Nel mese di ottobre, Xiaomi ha ufficialmente annunciato HyperOS 2.0, la seconda versione di HyperOS che risulta più performante ed efficiente grazie alla tecnologia HyperCore, ampiamente rinnovata dal punto di vista estetico (un esempio è il centro di controllo tutto nuovo) e, soprattutto, in lungo e in largo pervasa dalle funzionalità di intelligenza artificiale.

Oggi andiamo a fare proprio un focus su questo aspetto, cercando di scoprire quali funzionalità di intelligenza artificiale sono state implementate da Xiaomi anche nella versione Global del proprio sistema operativo.

HyperOS 2.0 non è sempre sinonimo di Android 15

Sul fronte degli aggiornamenti, Xiaomi è sempre stato abbastanza fedele con quanto promesso e, anzi, da quest’anno potrebbe incrementare il ritmo di rilascio, passando agli aggiornamenti mensili.

Una critica che da sempre muoviamo nei confronti del produttore cinese è dettata dal meccanismo con cui vengono veicolati i nuovi aggiornamenti software, dato che le nuove versioni dell’interfaccia personalizzata (prima MIUI, ora HyperOS) non vanno quasi mai di pari passo con i major update di Android: giusto per fare un paio di esempi, infatti, non è assurdo trovare dispositivi Xiaomi che eseguono Android 15 ma con sopra la HyperOS 1.1 o, ancora, dispositivi che eseguono Android 14 con sopra la HyperOS 2.0; evidentemente a Xiaomi sta bene (o viene più facile) così.

Al netto della versione di Android con cui viene implementata sui dispositivi del produttore cinese (anche su quelli dei sotto-brand REDMI e POCO), HyperOS 2.0 rappresenta un aggiornamento importante che vuole mettere al centro l’esperienza utente tramite l’introduzione di tantissimi miglioramenti e di tantissime novità, soprattutto legate all’intelligenza artificiale.

Storicamente, la versione cinese del software targato Xiaomi ha una marcia in più, rispetto alla versione distribuita nel resto del mondo, per quanto concerne le nuove funzionalità e da un paio d’anni, spesso, “nuove funzionalità” fa rima con “IA”.

Le funzionalità di IA della versione Global di HyperOS 2.0

Ora che HyperOS 2.0 ha iniziato a diffondersi anche sui dispositivi (supportati) degli altri mercati, è lecito chiedersi quali siano le funzionalità di IA presenti nella versione Global di HyperOS 2.0. Le andiamo ad analizzare di seguito, suddividendole per categoria, descrivendole brevemente e fornendo alcune immagini (grazie al portale XiaomiTime).

Strumenti per facilitare la comunicazione

AI Intepreter: è uno strumento che offre traduzioni in tempo reale durante le chiamate vocali.

è uno strumento che offre traduzioni in tempo reale durante le chiamate vocali. Interpret call audio: è una barra degli strumenti, messa a disposizione degli utenti durante le chiamate o durante le riunioni online, che offre gli strumenti per la traduzione in tempo reale.

è una barra degli strumenti, messa a disposizione degli utenti durante le chiamate o durante le riunioni online, che offre gli strumenti per la traduzione in tempo reale. Speech-to-text Translation: è uno strumento che converte le parole pronunciate in testo e ne consente la traduzione in più lingue.

è uno strumento che converte le parole pronunciate in testo e ne consente la traduzione in più lingue. Auto-Detection for Foreing Languages: è uno strumento che rileva automaticamente la lingua del testo, qualora sia in una lingua diversa da quella in cui è impostato il dispositivo, e lo traduce automaticamente.

Strumenti di scrittura e di produttività

Gli strumenti di IA legati alla scrittura e alla produttività sono tutti parte delle app Registratore e/o Note dei dispositivi Xiaomi.

Speaker Recognition: è uno strumento che rileva automaticamente tutti i partecipanti a una riunione (o a una conversazione) registrata e li distingue con etichette, assegnandone una a ogni oratore; l’utente può personalizzare queste etichette.

è uno strumento che rileva automaticamente tutti i partecipanti a una riunione (o a una conversazione) registrata e li distingue con etichette, assegnandone una a ogni oratore; l’utente può personalizzare queste etichette. AI Summary: è uno strumento che riassume registrazioni o articoli lunghi in descrizioni brevi o riassunti puntuali.

è uno strumento che riassume registrazioni o articoli lunghi in descrizioni brevi o riassunti puntuali. AI Layout: è uno strumento pensato per riorganizzare gli appunti, donando loro un aspetto più pulito e rendendoli più facili da leggere.

è uno strumento pensato per riorganizzare gli appunti, donando loro un aspetto più pulito e rendendoli più facili da leggere. AI Proofreading: è uno strumento di revisione delle bozze; con un solo tap, corregge gli errori di battitura e gli errori grammaticali presenti nei testi.

Strumenti per la ricerca e l’assistenza in tempo reale

Cerchia e cerca: è uno strumento di Google, parte di App Google, che consente di ricercare qualsiasi cosa presente sullo schermo; basta attivare la funzionalità e fare uno scarabocchio attorno alla parte interessata (o un tocco su di essa).

è uno strumento di Google, parte di App Google, che consente di ricercare qualsiasi cosa presente sullo schermo; basta attivare la funzionalità e fare uno scarabocchio attorno alla parte interessata (o un tocco su di essa). AI Translate: è uno strumento che trasforma l’audio in sottotitoli “bilingue” e lo salva nell’applicazione delle note.

Strumenti legati alla creatività

Gli strumenti di IA legati alla creatività sono tutti parte dell’app Galleria dei dispositivi Xiaomi.

AI Image Expansion: è uno strumento che “espande” le immagini, riconoscendo lo sfondo e mantenendo le proporzioni dell’immagine stessa, in modo da non generare cose strane.

è uno strumento che “espande” le immagini, riconoscendo lo sfondo e mantenendo le proporzioni dell’immagine stessa, in modo da non generare cose strane. AI Erase Pro: è uno strumento analogo alla Gomma magica dei Pixel; sfrutta modelli di IA per rimuovere soggetti e oggetti indesiderati dalle foto.

è uno strumento analogo alla Gomma magica dei Pixel; sfrutta modelli di IA per rimuovere soggetti e oggetti indesiderati dalle foto. AI Film: è uno strumento pensato per trasformare immagini in cortometraggi o video-blog con pochi tap.

Quelle appena discusse sono le funzionalità di intelligenza artificiale disponibili con la versione Global di HyperOS 2.0; dal mese di gennaio, in Cina, è disponibile la versione beta di HyperOS 2.1 che, una volta giunta dalle nostre parti, potrebbe consegnare agli utenti Global ulteriori funzionalità di IA, già presenti nella controparte cinese (che integra una vera e propria suite di intelligenza artificiale, chiamata HyperAI, che va ben oltre rispetto agli strumenti pensati per semplificare il quotidiano degli utenti).