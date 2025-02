Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra sono ufficialmente disponibili all’acquisto a partire da oggi, 7 febbraio 2025. Il nuovo tris di smartphone Android è stato svelato durante il Galaxy Unpacked del 22 gennaio, e fino ad ora è stato in preordine con generose offerte di lancio. Niente paura, però, presso alcuni rivenditori sono rimasti diversi sconti.

Terminati i preordini, la serie Samsung Galaxy S25 arriva sul mercato

Dopo poco più di due settimane di preordine, la serie Samsung Galaxy S25 è ufficialmente sbarcata sul mercato a livello globale, sia presso i rivenditori online sia presso i negozi fisici. Come abbiamo visto, Galaxy S25 è il modello più compatto della serie, e condivide gran parte delle specifiche con il fratello maggiore Galaxy S25+.

I due mettono a disposizione un display Dynamic AMOLED 2X da 6,2 o 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ o QHD+ e refresh rate Super Smooth da 1 a 120 Hz, e il SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy: quest’ultimo è supportato da 12 GB di RAM e da 128 (solo su S25), 256 GB o 512 GB di memoria interna. Il comparto fotografico è lo stesso (tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP, sensore ultra-grandangolare da 12 MP e teleobiettivo da 10 MP con zoom ottico 3x), ma S25+ può contare su una batteria più generosa (4900 mAh invece di 4000 mAh) e su una ricarica cablata più rapida (45 W invece di 25 W).

Galaxy S25 Ultra mantiene il chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite per Galaxy, con 12 GB di RAM e 256, 512 GB o 1 TB di memoria interna. Oltre alla batteria (da 5000 mAh, con ricarica cablata da 45 W), a cambiare è il comparto fotografico: sul retro il modello di punta offre una quadrupla fotocamera con sensore principale da 200 MP, sensore ultra-grandangolare da 50 MP, teleobiettivo 5x da 50 MP e teleobiettivo 3x da 10 MP (qui le specifiche tecniche complete).

La serie Samsung Galaxy S25 è disponibile all’acquisto in Italia ai seguenti prezzi consigliati, senza più preordini:

Samsung Galaxy S25: 12-128 GB a 929 euro 12-256 GB a 989 euro 12-512 GB a 1109 euro

Samsung Galaxy S25+: 12-256 GB a 1189 euro 12-512 GB a 1309 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra: 12-256 GB a 1499 euro 12-512 GB a 1619 euro 12 GB – 1 TB a 1859 euro



Le offerte sui Samsung Galaxy S25 ancora disponibili

Purtroppo alcune delle offerte di lancio non sono più disponibili. Al momento sul Samsung Shop Online non troviamo più la promozione con raddoppio della memoria, ma alcuni sconti del 5%. Digitando il coupon GALAXYS25 (fino al 23 febbraio 2025) nel campo dedicato ai codici promozionali è possibile ottenere un ribasso del 5% sui modelli con più memoria (256 e 512 GB per S25, 512 GB per S25+ e 512 GB e 1 TB per S25 Ultra); in più sono previsti uno sconto del 5% ottenibile attraverso la Samsung Shop App e un ulteriore sconto del 5% con il pagamento tramite Samsung Pay, unito a un paio di altre iniziative (come i 100 euro di sconto con l’acquisto contestuale di Galaxy Buds3, Galaxy Buds3 Pro o Galaxy Ring e il 30% di sconto su Samsung Care+). Rimane accessibile l’iniziativa Trade In di Samsung, che consente di ottenere una valutazione dell’usato fino a 730 euro.

Nonostante la promozione del raddoppio delle memorie sia scaduta il 6 febbraio 2025, alcuni rivenditori continuano a proporla. Tra questi MediaWorld e Unieuro, che nel momento in cui stiamo scrivendo danno ancora la possibilità di acquistare le versioni con i tagli di memoria superiori ai prezzi di quelle inferiori. È possibile digitare il coupon NEWGAL100 (da MediaWorld) o il coupon SAMLANCIO100 (da Unieuro) per avere uno sconto di 100 euro. Entrambe le catene offrono anche un extra sconto di 100 euro, ottenibile direttamente nel carrello: da Unieuro il ribasso è automatico, mentre da MediaWorld è necessario disporre della carta MediaWorld Club associata all’account (potete anche farla sul momento).

Durante il periodo di preordini, da Comet era attivo il coupon SAMS300 con sconto di 300 euro. In questo momento non è più possibile sfruttarlo, ma c’è sempre il coupon SAMS200 con sconto di 200 euro. Come sul Samsung Shop Online, anche qui non è più disponibile l’iniziativa di raddoppio della memoria.

Chiudiamo dando un’occhiata su Amazon, dove sono ancora disponibili la maggior parte delle iniziative. Innanzitutto resta ancora sfruttabile il raddoppio delle memorie, ma digitando il coupon UNPACK100 è possibile ottenere uno sconto di 100 euro (solo per chi ha effettuato la registrazione i giorni precedenti al lancio). Gli abbonati Prime Student possono sfruttare uno sconto di altri 100 euro, mentre pagando con carta American Express si possono aggiungere ulteriori 100 (S25 e S25+) o 150 euro (S25 Ultra) di sconto. Infine, l’acquisto su Amazon consente di contare su tre anni di garanzia (invece dei consueti due).

Insomma, la serie Samsung Galaxy S25 è acquistabile ancora con diverse iniziative promozionali: sta a voi scegliere quale preferite.