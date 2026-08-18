Dopo mesi di attesa, Google sta finalmente distribuendo agli utenti il nuovo design colorato di Google Wallet, l’app che raccoglie carte, biglietti e tessere digitali sugli smartphone Android. La novità era stata individuata per la prima volta circa due mesi fa dagli analisti che scandagliano il codice delle app alla ricerca di funzioni non ancora attive, ma solo ora sta iniziando a comparire realmente sui dispositivi degli utenti attraverso un aggiornamento lato server.

Il nuovo cambiamento più appariscente è il modo in cui vengono mostrati i pass, cioè le tessere digitali che si possono conservare nel portafoglio virtuale, come carte fedeltà, biglietti per eventi, carte d’imbarco e simili. Finora ogni pass manteneva un proprio colore distintivo, visibile soprattutto nei dettagli grafici. Con la nuova versione, invece, quando si apre una singola tessera il colore associato non resta più confinato a piccoli elementi, ma invade l’intero schermo, diventando lo sfondo dominante della schermata.

Anche i vari componenti dell’interfaccia presenti all’interno del pass, come pulsanti, icone e testi, vengono inoltre colorati con la stessa tonalità cromatica della tessera. Il risultato è un aspetto molto più uniforme e curato dal punto di vista visivo, che dà l’impressione di un’applicazione più moderna e coerente rispetto alla versione precedente, dove i colori erano relegati a un ruolo più marginale.

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Chi preferisce il vecchio look può ancora tornare indietro

In ogni caso, per chi non dovesse apprezzare questo cambio di stile, l’app include per il momento un’opzione che permette di tornare alla visualizzazione precedente, priva dell’effetto a schermo intero colorato.

Si tratta però, con ogni probabilità, di una soluzione temporanea: è plausibile che questa possibilità di scelta venga eliminata nelle prossime versioni dell’applicazione, una volta che il nuovo design sarà diventato lo standard per tutti.

Ricordiamo infine che la versione dell’app che introduce queste novità ha il numero 26.32.962917069, ma possedere l’ultimo aggiornamento non garantisce di vedere subito la nuova grafica. Trattandosi di una modifica attivata dal lato dei server di Google e non semplicemente inclusa nel pacchetto scaricabile, la sua comparsa dipende da un rilascio graduale e scaglionato nel tempo, che Google gestisce a proprio piacimento senza una tempistica prevedibile.