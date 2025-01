La scorsa settimana Samsung ha svelato ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, membri che compongono la generazione 2025 dei flagship canonici del colosso sudcoreano e che rispettano il più classico dei “squadra che vince, non si cambia”.

Tre modelli in scala, dal compatto al flagship assoluto, che offrono specifiche tecniche di assoluto livello unite a un design abbastanza distintivo (rivisto in qualche piccolo dettaglio), a una qualità costruttiva invidiabile e a una rinnovata esperienza utente. Fino a inizio febbraio, i tre Galaxy S25 sono (e saranno) in offerta un po’ ovunque, diventando irresistibili e risultando la scelta migliore per chi cerca il meglio del panorama Android ma non vorrebbe spingersi alle cifre richieste dai listini ufficiali.

I Samsung Galaxy S25 non temono la concorrenza

È passata poco più di una settimana da quando Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi Galaxy S25, Galaxy S25+ e Galaxy S25 Ultra, smartphone che raccolgono l’eredità di Galaxy S24, Galaxy S24+ e Galaxy S24 Ultra.

Abbiamo già avuto modo di pubblicare alcuni confronti sulla carta tra i nuovi modelli 2025 e i loro predecessori, nonché competitor, più diretti. I miglioramenti sul fronte dell’hardware ci sono, soprattutto per quanto concerne il cuore pulsante (aspetto che impatta principalmente su S25 e S25+, dotati lo scorso anno di un chip Exynos), lo Snapdragon 8 Elite for Galaxy di Qualcomm.

Più in generale, poi, i nuovi flagship targati Samsung hanno l’obiettivo di dominare sia la fascia alta che la fascia top del mercato, grazie a un hardware super completo in grado di reggere il confronto con la concorrenza (arriveranno confronti approfonditi con i più agguerriti concorrenti) e ad alcune novità molto interessanti anche sul fronte del software, con una One UI 7 ricca di miglioramenti e nuove funzionalità, anche (e soprattutto) legate all’intelligenza artificiale.

Samsung Galaxy S25: irresistibili con le promo lancio

Partiamo con quelli che sono i prezzi di listino a cui Samsung propone i nuovi flagship della serie Galaxy S25 (tutti dotati di 12 GB di memoria RAM indipendentemente dal taglio di memoria).

Samsung Galaxy S25 Taglio da 128 GB al prezzo di 929 euro Taglio da 256 GB al prezzo di 989 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1109 euro

Samsung Galaxy S25+ Taglio da 256 GB al prezzo di 1189 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1309 euro

Samsung Galaxy S25 Ultra Taglio da 256 GB al prezzo di 1499 euro Taglio da 512 GB al prezzo di 1619 euro Taglio da 1 TB al prezzo di 1859 euro



Questi listini possono spaventare a un primo sguardo ma non temete: ancora per qualche giorno (fino al 6 febbraio 2025) sono attive un sacco di iniziative per celebrare il lancio dei tre smartphone, proposti in offerta sul Samsung Shop, su Amazon e presso le principali catene dell’elettronica di consumo. Di seguito, andiamo a riepilogarvi le principali offerte che rendono questi smartphone “irresistibili”, la scelta migliore rispetto ai predecessori e a molti concorrenti.

Promo lancio “raddoppio delle memorie”

Partiamo da una promozione attualmente attiva sia presso il Samsung Shop Online che presso i principali rivenditori: essa si chiama raddoppio delle memorie e, fino al 6 febbraio 2025, permette di acquistare i tre smartphone nel taglio di memoria superiore allo stesso prezzo del taglio di memoria “precedente”:

Galaxy S25 da 256 GB al prezzo di 929 euro (invece di 989 euro)

da al prezzo di (invece di 989 euro) Galaxy S25+ da 512 GB al prezzo di 1189 euro (invece di 1309 euro)

da al prezzo di (invece di 1309 euro) Galaxy S25 Ultra da 512 GB al prezzo di 1499 euro (invece di 1619 euro)

da al prezzo di (invece di 1619 euro) Galaxy S25 Ultra da 1 TB al prezzo di 1619 euro (invece di 1859 euro)

Le promo attive sul Samsung Shop Online

Sul Samsung Shop Online sono state prorogate le proposte inizialmente valide fino al 27 gennaio: potete digitare il nostro coupon TUTTOANDROIDS25 all’interno del campo dedicato ai codici promozionali per ottenere uno sconto di 200 euro sull’acquisto di qualsiasi variante della serie Galaxy S25 (fino al 4 febbraio 2025).

