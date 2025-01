A distanza di un paio di settimane rispetto alle promozioni lanciate da Vodafone, anche Fastweb lancia alcune interessanti promozioni, dedicate ai clienti di rete mobile, per celebrare la nascita di Fastweb+Vodafone.

Oltre a giga illimitati e buoni per film al cinema o in streaming, l’operatore propone anche un’interessante promozione legata all’acquisto ratele dei nuovi Galaxy S25. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e come usufruire di queste promozioni.

Fastweb premia i clienti mobile per celebrare l’unione con Vodafone

Il 31 dicembre 2024 è stata ufficializzata l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, già proprietaria di Fastweb. La trattativa, condotta per praticamente tutto l’arco del 2024, si è conclusa con la nascita del brand Fastweb+Vodafone, che apre a una nuova era di servizi integrati, innovativi e competitivi, che proverà a tirare fuori il meglio dalla combinazione delle infrastrutture di tutte e due le società.

Alla pari di quanto fatto da Vodafone qualche settimana fa, Fastweb celebra la nascita del nuovo colosso della telefonia con alcune promozioni (inserite nel catalogo FastwebUP) dedicate ai propri clienti di rete mobile, che potranno sfruttarle attraverso una sezione apposita presente all’interno dell’app ufficiale (o della propria area personale tramite browser Web).

La promo 2 MESI di GIGA illimitati mette a disposizione dei già clienti ciò che promette: per due mesi sarà possibile usufruire di traffico internet illimitato in 5G; questa promozione è disponibile solo per quei clienti che hanno ricevuto una comunicazione specifica dall’operatore (tramite e-mail) ed è attivabile entro 30 giorni dalla ricezione della suddetta comunicazione.

L’iniziativa 2 premi da red carpet!, invece, mette a disposizione dei già clienti un ingresso 2×1 al cinema nelle sale UCI Cinemas (tramite biglietto omaggio aggiuntivo con l’acquisto contestuale di un biglietto) e un film a noleggio sulla piattaforma CHILI (dal valore massimo di 4,99 euro).

Gli utenti riceveranno un codice (univoco) per ciascuna delle due promo; questi possono essere riscattati e utilizzati nel seguente modo (piuttosto intricato):

Accedere all’app MyFastweb

Scorrere in basso fino alla box “Insieme, siamo futuro” ed effettuare un tap su “Scopri di più”

Nella nuova schermata, scorrere in basso fino a individuare il box “Scopri tutti i vantaggi” ed effettuare un tap su “Scopri di più”

Individuare “2 premi da red carpet!” ed effettuare un tap su “Scopri di più”

Sotto la scritta “Celebriamo insieme la nascita di Fastweb+Vodafone”, effettuare un tap su “Scopri di più”

Effettuare un tap su “Ottieni il tuo codice” (questo passaggio è identico, sia per l’ingresso 2×1 al cinema che per il film a noleggio).

Nella pagina dove è possibile riscattare il codice, sono presenti le informazioni per il loro utilizzo (nonché i Termini e condizioni dell’iniziativa).

Tutti i vantaggi proposti da Fastweb per celebrare l’unione con Vodafone

C’è anche la possibilità di acquistare a rate (e in promo) i Samsung Galaxy S25

Oltre ai vantaggi pensati per premiare esclusivamente i già clienti, Fastweb propone un’interessante promozione, pensata sia per i già clienti che per invogliare clienti di altri operatori a fare il passaggio, che riguarda l’acquisto rateale dei nuovi Samsung Galaxy S25, smartphone annunciati lo scorso 22 gennaio e attualmente protagonisti di tante offerte lancio.

Da oggi, 31 gennaio 2025, e fino al 28 febbraio 2025, nei negozi dell’operatore è possibile acquistare a rate, a partire da 20 euro al mese per trenta mesi con anticipo zero e tasso zero, i nuovi flagship del colosso sudcoreano (anche sfruttando la promozione “raddoppia la tua memoria” per, ad esempio, prendere il modello da 256 GB al prezzo di quello da 128 GB). Per i nuovi clienti, è richiesto inoltre un contributo pari a 10 euro per la SIM e verrà addebitata anche una ricarica da 10 euro.

Chiunque deciderà di usufruire di questa promozione, potrà godere di giga illimitati per 30 mesi con l’offerta sottoscritta; trascorsi i trenta mesi, il quantitativo di traffico dati incluso nell’offerta sarà il doppio rispetto a quello previsto di norma (quindi 300 invece di 150 per il piano Mobile e 600 invece di 300 per il piano Mobile Maxi).

Promo acquisto Samsung Galaxy S25 a rate sul portale Fastweb