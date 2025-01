Android 16 è in sviluppo, e dovrebbe arrivare molto prima di quanto previsto con le consuete nuove versioni del robottino. La cosa potrebbe mettere un po’ in difficoltà le aziende di terze parti, che ancora stanno lavorando al rilascio di Android 15 per la loro gamma di dispositivi. Dopo aver visto le prime anticipazioni sulla One UI 8 di Samsung, ora è il momento di scoprire insieme cosa sappiamo su HyperOS 3.0 di Xiaomi e una prima lista dei possibili modelli che saranno coinvolti nell’aggiornamento.

Ecco quali dispositivi Xiaomi, REDMI e POCO dovrebbero ricevere HyperOS 3 e Android 16

Android 16 è già alla Developer Preview 2, con un passaggio al programma beta previsto entro questo mese e un lancio stabile atteso prima dell’inizio dell’estate (inizio giugno?). Si tratta di tempistiche decisamente diverse rispetto a quanto eravamo abituati finora: basti pensare che Google ha lanciato la prima Developer Preview di Android 15 solo nel mese di febbraio 2024 e ha rilasciato la versione stabile a ottobre 2024, a qualche settimana di distanza dall’esordio della serie Google Pixel 9.

Tra i produttori di terze parti in “prima linea” ci sarà Xiaomi con la sua HyperOS 3: in base a quanto riferito da Xiaomitime, la prossima release del sistema operativo potrebbe offrire funzionalità per migliorare la personalizzazione (come le icone a tema, che si adatterebbero al resto del sistema con uno stile dinamico), miglioramenti nelle prestazioni (con app più rapide nell’apertura e una migliore gestione delle risorse), nuove funzionalità potenziate dall’intelligenza artificiale, funzionalità Game Turbo migliorate, ottimizzazioni per pieghevoli e tablet e non solo. Ancora un po’ presto per dettagli concreti, ma, considerando le tempistiche previste, l’aggiornamento potrebbe essere proposto già durante la prossima estate, magari in concomitanza con il lancio di nuovi prodotti di fascia alta.

Consapevoli che l’elenco possa contenere qualche errore, possiamo comunque fornirvi una prima lista degli smartphone e dei tablet di Xiaomi, REDMI e POCO che dovrebbero ricevere HyperOS 3 e Android 16 tramite aggiornamento. Sono stati inclusi anche modelli non ufficialmente venduti in Italia.

Il vostro dispositivo fa parte della lista? Torneremo sicuramente sulla questione nei prossimi mesi, quando avremo un quadro più chiaro riguardante HyperOS 3 e lo stesso Android 16. Cosa vi aspettate dalla prossima release del robottino e dalla prossima versione personalizzata da Xiaomi?