Motorola ha rilasciato l’aggiornamento stabile Android 15 per lo smartphone Edge 50 Pro. L’update introduce miglioramenti per la connettività, l’accessibilità e la sicurezza, tuttavia gli utenti hanno segnalato anche dei problemi.

Sul fronte della connettività l’aggiornamento di Motorola Edge 50 Pro introduce la messaggistica satellitare per aree senza copertura di rete e una connessione hotspot one-tap per dispositivi con lo stesso account Google. Le impostazioni Bluetooth ora mostrano i livelli di batteria dei dispositivi associati e la regolazione delle impostazioni audio.

I miglioramenti dell’accessibilità includono un ridimensionamento dei caratteri ottimizzato, supporto per Braille Display HID e controlli migliorati per i dispositivi acustici con preset audio specifici per l’ambiente.

Gli aggiornamenti di sicurezza consentono il tracciamento offline di smartphone e accessori con l’autenticazione adattiva per scoraggiare i furti, inoltre gli utenti possono anche sfruttare la biometria per accedere più facilmente alle password salvate.

Altre novità includono la funzionalità di ricerca sullo schermo, miniature delle foto più grandi e nuovi adesivi emoji personalizzabili anche con l’intelligenza artificiale.

Motorola Edge 50 Pro riceve anche bug con l’aggiornamento Android 15

Le problematiche segnalate dagli utenti includono blocchi casuali dello schermo che rimane nero, aumento del consumo della batteria e arresto imprevisto delle app, inoltre alcune funzionalità come “cerchia e cerca” e “spazio privato” non funzionano come previsto per alcuni utenti.

Infine ci sono segnalazioni relative al malfunzionamento del pulsante della fotocamera, al pulsante “Indietro” che visualizza finestre di app duplicate e ai toggle Bluetooth non aprono più le impostazioni.

Agli utenti dello smartphone Motorola Edge 50 Pro non resta che sperare in un aggiornamento riparativo che si spera l’azienda rilascerà il prima possibile.