Rimangono a disposizione il Trade-In per la permuta dell’usato con valutazione massima di 680 euro e la possibilità di partecipare all’estrazione di uno dei 100 Samsung Galaxy Watch Ultra (con acquisto entro il 6 febbraio e registrazione su Samsung Members entro il 7 aprile).

Sempre fino al 6 febbraio è previsto uno sconto di 100 euro (a carrello) per l’acquisto contestuale di Galaxy Watch7 o di Galaxy Watch Ultra, oppure di 50 euro per l’acquisto contestuale di Galaxy Buds3 o di Galaxy Buds3 Pro.

Le promo attive da MediaWorld, Comet e Unieuro

Passiamo alle offerte lancio sui Samsung Galaxy S25 proposte da tre dei principali rivenditori, suddividendole catena per catena. Tutte e tre le catene di cui vi andremo a riportare le offerte lancio, aderiscono alla promo raddoppio delle memorie sopra-citata.

MediaWorld propone uno sconto di 300 euro che può essere ottenuto sommando il coupon NEWGAL200 (attivo fino al 4 febbraio) da 200 euro (va inserito nel campo dedicato) e altri 100 euro che vengono automaticamente aggiunti a carrello (fino al 9 febbraio 2025) per gli iscritti a MediaWorld Club. È poi prevista la valutazione (anche extra) dell’usato grazie all’iniziativa SChange (supervalutazione garantita di 120 euro da sommare alla valutazione reale).

Comet propone qualcosa di simile a quanto proposto da MediaWorld: in questo caso è necessario registrarsi al sito (o effettuare il login, nel caso in cui foste già registrati) per potere sfruttare il coupon SAMS300 che permette di usufruire di uno sconto immediato a carrello di 300 euro sul totale.

Anche Unieuro si affida a dei codici sconto, anche se divide il periodo promozionale in due fasi: nella prima, fino al 4 febbraio 2025, è possibile sfruttare il coupon SAMLANCIO200 per ottenere 200 euro di sconto; nella seconda, fino al 9 febbraio, è possibile sfruttare il coupon SAMLANCIO100 per ottenere 100 euro di sconto (i due coupon non sono cumulabili).

Fino al 31 gennaio 2025, la situazione diventa più interessante perché, allo sconto ottenibile tramite coupon, si somma un extra sconto di 100 euro a carrello: entro l’ultimo di gennaio, quindi, anche Unieuro permette di risparmiare un totale di 300 euro sull’acquisto dei nuovi smartphone targati Samsung.

Le promo attive su Amazon

Chiudiamo il cerchio con Amazon. Anche il colosso dell’e-commerce propone offerte lancio interessanti sui Samsung Galaxy S25, adeguandosi sopra-citata promo raddoppio delle memorie, proponendo codici sconto e altre iniziative, inclusa una garanzia di tre anni su tutti e tre gli smartphone.

Sul fronte delle offerte, invece, è ancora disponibile, per coloro che avevano effettuato la pre-registrazione prima del lancio dei tre smartphone, il coupon UNPACK200 che permette di ricevere uno sconto di 200 euro. Tutti gli abbonati Prime possono sfruttare il coupon PRIME150 per ricevere uno sconto di 150 euro (questo coupon è valido fino al 16 febbraio). Gli abbonati Prime Student possono contare su altri 100 euro di sconto. Coloro che effettuano il pagamento con carte American Express, infine, possono godere di altri 100 euro di sconto (su Galaxy S25 e Galaxy S25+) o altri 150 euro di sconto (su Galaxy S25 Ultra).