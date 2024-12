ASUS ROG ha anticipato un po’ i tempi ed ha svelato il nuovo ROG Phone 9 Pro qualche mese prima dell’effettiva commercializzazione (finalmente sta per arrivare). Ci siamo presi il nostro tempo per viverlo, per sfruttare ogni singola feature di questo gaming phone ed in questa recensione completa mettiamo il punto al discorso già intavolato nella recensione video. Snapdragon 8 Elite, display a 185 Hz, secondo display sul retro e ben due USB-C, c’è tanto altro di questo ROG Phone 9 Pro da scoprire in questa recensione.

ASUS ROG Phone 9 Pro video recensione

ASUS ROG Phone 9 Pro unboxing

La confezione di ASUS ROG Phone 9 Pr0 è meno appariscente delle precedenti versioni ma non cambia la sostanza, è un box ricco di chicche. È presente classico alimentatore da 65 W con cavo USB-C to USB-C in tessuto, presente anche un frame per proteggere lo smartphone, presente una classica cover e scavando nella confezione c’è anche il AeroActive Cooler X con una piccola bag per proteggerlo e portarlo in giro.

ASUS ROG Phone 9 Pro design ed ergonomia

Il nuovo ASUS ROG Phone 9 Pro non cambia troppo rispetto al precedente ROG Phone 8 Pro che aveva realmente rivoluzionato le linee e le dimensioni del gaming phone più famoso in circolazione. Restano le dimensioni ridotte, c’è sempre una costruzione premium ma è ulteriormente migliorato nei dettagli come, ad esempio, il secondo display Anime Vision (display Mini LED) sul retro che si allinea al linguaggio dei notebook gaming ASUS ROG Zephyrus G14 2024, ora con ben 648 LED rispetto ai 341 della versione precedente. Quasi il doppio, e questo consente ad ASUS di sperimentare soluzioni davvero interessanti. Tra le novità più curiose, la possibilità di giocare a mini giochi come il classico Snake direttamente sul display posteriore, oppure di accedere a una personalizzazione molto più profonda rispetto al passato.

Le caratteristiche iconiche della serie ROG Phone rimangono intatte. Gli air trigger continuano a funzionare perfettamente in gioco e si possono configurare per attivare varie funzioni, come la modalità X o Gemini, rendendo l’interazione con il dispositivo ancora più versatile. Non mancano le due porte USB-C, indispensabili per giocare comodamente anche sotto alimentazione, e il jack audio, sempre apprezzato dagli utenti più esigenti. Resta la certificazione IP68 così come la ricarica wireless.

Dal punto di vista tecnico, la costruzione interna è stata ulteriormente affinata. Il SoC Snapdragon 8 Elite è posizionato al centro del dispositivo, mentre la batteria da 5800 mAh è suddivisa in due blocchi. Il sistema di dissipazione del calore si conferma tra i più avanzati, grazie alla nuova sezione Rapid Cooling, che trasferisce il calore verticalmente dal SoC alla back cover, e a un foglio di grafite più grande rispetto al modello precedente, migliorando ulteriormente l’efficienza termica. L’AeroActive Cooler X è ancora presente, ma con una superficie di dissipazione più grande, una ventola più veloce e un’efficienza complessiva migliorata in dimensioni compatte. Una volta collegato, si sblocca una seconda porta USB-C, un altro jack audio e due tasti fisici aggiuntivi, perfetti per arricchire l’esperienza di gioco.

Il fronte di ASUS ROG Phone 9 Pro è dominato da un ottimo display da 6.78 pollici LTPO adattivo con un refresh rate massimo overclockato fino a 185 Hz, utilizzabile però solo in gaming. Fuori dai giochi, si ferma a 165 Hz, che sono comunque straordinari. Il pannello raggiunge un picco di luminosità di 2500 nit, offre una calibrazione cromatica eccellente e riproduce colori vivaci, il tutto in un design con cornici quasi simmetriche. Ottime notizie per l’audio da sempre un punto di forza dei ROG Phone. La qualità sonora resta altissima, con un volume corposo e dettagliato, supportata dalla presenza del jack audio. Due piccole novità rendono l’esperienza ancora più interessante: la possibilità di regolare il volume delle singole app, per esempio mantenendo la musica di Spotify in sottofondo durante il gioco, e il design dei case inclusi, che ridirezionano l’audio sul frontale per un’esperienza più immersiva. In aggiunta, l’AeroActive Cooler X funge anche da subwoofer, migliorando i bassi e trasformandosi all’occorrenza in un mini speaker portatile.

