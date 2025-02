ASUS ha appena presentato ufficialmente su scala globale, Italia inclusa, il nuovo flagship Android 2025 dell’azienda, chiamato ASUS Zenfone 12 Ultra e pensato per includere tantissime funzionalità legate all’intelligenza artificiale.

Rispetto al precedente che era un modello di rottura col passato (caratterizzato da flagship compatti), il produttore taiwanese ha percorso la strada della continuità, proponendo un nuovo smartphone che va ad evolvere e semplificare i concetti espressi dal predecessore, prendendo in prestito parte della scheda tecnica (che in verità non varia molto rispetto a quella di Zenfone 11 Ultra) dal cugino ROG Phone 9, rispetto al quale si configura come alternativa decisamente più sobria. Andiamo a scoprire tutti i segreti dell’ultimo arrivato, inclusi disponibilità e prezzo sul mercato italiano.

ASUS Zenfone 12 Ultra, un flagship nel segno della continuità

ASUS Zenfone 12 Ultra evolve la filosofia inaugurata nemmeno 12 mesi fa con Zenfone 11 Ultra, andando ad affinare su tutta la linea il predecessore: il modello 2025 ripropone praticamente le stesse dimensioni, perde qualche grammo e ottiene un design più minimal.

Spariscono le linee oblique che attraversavano la scocca nel modello precedente; la scocca è ora sporcata esclusivamente dal logo “ASUS Zenfone” e viene interrotta da una vistosa isola fotografica rettangolare, collocata in alto a sinistra e sporgente dalla scocca, che presenta dimensioni leggermente più contenute rispetto a quella vista sul modello 2024.

Mentre all’anteriore non c’è nulla di nuovo (rimane completamente piatto), il frame laterale (in alluminio riciclato al 100%) è ora pervaso dalla stessa colorazione della scocca posteriore che, a differenza della parte anteriore, presenta bordi leggermente curvati verso il frame laterale). Rimane la certificazione IP68.

Lo Snapdragon 8 Elite è l’unica “vera” novità rispetto al predecessore

Il cuore pulsante di ASUS Zenfone 12 Ultra è lo Snapdragon 8 Elite di Qualcomm, il SoC che stiamo ritrovando sulla quasi totalità dei flagship 2025, affiancato da 16 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e da 512 GB (UFS 4.0) di spazio di archiviazione, non espandibile.

Il dispositivo è poi completissimo (e attualissimo) sul fronte della connettività, offrendo supporto alle reti 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.4, NFC, GPS (dual-band) e una porta USB-C (con supporto all’uscita video) per scambio dati e ricarica.

A tal proposito, lo smartphone integra una batteria da 5500 mAh che, specie quando il SoC viene tenuto a bada a dovere, assicura autonomia a lunga durata: nel caso dello Zenfone 12 Ultra, abbiamo un’autonomia superiore alle 26 ore. Sono poi presenti il supporto alla ricarica rapida cablata HyperCharge a 65 W (una ricarica completa si effettua in 39 minuti), alla ricarica wireless a 15 W (tramite lo standard Qi 1.3) e alla ricarica inversa a 10 W.

Software: l’IA prende il sopravvento ma il supporto…

ASUS Zenfone 12 Ultra arriva con a bordo Android 15 arricchito da una vasta gamma di funzionalità legate all’intelligenza artificiale, alcune eseguite direttamente “on-device” (integra il modello linguistico Meta Llama 3 8B), senza che nessun dato lasci effettivamente lo smartphone, e altre eseguite “in-cloud”, che puntano ad arricchire l’esperienza utente nel quotidiano e confermano l’attuale trend che vede i produttori impegnati a una vera corsa all’ultima funzione di IA.

La suite di funzionalità IA comprende, ad esempio, AI Call Translator 2.0 (traduzione delle chiamate in tempo reale), AI Transcribe (trascrizione delle registrazioni), AI Article Summary (genera riepiloghi dei testi sfruttando l’intelligenza artificiale generativa), AI Document Summary (genera riepiloghi di documenti in vari formati) e Semantic Search (consente di ricercare tramite testo contenuti presenti sul dispositivo, anche foto e immagini). Vi è poi l’integrazione della funzionalità Cerchia e cerca di Google.

Il dispositivo poi gode di un ottimo rapporto con i computer Windows, consentendo all’utente (tramite Wi-Fi con Phone Link o tramite cavo con GlideX) di effettuare il mirroring dello schermo dello smartphone su PC, lo streaming di app e di spostare file o copiare/incollare da computer a smartphone e viceversa.

Sul fronte del supporto software, purtroppo, ASUS continua a mantenere i classici due aggiornamenti di Android (fino ad Android 17) ma si spinge fino a cinque anni di patch di sicurezza (termine supporto a febbraio 2030) contro i quattro del passato. Visto l’andazzo dell’ultimo periodo, specie nella fascia top, sarebbe stato logico attendersi qualcosina in più.

