitazione per chi viene dal mondo iPhone. Le notifiche con risposta supportano WhatsApp, Telegram, Messenger e gli altri principali servizi di messaggistica.

HarmonyOS è gradevole graficamente e ben organizzato, con una quantità impressionante di watch face scaricabili dallo store. Tra queste segnaliamo la simpatica Fluffy, un panda animato che reagisce ai propri comportamenti: si accovaccia se si resta seduti troppo a lungo, balla dopo un mini workout, corre eccitato se ne sono stati completati più di uno nella giornata. È una piccolezza divertente che però funziona davvero come promemoria gentile a muoversi.

L’autonomia è praticamente identica a quella del Pro, dato che la batteria è la stessa: Huawei dichiara 7 giorni in uso tipico e fino a 10 in uso leggero. Nei nostri test, con monitoraggio della salute attivo h24 e qualche sessione sportiva, siamo arrivati a circa 6 giorni senza always-on display. Attivando l’AOD si scende a 3-4 giorni. La ricarica avviene tramite basetta magnetica, con tempi di circa 60 minuti.

Sull’autonomia incide chiaramente il tempo speso nel monitoraggio dello sport all’aperto, con localizzazione satellitare attiva, cardio e schermo sempre acceso. In questa configurazione l’orologio consuma il 5-6% ad ogni ora, fate quindi le vostre considerazioni in base a come prevedete di utilizzarlo.

In conclusione

Watch Fit 5 è uno smartwatch ibrido che fa praticamente tutto quello che serve nella vita di tutti i giorni: copre bene la parte sportiva con metriche moderne, anche per il ciclismo, monitora la salute con sensoristica aggiornata e analisi dell’onda di polso certificata, e finalmente integra i pagamenti NFC. Il design rettangolare leggero lo rende comodo da indossare 24 ore su 24 e i 27 grammi di peso lo rendono uno dei più discreti della categoria.

I limiti riguardano principalmente i materiali (assenza di vetro in zaffiro e di lunetta in titanio) e alcune funzioni sport e salute più specifiche, esclusive del Pro. Se non ci si interessa di golf, immersioni in apnea, ECG e misurazione della rigidità arteriosa, il pacchetto qui è davvero molto vicino a quello del fratello maggiore. Considerando che la base sensoristica è praticamente la stessa, è probabilmente la scelta più equilibrata della famiglia per chi cerca un ottimo compromesso tra completezza e prezzo. Vale la pena tenerlo d’occhio anche nei mesi successivi al lancio, perché come spesso accade con Huawei le promozioni rendono l’offerta ancora più interessante.

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Pro: Design curato e leggerissimo



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Ottimo rapporto qualità / prezzo Contro: Notifiche non si sincronizzano con lo smartphone