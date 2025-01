Nuovi aggiornamenti in distribuzione su smartphone Samsung, OnePlus e Motorola: l’update più interessante riguarda proprio la casa alata, che sta iniziando a rilasciare Android 15 per Motorola Edge 50 Neo, ma troviamo novità anche per Samsung Galaxy A32 5G e per OnePlus 12R. Andiamo a scoprire tutti i cambiamenti.

Novità aggiornamento Android 15 per Motorola Edge 50 Neo

Iniziamo proprio da Motorola Edge 50 Neo: a distanza di un mesetto dall’update per il fratello Edge 50 Pro, lo smartphone sta ricevendo l’aggiornamento ad Android 15 con diversi miglioramenti riguardanti interfaccia utente, fluidità, notifiche e non solo.

In base a quanto segnalato su Reddit, l’aggiornamento è in rollout con la versione V1UI35H.11-39-5, che richiede un download intorno a 1,6 GB. Le novità includono le patch di sicurezza di dicembre 2024, oltre a miglioramenti lato prestazioni e fluidità, la possibilità di passare più facilmente da una lingua all’altra, l’integrazione di notifiche durante la registrazioni dello schermo e i vari cambiamenti sotto al “cofano” firmati Google.

Non tutti gli utenti sembrano però soddisfatti a pieno dell’aggiornamento: in base a quanto segnalato, pare che ci siano criticità con Android Auto e che i già segnalati problemi di lag della fotocamera siano ancora presenti. Non sappiamo se le questioni riguardino tutti gli utenti.

L’aggiornamento ad Android 15 di Motorola Edge 50 Neo è in distribuzione a livello globale, e dovrebbe aver raggiunto anche l’Italia.

Novità aggiornamento Samsung Galaxy A32 5G

Mentre siamo ancora in attesa di vedere Samsung iniziare col “valzer” di aggiornamenti ad Android 15 e One UI 7, sono in distribuzione novità per Samsung Galaxy A32 5G. Lo smartphone di fascia media ha ormai qualche anno sulle spalle, ma sta accogliendo in Italia le patch di sicurezza di gennaio 2025 con il firmware A326BXXSECYA1.

I dettagli sulle vulnerabilità corrette sono elencati nel consueto bollettino diffuso dal produttore: in base a quest’ultimo, le più recenti patch vanno a correggere 29 vulnerabilità CVE, riguardanti il sistema operativo Android in generale, e 22 vulnerabilità SVE, che toccano più nello specifico i dispositivi Samsung e la One UI. Non sembrano essere state integrate ulteriori novità, se non generici miglioramenti lato stabilità e prestazioni, oltre a qualche bugfix.

Lo smartphone non riceverà Android 15 e la One UI 7, tuttora in beta sulla serie Galaxy S24 e in versione stabile solo sulla neonata serie Galaxy S25. Uscito con Android 11, lo smartphone di fascia media si è fermato ad Android 13.

Novità aggiornamento OnePlus 12R

Aggiornamento in distribuzione anche su OnePlus 12R: lo smartphone ha già iniziato a ricevere da qualche settimana la OxygenOS 15 basata su Android 15, ma in queste ore sta accogliendo in Europa ulteriori novità con la versione CPH2609_15.0.0.500(EX01). Naturalmente la lista dei cambiamenti è più corta.

Tra le novità abbiamo BeaconLink, un’applicazione arrivata sul fratello OnePlus 12 i giorni scorsi: consente di effettuare chiamate verso le persone vicine anche in assenza di connessione a Internet o di segnale cellulare. Troviamo poi l’aggiunta della funzionalità Touch to share, che supporta i dispositivi iOS e che consente la condivisione di foto e file con un tocco. Il changelog cita infine l’integrazione delle patch di sicurezza di gennaio 2025 e miglioramenti per la stabilità generale del sistema.

Come aggiornare Motorola Edge 50 Neo, Samsung Galaxy A32 5G e OnePlus 12R

Per controllare l’arrivo di nuovi aggiornamenti via OTA su Motorola Edge 50 Neo, Samsung Galaxy A32 5G e OnePlus 12R potete passare dalle impostazioni di sistema. Su Motorola Edge 50 Neo e OnePlus 12R potete andare in “Impostazioni -> Sistema -> Aggiornamento software“, mentre su Samsung Galaxy A32 5G potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamento software > Scarica e installa“.

In caso di esito negativo non dovete preoccuparvi: potete aspettare qualche giorno per poi riprovare.