Come ogni lunedì, Google ha aggiornato le note di rilascio dell’aggiornamento di sistema di Google: nello specifico, il primo lunedì del mese di agosto ha portato con sé la prima parte del bollettino relativo al mese di agosto 2026, che verrà poi aggiornato da Big G (con cadenza settimanale) fino alla fine del mese.
Come è noto, tali aggiornamenti per i servizi del sistema Android, disponibili solo sui dispositivi dotati dei Google Play Services, sono veicolati da Google tramite aggiornamenti del Google Play Store, aggiornamenti di svariate app di sistema e Aggiornamenti di sistema Google Play. Non si tratta di aggiornamenti esclusivi per una determinata categoria di prodotti, bensì di aggiornamenti disponibili per svariate tipologie di dispositivi, quali smartphone, tablet, dispositivi Android TV e Google TV, veicoli con Android Auto, indossabili con Wear OS e computer/tablet con Chrome OS.
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Aggiornamento di sistema di Google: le novità di agosto 2026
Ecco la lista completa di correzioni, miglioramenti e varie novità incluse nell’aggiornamento di sistema di Google di agosto 2026, così come vengono elencate direttamente da Big G:
Google Play Services versione 26.32 (17/08/2026)
Gestione dell’account
- [PC] Ora puoi utilizzare Avvio rapido per configurare facilmente un nuovo dispositivo utilizzando un dispositivo Android esistente.
Servizi per gli sviluppatori
- [Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle loro app processi correlati a Maps.
- [PC, Phone] Con questo aggiornamento, puoi attivare le funzionalità beta tramite le impostazioni dei servizi cross-device.
Connettività del dispositivo
- [PC] Ora puoi esplorare la suite di funzionalità multi-dispositivo durante la configurazione guidata per Google Libri e scoprire le funzionalità che puoi utilizzare con lo smartphone.
- [Phone] Con Tocca e condividi, ora puoi toccare gli smartphone per condividere dati di contatto, foto, video, link, posizione e altro ancora con i dispositivi nelle vicinanze.
- [Phone] Ora puoi condividere file e contatti con i dispositivi vicini quando li tocchi insieme o utilizzi altri gesti.
Posizione e contesto
- [Wear] Ora puoi utilizzare la funzionalità Condivisione della posizione Google su Wear OS per configurare le app Google supportate in modo che condividano la tua posizione e gestire le impostazioni da una pagina centralizzata.
Wallet
- [Phone] Push provisioning support for age credentials.
Google Play Store versione 52.8 (17/08/2026)
- [Phone] Grazie a una nuova barra di navigazione, puoi esplorare meglio i tuoi interessi direttamente nelle home page di Play.
Android WebView versione 152 (12/08/2026)
- Miglioramenti alla sicurezza e alla privacy e aggiornamenti per correzioni di bug.
- Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare funzionalità relative alla visualizzazione di contenuti web nelle loro app.
Importante: alcune funzionalità potrebbero essere sperimentali e disponibili per determinati utenti.
Google Play Services versione 26.31 (10/08/2026)
Gestione dell’account
-
[Smartphone] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e di terze parti di supportare nelle loro app processi correlati alla gestione dell’account.
Servizi per gli sviluppatori
- [Phone, Wear] Nuove funzionalità per consentire agli sviluppatori di app Google e terzi di supportare nelle proprie app processi correlati alla gestione dell’account.
- [Auto, PC, Phone, Wear] Correzioni di bug per servizi destinati agli sviluppatori.
Gestione del sistema
- [Phone] Correzioni di bug per i servizi correlati alla gestione e alla diagnostica di sistema.
Google Play Store versione 52.7 (10/08/2026)
- [Phone] Ora puoi aprire le pagine dei dettagli sull’app dalla pagina delle classifiche su schermi di grandi dimensioni.
Android System Intelligence B.28/C.6 (6/08/2026)
- [Phone] Correzioni di bug e aggiornamenti di manutenzione.
Google Play Services versione 26.30 (3/08/2026)
Connettività del dispositivo
- [Phone] Questo aggiornamento aggiunge una nuova interfaccia a pagina intera per un’esperienza di configurazione più completa quando configuri tag e dispositivi tramite l’accoppiamento rapido.
Sicurezza e privacy
- [Phone] Questo aggiornamento ti consente di configurare i tracker tramite l’accoppiamento rapido per l’adozione di Find Hub, anche se in determinate condizioni devi accettare i Termini e condizioni prima di poter procedere con la configurazione.
Wallet
- [Phone] Ora potrai fruire di un’esperienza utente migliorata per le tessere di Wallet.
Google Play Store versione 52.6 (3/08/2026)
- [Phone] Con questo aggiornamento, l’invito di overlay persistente HSDP (HOPA) include informazioni aggiornate sul branding.
- [Phone] Ora con le ricerche più ampie e generiche puoi scoprire ed esplorare film e programmi TV popolari direttamente nei risultati di ricerca di Google Play.
- [Phone] Per rendere le app ancora più facili da scoprire nella home page del Play Store, una nuova funzionalità dedicata allo sport introduce caroselli specifici dei campionati per gli eventi più importanti, come la Coppa del Mondo T20 femminile di cricket, che consentono agli utenti di esplorare le partite in programma e di connettersi con i fornitori di streaming dedicati.
- [Phone] Ora puoi trovare i contenuti delle app installate sui tablet direttamente nel Play Store.
- [Phone] Registra i clic sui consigli per le query nella home page della ricerca nella cronologia delle ricerche, normalizzando quest’ultima in minuscolo ed eliminando gli spazi multipli.
- [Phone] Additional controls for managing sharing age range are now available in Play Settings for users in Australia and Canada.
Android AICore
- [PC, Phone] Attivazione e miglioramento di funzionalità come lo streaming audio e miglioramenti di efficienza e diagnostica.
Private Compute Services B.28/C.6 (3/08/2026)
- [Phone] Modifiche di manutenzione.
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Come installare un aggiornamento di sistema di Google
Come anticipato in apertura, gli Aggiornamenti di sistema di Google vengono veicolati attraverso app e servizi del colosso di Mountain View (in questa pagina potete trovare tutti i link delle app coinvolte per la verifica manuale).
Essi, di norma, vengono installati automaticamente su tutti i dispositivi compatibili per impostazione predefinita. Ciascun utente può modificare le proprie preferenze seguendo il percorso:
- Impostazioni Google.
- Altro Aggiornamenti dei servizi di sistema.
La disattivazione non impedisce comunque gli aggiornamenti di sistema aventi fonti diverse da Google (i.e. produttore del dispositivo, operatore telefonico), né quelli delle app via Play Store. Inoltre, il colosso di Mountain View può aggiornare i servizi di sistema anche quando gli aggiornamenti automatici sono disattivati ove ciò si renda necessario per risolvere gravi problemi di sicurezza o per rispettare gli obblighi di legge.