ASUS ROG Phone 9 Pro prestazioni e funzionalità

Il ROG Phone 9 Pro si distingue anche per la connettività di altissimo livello. Supporta il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4, e offre una ricezione del segnale molto buona, con una qualità telefonica impeccabile. Purtroppo il supporto eSIM è attualmente limitato a Taiwan e Giappone. Il sensore di impronte sotto il display è estremamente preciso e veloce, e non manca la ricarica wireless a 15 W. Inoltre, è certificato per resistere a polvere e acqua, caratteristiche che confermano la sua attenzione ai dettagli.

Passando al cuore del dispositivo, il nuovo Snapdragon 8 Elite rappresenta un sostanziale cambio di paradigma grazie all’adozione dei core Oryon proprietari di Qualcomm che sostituiscono i core Cortex di ARM. La CPU è composta da otto core, con due Prime che raggiungono i 4,3 GHz e sei Performance che arrivano a 3,5 GHz. La GPU è la Adreno 830, con supporto al ray tracing, mentre la NPU è una nuova Hexagon che garantisce un significativo miglioramento nelle operazioni di intelligenza artificiale on-device.

Tutto ciò è costruito su un processo produttivo a 3 nanometri TSMC, che assicura un’ottima efficienza energetica e una gestione del calore ottimale. Anche se siamo alle primissime versioni software, dato che il telefono sarà disponibile da metà gennaio, i risultati sono già impressionanti.

Confrontando il ROG Phone 9 Pro con lo Snapdragon 8 Elite e il suo predecessore, il ROG Phone 8 Pro con Snapdragon 8 Gen 3, i miglioramenti sono evidenti. La CPU segna un incremento del 30-33% nelle prestazioni, meno del 44% dichiarato da Qualcomm, ma comunque notevole. La GPU registra un +22% di miglioramento generalizzato, mentre la NPU offre un boost del 42%, molto vicino al 45% promesso.

ROG Phone 9 Pro con Snapdragon 8 Elite, 24 GB di RAM e ben 1 TB di memoria interna, il ROG Phone 9 Pro offre un’esperienza fluida e reattiva. La possibilità di bloccare il refresh rate a 165 Hz garantisce una fluidità straordinaria, rendendolo uno dei migliori smartphone gaming sul mercato. Il sistema operativo è Android 15 con l’interfaccia ROG UI, che combina un look stock con aggiunte mirate. Tra le opzioni più interessanti c’è la possibilità di personalizzare elementi come le notifiche, il controllo volume e il menù di spegnimento, passando tra l’estetica ROG e Material You in base alle proprie preferenze. Anche se completissima, manca una modalità desktop, che avrebbe sfruttato al meglio l’enorme potenza di questo dispositivo.

ASUS ROG Phone 9 Pro gaming e benchmark

Ma è un ROG Phone, e questo significa che può spingersi ancora oltre. Utilizzando l’AeroActive Cooler X, le prestazioni possono migliorare di quasi il 10% nei vari benchmark, grazie a un abbassamento delle temperature tra gli 8 e i 10 gradi. Certo, la ventola al massimo genera un po’ di rumore, ma i benefici sono tangibili: le temperature si mantengono sotto controllo con un picco massimo di 43°C, anche dopo 45 minuti di gaming intenso o test benchmark. Inoltre, il Cooler X elimina praticamente ogni calo di prestazioni, garantendo una stabilità ineguagliabile, come dimostrato dal 3DMark Stress Test.

E parlando di potenza, il ROG Phone 9 Pro si distingue nel gaming con prestazioni da vero campione. Offre un livello di personalizzazione unico, anche se una tecnologia simile al DLSS di NVIDIA avrebbe reso l’esperienza ancora più innovativa, sfruttando al massimo i 185 Hz del display. Nonostante ciò, è possibile maxare ogni titolo al massimo del framerate e dei dettagli, rendendolo una scelta perfetta per i gamer.

Per gli appassionati di ottimizzazione, l’app Armoury Crate permette di configurare ogni aspetto del gaming: dagli air trigger alla velocità della ventola del Cooler X. La modalità X è il fiore all’occhiello, con sottomenù dedicati per overclockare manualmente lo smartphone senza necessità di permessi di root, un vero sogno per gli utenti esperti.

Inoltre, grazie a Game Genie, accessibile tramite uno swipe in gioco, si può attivare un overlay con contatori di FPS, utilizzo di CPU e GPU, e temperature. Non mancano funzionalità aggiuntive come la mappatura della vibrazione, la registrazione veloce, l’attivazione di un mirino, e la personalizzazione degli air trigger.

