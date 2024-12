Croce e delizia, gli aggiornamenti Android variano in base alla politica del produttore del dispositivo e le differenze possono essere notevoli da un marchio a un altro.

Samsung e Google sono tra le aziende più virtuose in materia di aggiornamenti software, mentre Xiaomi non lo è nemmeno per i suoi dispositivi di punta, ma alla fine molto dipende dal prezzo del dispositivo.

Mentre i dispositivi Google Pixel e Samsung Galaxy ricevono aggiornamenti di sicurezza a cadenza mensile, gli aggiornamenti Xiaomi vengono rilasciati ogni 90 giorni, inoltre il colosso cinese offre meno anni di aggiornamenti rispetto ad altri marchi, una bella differenza che si riflette anche nei prezzi di vendita dei prodotti, poiché anche la politica di supporto software incide sul prezzo finale.

Tuttavia ora sembra che la situazione potrebbe cambiare nel 2025, quando Xiaomi dovrebbe essere in grado di fornire aggiornamenti software mensili.

Xiaomi potrebbe passare agli aggiornamenti mensili dal prossimo anno

In risposta a un utente che ha espresso delusione per il supporto software del suo flagship, il vicepresidente di Xiaomi ha affermato che l’azienda “dovrebbe essere in grado di fornire aggiornamenti mensili dal 2025”.

In un tweet successivo il vicepresidente di Xiaomi ha aggiunto che non “vuole promettere troppo” e che “il team farà sapere quando sarà pronto”.

L’azienda starebbe quindi lavorando per fornire aggiornamenti Xiaomi più frequenti ai propri clienti, presumibilmente i possessori di dispositivi premium, d’altronde la società è parecchio indietro in materia di aggiornamenti rispetto alla concorrenza e presto o tardi dovrà recuperare terreno.