Nella giornata di ieri abbiamo parlato di quei dispositivi Samsung Galaxy che non riceveranno più nuove versioni di Android dopo Android 15: per loro il supporto software continuerà ancora per qualche tempo (sul fronte delle patch di sicurezza).

Oggi, invece, andiamo a vedere quali sono quegli smartphone di Samsung che hanno già ricevuto l’ultima versione di Android prevista e per i quali il supporto software andrà a concludersi proprio nel 2025. Piccolo spoiler: tra questi rientrano i flagship del 2020 (e non solo).

Fine dei giochi per alcuni smartphone Samsung Galaxy

Entro la fine del 2025, arriverà la fine del supporto software per 11 smartphone del colosso sudcoreano: tutti hanno già ricevuto l’ultimo major update previsto, colpa di una vecchia politica di aggiornamento che si fermava a 2 o 3 nuove generazioni di Android e poco più per le patch di sicurezza (fino a 5 anni da questo punto di vista).

Di seguito riportiamo la lista degli smartphone per cui il supporto software si concluderà (o si è già concluso) in questo 2025, fornendo una piccola panoramica modello per modello.

Pieghevoli della famiglia Samsung Galaxy Z Samsung Galaxy Z Fold2 5G (2020)



Il pieghevole è stato lanciato sul mercato nel 2020 con a bordo la One UI 2 basata su Android 10 e, al tempo, le politiche di aggiornamento di Samsung prevedevano 3 aggiornamenti di Android e 5 anni di patch di sicurezza. Per questo motivo, Android 13 è stato l’ultimo major update per il pieghevole, mentre le patch di sicurezza proseguiranno ancora fino al termine dell’estate di quest’anno.

Lo stesso discorso fatto poco sopra per il pieghevole può essere esteso anche ai flagship “canonici” che il colosso sudcoreano ha lanciato sul mercato nel 2020: anche per loro, partiti con la One UI 2 basata su Android 10, il supporto alle nuove versioni di Android si è concluso con Android 13 (e la One UI 5).

Il modello “Fan Edition” (in tutte le sue declinazioni), arrivato sul mercato nell’ottobre del 2020, dovrebbe continuare a ricevere aggiornamenti legati alla sicurezza fino all’autunno. Per i modelli standard, lanciati a marzo nelle varianti 4G e 5G, il supporto dovrebbe definitivamente concludersi all’alba della primavera.

Smartphone entry-level della famiglia Samsung Galaxy A Galaxy A12 Galaxy A02s



Concludiamo con due smartphone molto economici di casa Samsung, parte della base della famiglia Galaxy A. Entrambi sono stati lanciati sul mercato a novembre del 2020 (con la One UI 2 basata su Android 10) e per entrambi l’ultimo major update, figlio di una politica che ne prevedeva solo due, è stato Android 12. Il supporto software per loro è già giunto al termine anche sul fronte della sicurezza.

Qualora siate in possesso di uno di questi smartphone prossimi alla fine del supporto software, potrebbe essere arrivato il momento giusto per prendere in considerazione l’acquisto di un nuovo smartphone: ogni mese aggiorniamo la nostra classifica dei migliori smartphone Android; per gli affezionati del colosso sudcoreano, abbiamo anche una classifica dei migliori smartphone Samsung.

In conclusione, ricordiamo che la One UI 7 basata su Android 15 è stata portata al debutto dai nuovi Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra: si prevede che il mese prossimo venga avviato il rilascio sui modelli precedenti, a partire dagli ex flagship della gamma Galaxy S24.