Con l’uscita della nuova serie Samsung Galaxy S25, i possessori dei Galaxy S24, S24+ e S24 Ultra stanno attendendo l’arrivo di One UI 7. L’ultimo aggiornamento rilasciato da Samsung lasciava ben sperare, ma ha deluso le aspettative rimandando ancora l’arrivo di Android 15 sui device top di gamma di Samsung dello scorso anno. Si tratta infatti delle patch di sicurezza di febbraio 2025 che però, arrivano contestualmente anche sui Galaxy S22, restano invece a bocca asciutta per il momento i Galaxy S23, ecco i dettagli.

Ora l’attesa per One UI 7 sui Galaxy S24 è sempre più alta

L’ultimo aggiornamento rilasciato da Samsung sta iniziando a essere distribuito in Corea con il numero di build S928NKSS4AYA1. Questo update non include One UI 7, ma esclusivamente le patch di sicurezza di febbraio 2025. È probabile che al di fuori della Corea il numero di build cambi, dato che lo stesso codice è stato usato per le patch di sicurezza di gennaio.

Tuttavia, l’aspetto più significativo resta l’assenza di One UI 7. I possessori dei Galaxy S24 erano fiduciosi che l’aggiornamento del sistema operativo sarebbe arrivato entro la metà di febbraio. Ora con questo update le speranze sono state vanificate anche perché, solitamente, quando Samsung sta per lanciare un importante aggiornamento di Android e One UI, rimanda il rilascio delle patch di sicurezza. In questo caso, invece, sono state rilasciate le patch di sicurezza, ma mancano ancora gli aggiornamenti di sistema più importanti.

Potrebbe comunque non dover mancare molto per l’arrivo di One UI 7 sui Galaxy S24. Recenti indiscrezioni suggeriscono che Samsung stia per rilasciare una quarta versione beta di One UI 7 per i Galaxy S24, permettendo così l’arrivo della versione stabile verso la fine del mese. Gli altri dispositivi Galaxy idonei all’aggiornamento a One UI 7, invece, dovranno probabilmente attendere fino a marzo.

L’arrivo del prossimo major update potrebbe rendere i Galaxy S24 una scelta conveniente per coloro che considerano il prezzo dei nuovi Galaxy S25 eccessivo e inaccessibile. Per orientarsi nella scelta ecco un confronto tra Galaxy S24 e S24+ e Galaxy S25 e S25+ e tra Galaxy S24 Ultra e Galaxy S25 Ultra.

In distribuzione il nuovo aggiornamento di One UI 6.1 per i Galaxy S22

Intanto le patch di sicurezza di febbraio 2025 arrivano anche per i Galaxy S22. L’aggiornamento di One UI 6.1 interviene anche sulla stabilità e le prestazioni del dispositivo e l’eliminazione di alcuni bug. I dispositivi interessati dall’aggiornamento sono Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra.

Ancora nessuna notizia per quanto riguarda i Galaxy S23 e i nuovi Galaxy S25 che restano al momento aggiornati, rispettivamente, alle patch di sicurezza di gennaio 2025 e dicembre 2024.