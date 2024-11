Nel suo ultimo report Opensignal ha analizzato le esperienze di connettività dei consumatori per quel che riguarda la rete mobile nel nostro Paese. L’analisi è stata condotta da luglio a settembre e ha indagato quattro aree: Esperienza complessiva, Esperienza 5G, Copertura e consistenza. Scopriamo e analizziamo i risultati.

I risultati dettagliati del report di Opensignal

Per quanto riguarda l’Esperienza complessiva – che valuta la capacità degli utenti di connettersi e completare le attività di base – è Vodafone l’operatore ad aver ottenuto, confermando il risultato di inizio anno, il punteggio migliore (890 punti su 1000). Al secondo posto, con 12 punti in meno, si piazza Iliad.

Analizzando nel dettaglio la Disponibilità 5G è invece WindTre a confermarsi come leader in Italia con un punteggio del 24,5% di 4 punti percentuali superiore a quello di Iliad che si posiziona al secondo posto con il 20,5%.

Dopo i due precedenti piazzamenti Iliad eccelle nel campo della migliore esperienza per il gaming. Nel settore Esperienza di Gioco 5G, infatti, Iliad ha ottenuto un punteggio di 77,5 su 100 superando di circa un punto Vodafone e WindTre che si sono posizionati secondi a pari merito. Uscendo dall’ambito del 5G è invece Vodafone ad aver ottenuto il punteggio migliore (70 su 100) per l’Esperienza di Gioco con un punto in più rispetto a TIM secondo classificato. Iliad è anche l’operatore che conferma il primato in termini di Disponibilità con gli utenti dell’operatore francese che trascorrono la maggior parte del loro tempo con una connessione 3G, 4G o 5G. Iliad ottiene il premio Disponibilità del report di Opensignal con un punteggio del 98,5% rispetto al 98% di WindTre.

Sul fronte della velocità è invece Vodafone l’operatore che assicura l’esperienza migliore. Il report ha analizzato l’esperienza per la velocità di download, quella di upload, del download 5G e dell’upload 5G e Vodafone ha sempre ottenuto il punteggio migliore rispettivamente di 50,2Mbps per la velocità di download (superando Fastweb di circa 10Mbps) e di 231,3Mbps per il download 5G (superando i 172,9Mbps di TIM).

Eloquente anche la sintesi dell’analisi regionale che evidenzia il dominio di Vodafone rispetto a tutti gli altri operatori.

Dall’analisi di questi dati potrebbero emergere diverse considerazioni ma le più importanti possono essere quelle legate a un mercato piuttosto vivace e concorrenziale dominato da Vodafone e WindTre.