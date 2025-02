L’aggiornamento stabile della One UI 7 basata su Android 15 deve ancora arrivare, con un po’ di ritardo nelle tempistiche rispetto a quanto eravamo abituati in casa Samsung. La nuova release ha debuttato con Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra insieme ad alcune funzionalità esclusive, ma non si è ancora fatta vedere in versione stabile su altri modelli. Ciononostante sappiamo che Samsung ha intenzione di rilasciare l’update per tantissimi modelli della sua gamma, recenti e meno recenti, quindi quest’oggi facciamo ordine e diamo un’occhiata a quali smartphone e tablet Samsung riceveranno la One UI 7 nelle prossime settimane e mesi, magari delineando un po’ anche le possibili tempistiche.

Quali Samsung riceveranno One UI 7 e quando: ecco la lista e le nostre considerazioni

Il vostro smartphone o tablet Samsung riceverà la One UI 7 e Android 15? Qui in basso troverete la risposta: abbiamo messo insieme una lista dei modelli del produttore che accoglieranno la nuova release tramite aggiornamento, condita da qualche indicazione sulle tempistiche. Di ufficiale c’è ben poco purtroppo: notoriamente la casa di Seoul preferisce non sbilanciarsi più di tanto, e quest’anno si è limitata a dire che arriverà sui principali modelli entro il primo trimestre 2025, ossia entro marzo 2025.

Ne sappiamo sicuramente di più sui nomi che fanno parte della lista degli smartphone e dei tablet che saranno aggiornati: possiamo unire le informazioni diffuse da Samsung stessa per quanto riguarda il supporto software ai comportamenti tenuti gli anni scorsi, così da proporvi una lista affidabile dei modelli. In ogni caso, non possiamo garantirvi nulla con certezza, quindi tenetene conto; se il vostro modello non compare nella lista qui sotto, non disperate: non è detto al 100% che non sarà aggiornato alla One UI 7.

Senza ulteriori indugi, ecco quali smartphone e tablet Samsung sono idonei a ricevere la One UI 7.

Samsung Galaxy S

I primi a ricevere l’aggiornamento saranno i Galaxy S24, protagonisti della beta lanciata a dicembre. I giorni scorsi si parlava di un rilascio stabile entro la prima metà di febbraio, ma a quanto sembra toccherà attendere ancora un po’, col rilascio di una quarta beta. Samsung ha parlato di update per i principali modelli entro marzo 2025, ma quest’anno ci risulta più complicato del solito fare previsioni: in passato il produttore non ha tardato molto a lanciare aggiornamenti per le serie precedenti (o perlomeno quelle subito precedenti, come in questo caso quella Galaxy S23), ma il prolungarsi della fase beta, unito alle tante novità portate, rende il tutto più complesso.

Alcuni rumor parlano di un aggiornamento per Galaxy S24 FE fissato per la fine di marzo 2025, ma non vengono citati altri modelli. La One UI 7 arriverà fino ai Galaxy S21, per i quali dovrebbe trattarsi dell’ultimo major update; la serie Galaxy S20 è uscita con Android 10 e ha già ricevuto i suoi tre aggiornamenti promessi, fermandosi ad Android 13. I Galaxy S22 dovrebbero invece arrivare almeno fino alla One UI 8 basata su Android 16.

Samsung Galaxy Z

Galaxy Z Flip6 e Galaxy Z Fold6 dovrebbero essere tra i primi a ricevere l’aggiornamento alla One UI 7 e ad Android 15. Vista la fascia premium, l’update non dovrebbe tardare più di tanto rispetto a quello per i Galaxy S24, a meno che Samsung non voglia aprire un programma beta apposito: ci sembra però difficile, perché in quel caso avrebbe già mosso qualche passo.

A ruota seguiranno poi Galaxy Z Flip5 e Z Fold5, Galaxy Z Flip4 e Z Fold4 e Galaxy Z Flip3 e Z Fold3: per questi ultimi si tratterà del quarto (e ultimo) major update.

Samsung Galaxy A, Galaxy M e Galaxy F

Samsung Galaxy A56 e Galaxy A36 devono ancora essere presentati (marzo?), ma arriveranno sicuramente con One UI 7 e Android 15 a bordo. Quest’ultima dovrebbe arrivare anche sui principali modelli delle precedenti tre generazioni (partendo da Galaxy A55 e Galaxy A35), oltre che ovviamente sui recenti Galaxy A16 e Galaxy A06. Gli ultimi ad accogliere l’update dovrebbero essere Galaxy A53, Galaxy A73 e Galaxy A33, ossia modelli lanciati nel 2022. Oltre alla serie Galaxy A, anche le serie Galaxy M e Galaxy F hanno diversi modelli in lista, ma senza andare troppo indietro (viste le fasce di prezzo).

Davvero complicato fare delle previsioni sulle tempistiche di aggiornamento: Samsung darà la priorità alle serie Galaxy S e Galaxy Z, ma l’update per i recenti Galaxy A55 e Galaxy A35 non dovrebbe arrivare troppo più in là. Immaginiamo che il rollout sarà completato durante la primavera (Android 16 corre).

Galaxy Tab

Ancora più complicato fare previsioni sui tempi di rilascio dell’aggiornamento per i tablet di Samsung. Su questi dispositivi c’è più incertezza anche sulla lista dei modelli, specialmente per quanto riguarda quelli di fascia media. Di solito il produttore sud-coreano aggiorna la gamma tablet più avanti rispetto ai principali smartphone, ma immaginiamo che almeno i flagship più recenti non dovranno aspettare troppo.

Questa dunque la lista degli smartphone e dei tablet Samsung Galaxy che riceveranno l’aggiornamento alla One UI 7 e ad Android 15, unita a qualche considerazione sulle tempistiche. Come detto, se il vostro modello non compare non è detto al 100% che non sarà comunque aggiornato, magari più avanti rispetto ad altri. Continuate a seguirci perché nelle prossime settimane dovremmo partire con la carrellata di aggiornamenti.