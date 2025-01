Vodafone festeggia la nascita di Fastweb+Vodafone con alcune iniziative promozionali dedicate ai già clienti, sia di rete fissa sia di rete mobile: si tratta in particolare della proposta di una SIM dati in regalo con l’offerta mobile Giga Speed Special per 3 mesi e della promozione Giga Illimitati Special. Scopriamo più da vicino come funzionano e a chi sono rivolte.

L’unione Fastweb+Vodafone porta alcuni regali per i clienti dell’operatore rosso

Il 31 dicembre 2024 è stata ufficializzata l’acquisizione di Vodafone Italia da parte di Swisscom, già proprietaria di Fastweb. L’operazione ha preso il via l’anno precedente e si è conclusa con la nascita del brand Fastweb+Vodafone, che ha aperto una nuova era di servizi integrati, innovativi e competitivi, frutto della combinazione delle infrastrutture di tutte e due le società.

In questi giorni l’operatore rosso sta proponendo alcune iniziative pensate per celebrare questa unione con Fastweb e l’ingresso nel gruppo Swisscom. Ad alcuni clienti di rete fissa Vodafone viene proposta una SIM dati in regalo, con inclusa l’offerta Giga Speed Special per 3 mesi: quest’ultima mette a disposizione 50 giga al mese (su rete 5G) in modo gratuito, senza costi di attivazione. Non è possibile sottoscriverla con una SIM dati già attiva, ma ne è richiesta una nuova. Al termine dei 3 mesi l’offerta si disattiverà automaticamente, ma la SIM rimarrà attiva.

Se siete clienti Vodafone, effettuando il login nell’app My Vodafone potreste notare promo dedicate nella sezione “Offerte per te“, contrassegnate dalla dicitura “Celebriamo con te l’unione di Fastweb+Vodafone“. Ai clienti mobile di Vodafone che non dispongono di un’offerta con giga illimitati potrebbe essere proposta la promozione Giga Illimitati Special, che permette di ottenere 2 mesi gratis di giga illimitati alla massima velocità disponibile, senza cambi di offerta o tariffa e senza costi mensili. L’offerta verrà disattivata automaticamente trascorsi i 2 mesi.

La stessa offerta è al centro di una nuova campagna via SMS, con il seguente testo:

“Celebriamo con te l’unione di Fastweb+Vodafone e per questo ti offriamo 2 mesi di Giga illimitati, senza costi aggiuntivi! L’offerta si disattiva in automatico al termine dei 2 mesi. Rispondi OK a questo messaggio per attivare i Giga illimitati”.

In più, già a partire da dicembre, ai clienti Vodafone di rete mobile con offerta attiva è stato attivato gratuitamente l’accesso al 5G, con velocità fino a 2 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Avete ricevuto anche voi almeno una di queste proposte da parte di Vodafone? Cosa vi aspettate dalla nascita di Fastweb+Vodafone?