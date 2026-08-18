Il team di sviluppatori di Google continua a lavorare senza sosta al miglioramento delle applicazioni e dei servizi che il colosso di Mountain View offre agli utenti e ciò ovviamente riguarda anche le soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, come ad esempio Gemini Notebook.

E così nelle scorse ore, attraverso un post pubblicato sul blog ufficiale, l’azienda statunitense ha annunciato una novità che dovrebbe rendere molto più semplice agli utenti sfruttare le potenzialità dei notebook.

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Google migliora Gemini Notebook

Stando a quanto è stato spiegato dal colosso di Mountain View, gli utenti di Gemini Notebook possono ora copiare interi notebook (inclusi tutti i file e gli elementi di studio associati) a condizione che dispongano della relativa autorizzazione di copia.

Grazie a questa funzionalità gli utenti avranno la possibilità di ampliare il lavoro esistente o i modelli condivisi da altri: per esempio, uno studente potrà copiare un notebook condiviso da un insegnante e aggiungere i propri appunti di studio personali, oltre che generare quiz o flashcard personalizzati oppure un collega potrà copiare un notebook con le informazioni di base e aggiungere ulteriori file per adattarlo ad uno specifico progetto.

Il team di Google precisa che, nel momento in cui si crea una copia di un notebook, diversi componenti chiave vengono copiati nella libreria del nuovo utente mentre la cronologia delle chat personali e le note generate dall’utente non vengono trasferite al nuovo notebook.

Per ulteriori informazioni, vi rimandiamo al post pubblicato sul blog ufficiale.

Questa novità è già disponibile per tutti i clienti Google Workspace e per gli utenti con account Google personale che hanno accesso a Gemini Notebook.