C’è persino la possibilità di lasciare i giochi in background per farming o sfruttare funzioni AI sui giochi supportati, come autopick, autorun, o velocizzazione delle conversazioni. Insomma, il ROG Phone 9 Pro offre tutto ciò che si può desiderare, e anche di più, per un’esperienza di gaming personalizzata e senza compromessi.

ASUS ROG Phone 9 Pro autonomia

Tutta questa potenza è accompagnata da una durata della batteria che rimane super convincente. Con 5800 mAh a disposizione, supporto alla ricarica rapida da 65W e wireless da 15W, il ROG Phone 9 Pro riesce a superare brillantemente la giornata anche con un utilizzo intenso.

Per chi usa lo smartphone in modo moderato, si possono tranquillamente raggiungere due giorni di autonomia. Ovviamente, la durata dipende dall’uso, ma anche in sessioni di gaming intenso, il consumo è ridotto di almeno il 20% rispetto alla precedente generazione, mantenendo le stesse condizioni e prestazioni. Un risultato davvero impressionante, che sottolinea l’efficienza energetica del nuovo Snapdragon 8 Elite e l’ottimizzazione hardware e software targata ASUS ROG.

ASUS ROG Phone 9 Pro fotocamera

Quest’anno c’è stato un significativo aggiornamento per la fotocamera principale che ora utilizza il Sony Lytia 700 da 50 megapixel. Completano il setup una ultra-wide da 13 megapixel e un teleobiettivo 3x da 32 megapixel, mentre la camera frontale offre una risoluzione di 32 megapixel. Il ROG Phone 9 Pro si comporta molto bene con il sensore principale, che regala scatti di qualità, ma gli altri due sensori soffrono leggermente in condizioni di scarsa illuminazione. Tuttavia, la modalità notte riesce a migliorare sensibilmente gli scatti, garantendo risultati più che soddisfacenti. Non siamo ancora ai livelli di un top camera phone, ma si nota un buon passo avanti rispetto alla generazione precedente.

Piccola chicca da segnalare: con lo smartphone in orizzontale, si può utilizzare uno degli air trigger per scattare una foto (simile ad iPhone 16 Pro Max ed il suo camera button). Purtroppo, i video e l’esperienza di scatto generale restano ancora sotto tono rispetto alla concorrenza. È un peccato, considerando che non mancano le risorse hardware per raggiungere livelli superiori. Basterebbe un lavoro di ottimizzazione più meticoloso da parte di ASUS per colmare queste lacune. C’è ancora tempo per migliorare, dato che i nuovi ROG Phone 9 e 9 Pro arriveranno sul mercato più tardi del solito ed in queste settimane sono arrivati un bel po’ di aggiornamenti.

ASUS ROG Phone 9 Pro conclusioni

ASUS ROG Phone 9 Pro è molto più di quel che sembra. Non si tratta solo di un ottimo gaming phone ma è uno smartphone premium fatto e finito. A dirla tutta, molte scelte tecniche e software di questo ROG Phone dovrebbero essere condivise anche da altri brand. Qualche esempio? Il sistema di dissipazione che permette a questo ROG Phone 9 Pro di gestire alla grande un SoC strutturalmente molto diverso rispetto al passato come lo Snapdragon 8 Elite. Qualche altro esempio potrebbe essere l’estremo controllo che si può avere sul proprio hardware, la volontà di non avere nessun tipo di rinuncia (vedi il jack audio), la possibilità di avere più scelte per ogni singolo aspetto dell’interfaccia.

Chiaramente non è uno smartphone perfetto, in particolare per l’esperienza di registrazione video, non è nemmeno particolarmente economico. Chi segue il mondo gaming conosce bene i prezzi ROG, è un po’ una tassa da dover accettare se si vuole quel tipo di esperienza lì, quella curata nei minimi particolari, quella coerente, quella che il vero amante dell’hardware vuole.

ASUS ROG Phone 9 Pro Edition costa 1499 Euro nella sua versione più estrema, quella per pochissimi insomma. Fortunatamente non c’è più una grande distinzione tra il ROG Phone 9 e il 9 Pro, se volete provare l’esperienza di un ROG Phone potrebbe aver senso spendere i 1099 euro richiesti per il ROG Phone 9 (chi preordina riceve anche il cooler in omaggio). Il ROG Phone 9 liscio differisce dalla versione Pro per un minor numero di dot sul secondo display posteriore, un taglio di memoria interna e RAM meno estremo e la fotocamera macro al posto di quella zoom. Per il resto è identico ed ad onor del vero offre anche una bellissima colorazione full white dannatamente sexy.