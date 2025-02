Con l’aggiornamento ad HyperOS 2.0, gli smartphone di Xiaomi hanno visto l’introduzione di un’interfaccia completamente ridisegnata per il Centro di Controllo e il pannello delle notifiche, che ora offrono un’esperienza più interattiva e personalizzabile.

HyperOS 2.0 è il nuovo major update di Xiaomi, presentato ufficialmente lo scorso ottobre in concomitanza con l’annuncio dei nuovi flagship Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro. Basato su Android 15, l’aggiornamento introduce una nuova interfaccia e tante nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, grazie alla piattaforma HyperCore sviluppata per agire in prima linea su prestazioni, grafica, connettività ed efficienza.

Il rollout è partito già da qualche settimana sugli smartphone della serie Xiaomi 14, e proseguirà nel corso di questo 2025 su tutta una serie di dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO secondo la roadmap rilasciata dallo stesso produttore. L’aggiornamento, come già detto in apertura, introduce tante novità, estetiche e non, con un occhio di riguardo al Centro di Controllo e al pannello delle notifiche.

Xiaomi rinnova il Centro di Controllo con HyperOS 2.0

Il Centro di Controllo è l’aspetto di HyperOS 2.0 che ha visto l’introduzione delle modifiche più importanti. Queste non si limitano soltanto alla personalizzazione, ma offrono anche un’interfaccia delle impostazioni rapide più interattiva per gli utenti. Il nuovo design, molto simile al Centro di Controllo presente su iPhone, non è però obbligatorio.

Xiaomi offre infatti la possibilità di scegliere tra due diversi stili per il Centro di Controllo:

Stile Classico : scorrendo verso il basso dalla barra di stato, si accede direttamente ai toggle e alle notifiche, come succede nella stragrande maggioranza dei sistemi operativi basati su Android.

: scorrendo verso il basso dalla barra di stato, si accede direttamente ai toggle e alle notifiche, come succede nella stragrande maggioranza dei sistemi operativi basati su Android. Nuovo Stile: Scorrendo verso il basso a sinistra della barra di stato, si visualizzano le notifiche, mentre scorrendo a destra si apre il Centro di Controllo.

Le novità del Centro di Controllo non si limitano però soltanto ad una nuova interfaccia. HyperOS 2.0 permette infatti di modificare a piacimento diversi aspetti delle impostazioni rapide, dando per esempio la possibilità di scegliere tra uno stile di notifiche più simile alla versione stock di Android o una rivisitata in stile HyperOS, con la possibilità di modificare anche il colore o le impostazioni delle notifiche di una singola applicazione.

I toggle rapidi, che è possibile spostare, eliminare o aggiungere a piacimento, sono compatibili anche con i temi supportati ufficialmente da HyperOS, che possono modificare l’aspetto del Centro di Controllo a proprio piacimento. È possibile scegliere tra stili minimalisti o personalizzazioni più elaborate, come temi ispirati per esempio alla OneUI di Samsung.

Per accedere al nuovo Centro di Controllo è necessario, ovviamente, avere il proprio smartphone aggiornato ad HyperOS 2.0 e, successivamente, dirigersi all’interno delle Impostazioni -> Notifiche e Centro di Controllo. Sebbene alcuni dettagli possano essere ulteriormente migliorati, magari nei prossimi aggiornamenti, le nuove possibilità di personalizzazione rappresentano sicuramente un valore aggiunto per gli smartphone Xiaomi.