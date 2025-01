Da diversi mesi il team di sviluppatori di Samsung è al lavoro sull’ottimizzazione di One UI 7, la nuova versione dell’interfaccia personalizzata del colosso coreano, basata su Android 15, che domani farà il suo esordio ufficiale con la serie Samsung Galaxy S25.

Ricordiamo che a dicembre Samsung ha avviato il programma di beta test pubblico in alcuni Paesi per i possessori di uno dei modelli della serie Samsung Galaxy S24, rilasciando varie versioni della nuova interfaccia, senza fornire tuttavia dettagli precisi su quando la versione stabile sarà effettivamente pronta e messa a disposizione di tutti.

One UI 7 sta arrivando per i Samsung Galaxy S

Nelle scorse ore Samsung ha pubblicato un breve comunicato, con il quale ha confermato che l’aggiornamento che porterà con sé One UI 7 sarà rilasciato nel corso del primo trimestre per gli smartphone della serie Galaxy S e successivamente verrà esteso anche ad altri modelli di fascia media dell’azienda.

Il colosso coreano ha reso noto di avere ricevuto tantissimi feedback da chi ha già avuto modo di provare la nuova interfaccia e tra gli aspetti che sono maggiormente piaciuti vi sono le modifiche al design e il miglioramento dell’usabilità.

Tra le funzionalità più apprezzate Samsung segnala Now Bar (che consente di controllare le informazioni senza aprire le relative applicazioni) e le novità del pacchetto Galaxy AI, grazie alle quali le potenzialità dell’intelligenza artificiale saranno ancora più sfruttate dagli utenti nelle normali attività della vita di tutti i giorni.

Non ci resta altro da fare che attendere l’evento di domani per vedere la nuova interfaccia di Samsung in azione e per avere più dettagli sulla possibile data di rilascio per i vari smartphone dell’azienda.