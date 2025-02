Come abbiamo visto anche nel nostro riepilogo delle novità in arrivo nelle prossime settimane, dovrebbe mancare poco non solo alla presentazione di Xiaomi 15 Ultra, ma anche al lancio globale di Xiaomi 15 e (difficile) Xiaomi 15 Pro. In queste ore sono spuntate ulteriori anticipazioni che vedono protagonista proprio la serie Xiaomi 15, tra presunti prezzi europei, varianti, colori e non solo.

Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra: spuntano i possibili prezzi europei e altri dettagli

Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Pro sono stati presentati in Cina lo scorso autunno, ma siamo quasi arrivati al momento del (forse parziale) debutto globale. Lo scorso anno il produttore ha preferito proporre da noi solo Xiaomi 14 (oltre a Xiaomi 14 Ultra), e per quest’anno sembra probabile che accada lo stesso.

In base a quanto riportato da Xpertpick, Xiaomi 15 arriverà a livello globale nelle varianti da 12-256 GB e da 12-512 GB: niente da fare per le più ricche versioni da 16 GB di RAM e da 1 TB di memoria interna, che dovrebbero rimanere esclusive per la Cina. Secondo la fonte, lo smartphone sarà proposto nelle colorazioni Green, Black e White, ma non sono stati diffusi ulteriori dettagli sulle specifiche tecniche.

La versione lanciata in Cina mette a disposizione un display LTPO OLED da 6,36 pollici a risoluzione 1.5K con refresh rate variabile da 1 Hz a 120 Hz e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm con CPU Oryon octa-core e GPU Adreno 830. A livello fotografico offre una tripla fotocamera con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP e sensore tele da 50 MP per lo zoom ottico 3.2x, mentre la batteria al silicio-carbonio arriva a 5400 mAh, con supporto a ricarica rapida cablata a 90 W, wireless a 50 W e wireless inversa a 10 W. Difficile immaginare grosse differenze per la variante globale di Xiaomi 15, anche se non lo possiamo escludere a priori.

Le anticipazioni non sono comunque finite: Dealabs si sbilancia e fornisce quelli che dovrebbero essere i prezzi per l’Europa di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra. Quest’ultimo dovrebbe arrivare in Cina il 26 febbraio 2025, ma è possibile che l’esordio nel Vecchio Continente possa arrivare già poche ore dopo: la presentazione di Xiaomi 15 e Xiaomi 15 Ultra potrebbe infatti avvenire il 28 febbraio 2025, nel periodo subito precedente all’apertura al pubblico del Mobile World Congress. In ogni caso, il sito sostiene che in Europa verrà proposta una versione da 12-512 GB di Xiaomi 15 al prezzo consigliato di 1099 euro, e una versione da 512 GB di Xiaomi 15 Ultra al prezzo consigliato di 1499 euro.

Si tratterebbe degli stessi identici prezzi dei modelli precedenti (Xiaomi 14 e Xiaomi 14 Ultra), a parità di memorie. Non sappiamo se arriverà anche una versione da 256 GB, e nemmeno se vedremo Xiaomi 15 Pro: secondo queste ultime indiscrezioni sembra improbabile, ma staremo a vedere. Continuate a seguirci perché le prossime settimane saranno particolarmente ricche di novità, non solo in casa Xiaomi.

In copertina Xiaomi 14 Ultra