I possessori di uno degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 attendono con impazienza il rilascio della versione finale di One UI 7.0, la versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano basata su Android 15 e che ha fatto il proprio esordio ufficiale con Samsung Galaxy S25.

In tanti si auguravano che potesse essere oggi il giorno scelto dal produttore per avviare le procedure di rilascio dell’aggiornamento che porterà con sé One UI 7.0 ma, a quanto pare, ci sarà da avere pazienza ancora per un po’.

L’aggiornamento a One UI 7.0 non è ancora pronto

Nelle scorse ore il popolare leaker Ice Universe ha condiviso su X il seguente screenshot della Beta 4 di One UI 7.0, versione software che dovrebbe essere presto disponibile per i modelli della serie Samsung Galaxy S24 venduti nei pochi Paesi in cui è stato attivato il programma di beta testing:

Stando a quanto è possibile apprendere, nella beta 3 è stato riscontrato un problema con la calibrazione del colore dello schermo sulla serie Samsung Galaxy S24 (a causa del quale lo schermo appariva più giallo di quelli che sono i colori ideali) e, pertanto, il team di sviluppatori del colosso coreano ha dovuto trovare una soluzione, implementata nella beta 4.

Se si tiene conto del fatto che solitamente trascorre almeno una settimana dal rilascio dell’ultima beta alla disponibilità della versione stabile dell’aggiornamento, anche se la beta 4 dovesse essere rilasciata entro la fine di questa settimana, per il tanto atteso update per i possessori degli smartphone della serie Samsung Galaxy S24 ci sarà da avere pazienza almeno fino alla metà di questo mese.