Piccole novità sul comparto fotografico, nessun passo in avanti sul display

L’intelligenza artificiale investe anche il comparto foto-videografico che può contare su funzionalità come AI Tracking (segue i soggetti durante le riprese ed effettua zoom-in o zoom-out per mantenerli al centro della scena), AI Potrait Video 2.0 (riconosce i volti nei video-ritratti e ottimizza svariati parametri), AI Voice Clarity (reso possibile dal SoC Qualcomm, rimuove il rumore di fondo in tempo reale durante le riprese), AI Magic Fill (consente di rimuovere elementi indesiderati dalle foto), AI Unblur (ripristina le foto, rimuovendo le sfocature), AI Panning Shot (migliora gli scatti in movimento) e Photo Vibe (offre diversi preset per quanto concerne i colori nelle foto).

Dal punto di vista dell’hardware fotografico, invece, non sono moltissime le novità di cui può godere il nuovo ASUS Zenfone 12 Ultra: eccezion fatta per i benefici che derivano dall’ISP integrato nello Snapdragon 8 Elite, l’unica fotocamera “evoluta” rispetto a Zenfone 11 Ultra è quella principale da 50 megapixel, ora affidata al Lytia 700 di Sony, un sensore che offre lo Zoom Lossless 2x ed è stabilizzato otticamente grazie a un sistema chiamato 6-Axis Hybrid Gimbal Stabilizer 4.0 (offre la stabilizzazione su 6 assi, combinando stabilizzazione ottica ed elettronica che migliora del 66% le performance rispetto alla versione 3.0 (che troviamo su Zenfone 11 Ultra). Le altre due fotocamere rimangono invariate: un teleobiettivo da 32 megapixel per lo zoom ottico 3x e un ultra-grandangolare da 13 megapixel.

All’anteriore, troviamo nuovamente una fotocamera da 32 megapixel (sensore RGBW) incastonata all’interno di un piccolo foro circolare e centrato che interrompe il display che rimane lo stesso presente sul modello precedente: si tratta di un pannello LTPO OLED E6 da 6,78 pollici con risoluzione Full HD+, refresh rate fino a 144 Hz (in gaming, solitamente è adattivo da 1 a 120 Hz) e luminosità di picco fino a 2500 nit. Il display occupa qui oltre il 94% della parte frontale grazie alle cornici che lo circondano, sottili e praticamente simmetriche. Sotto al display è collocato un lettore (ottico) delle impronte digitali.

Il comparto multimediale è completato dall’audio stereo (tramite due speaker) e dal supporto a una vasta gamma di codec audio wireless grazie alla scheda Snapdragon Sound: ASUS Zenfone 12 Ultra è certificato Hi-Res Audio (anche wireless) e supporta Dirac Virtuo per l’audio spaziale in cuffia (sia wireless che cablate, dato che è presente il jack audio da 3,5 mm).

Scheda tecnica e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche chiave del nuovo ASUS Zenfone 12 Ultra.

Dimensioni: 163,8 x 77,0 x 8,9 mm

x x Peso: 220 grammi

Display: LTPO AMOLED E6 da 6,78″ FHD+ con refresh rate fino a 144 Hz (in gioco, altrimenti è variabile da 1 Hz a 120 Hz ) e luminosità di picco a 2500 nit

da con refresh rate fino a (in gioco, altrimenti è variabile da a ) e luminosità di picco a SoC: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (3 nm) con CPU octa-core e GPU Adreno 830

(3 nm) con CPU octa-core e GPU Memorie: 16 GB di RAM (LPDDR5X) e 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0)

di RAM (LPDDR5X) e di spazio di archiviazione (UFS 4.0) Fotocamera posteriore: tripla , 50 MP (principale) + 32 MP (tele con zoom ottico 3x) + 13 MP (ultra-grandangolare a 120°)

, (principale) + (tele con zoom ottico 3x) + (ultra-grandangolare a 120°) Fotocamera anteriore: 32 MP

Reti mobili e Connettività: 5G , Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , GPS (dual-band), NFC , USB-C

, , , (dual-band), , Lettore delle impronte digitali: sotto al display (ottico)

(ottico) Batteria: LiPo da 5500 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata ( 65 W ) e wireless Qi ( 15 W )

da con supporto alla ricarica rapida cablata ( ) e wireless Qi ( ) Sistema operativo: Android 15

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di ASUS Zenfone 12 Ultra, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa.

Disponibilità e prezzo di ASUS Zenfone 12 Ultra

Il nuovo ASUS Zenfone 12 Ultra è già disponibile al pre-ordine, anche in Italia, in tre differenti colorazioni ispirate ai colori della natura (Ebony Black, Sage Green e Sakura White) e nella sola configurazione 16+512 GB, proposta al prezzo consigliato di 1.099,99 euro.

Per il periodo del lancio (fino al 28 febbraio 2025), ASUS propone su Amazon una promo lancio che consente di risparmiare 100 euro sul prezzo di listino (acquistabile quindi e 999,99 euro) e di ricevere una pellicola protettiva (valore di 29,99 euro) in omaggio. Le vendite effettive dello smartphone inizieranno il 14 febbraio 2025.

Con ASUS Zenfone 12 Ultra debutta anche la nuova custodia protettiva DEVILCASE Guardian Magnetic che costa 39,99 euro di listino ma è acquistabile a 28 euro in offerta se acquistata in bundle con lo smartphone (totale di 1027,99 euro invece di 1139,98 euro).